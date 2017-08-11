Фото дня: в Антарктиде нашли ароматный фруктовый пирог возрастом 106 лет
Считаешь, что сегодня еда набита "химией" под завязку, из-за чего она не портится, а вот раньше все было совсем иначе? Тогда приготовься к разрыву шаблона. Вот такой 106-летний пирог нашли ученые из Фонда антарктического наследия (Antarctic Heritage Trust) в заброшенной хижине на мысе Адэр в Восточной Антарктиде. Он был сделан в те времена, когда люди еще помнили о том, что еда портится под воздействием кислорода и не придумали, что все можно валить на наличие или отсутствие "химии".