Фото дня: в Антарктиде нашли ароматный фруктовый пирог возрастом 106 лет

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Пирог производства компании Huntley & Palmers (существует и поныне) был завернут в бумагу и лежал в оловянной коробке на полке. По словам ученых, хотя коробка была в плохом состоянии и проржавела, пирог внутри "выглядел и пах как съедобный". Правда, пробовать пирог ученые — даже во имя науки! — не стали, а положили на место и ушли. Они полагают, что пирог принадлежал одной из партий экспедиции "Терра Нова" (1910-191), которой руководил исследователь Роберт Скотт. Во время возвращения с полюса ученый и многие другие члены экспедиции погибли от холода и истощения.