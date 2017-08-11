11.08.2017
11:17
 

Фото дня: в Антарктиде нашли ароматный фруктовый пирог возрастом 106 лет

Новости Наука и техника
Считаешь, что сегодня еда набита "химией" под завязку, из-за чего она не портится, а вот раньше все было совсем иначе? Тогда приготовься к разрыву шаблона. Вот такой 106-летний пирог нашли ученые из Фонда антарктического наследия (Antarctic Heritage Trust) в заброшенной хижине на мысе Адэр в Восточной Антарктиде. Он был сделан в те времена, когда люди еще помнили о том, что еда портится под воздействием кислорода и не придумали, что все можно валить на наличие или отсутствие "химии".
Фото дня: в Антарктиде нашли ароматный фруктовый пирог возрастом 106 лет
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Пирог производства компании Huntley & Palmers (существует и поныне) был завернут в бумагу и лежал в оловянной коробке на полке. По словам ученых, хотя коробка была в плохом состоянии и проржавела, пирог внутри "выглядел и пах как съедобный". Правда, пробовать пирог ученые — даже во имя науки! — не стали, а положили на место и ушли. Они полагают, что пирог принадлежал одной из партий экспедиции "Терра Нова" (1910-191), которой руководил исследователь Роберт Скотт. Во время возвращения с полюса ученый и многие другие члены экспедиции погибли от холода и истощения.
Antarctic Heritage‏ 
 
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