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17.08.2017
16:13
ФОТО: BMW Concept Z4 — новый родстер BMW, который сделан вместе с Toyota
Наука и техника
Мы просто не смогли пройти мимо такой красоты — фото концепта впечатляют, хотя официальной информации пока мало.
1
Ожидается, что новая машина, точнее "машины" — на этой же платформе будет построена и новая Toyota Supra – поступят в продажу в середине 2018 года.
Пресс-фото
2
Supra будет крупнее и похвастается гибридными силовыми установками, а в активе BMW будет пара 4- и 6-цилиндровых турбодвигателей.
Пресс-фото
3
По слухам
, покупатели как минимум смогут рассчитывать на версии Z4 sDrive 30i (250 л.с.) и Z4 M40i (3.0 литра, 360 л.с.).
Пресс-фото
4
Машины будут с мягким верхам, хотя позже BMW вполне может выкатить вариант с жесткой крышей. Коробки, к счастью для поклонников "ручки" будут разные — отказываться от классики BMW пока не спешит.
Пресс-фото
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