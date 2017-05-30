TECHLIFE
WOMAN
ZOOКЛУБ
ЕДА
ДОМ
ЗДОРОВЬЕ
САД
TCHK
ТУРГИД
SHOWTIME
TV
ПОГОДА
РЕПОРТЕР
СПОРТ
TOBOOK
ZAVE
Вторник, 30 мая 2017 года
DELFI
О проекте
Реклама
Контакты
Точно, чётко, коротко
Tchk.lv
Новости
Наука и техника
Дизайн
История
Фотопроекты
Топ
Все темы
Skats.lv
30.05.2017
10:47
ФОТО: Porsche 911 1993 года с пробегом 10 км продали за €2 млн.
Наука и техника
Аукционный дом RM Sotheby's в конце прошлой неделе за 2 016 000 евро продал Porsche 911 Carrera RSR 1993 года выпуска. На одометре машины красуется пробег в 10 километров.
1
Причем это не рядовой 911 — Porsche построил лишь пятьдесят одну Carrera RSR.
RM Sotheby's
2
Хотя Carrera RSR образца 1993 года была предназначена для трека (и каркас безопасности внутри — заводской), у двух машин серии была полноценная отделка салона. Проданная машина — одна из этих двух, а салон у нее, как видно на фото, красного цвета.
RM Sotheby's
3
Вместо сердца у этого Porsche 911 3,8-литровый "оппозит", развивающий 350 лошадиных сил. До "сотни" спорткар разгонятся чуть быстрее четырех секунд.
RM Sotheby's
4
Ранее, когда владелец решил выставить на аукцион это сокровище, 24 года простоявшее в ангаре, в качестве стартовой цены он указал 1 млн. евро, но не исключил, что она может составить и несколько миллионов. Не ошибся. Больше фото — в альбоме ниже!
RM Sotheby's
Ieteikt
10 суперкаров, которые с трудом обгоняют этот электромобиль
(2)
Яхта Bugatti Niniette 66 — для тех, у кого остаются деньги после покупки Bugatti Chiron
(1)
В Риге установили рекорд Гиннесса по числу машин BMW в одном месте
(9)
BMW в Латвии: от полицейских E36 до винтажной 328 за $5,6 млн. (марке BMW — 100 лет!)
(1)
Добавить комментарий
Зарегистрированные
(0)
Комментировать
Комментировать могут только зарегистрированные пользователи!
Опубликовать
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с
правилами
Транслит
Читать комментарии
Читать комментарии
Самые интересные, красивые, актуальные фотографии. Что происходит в мире и Латвии? В спорте, музыке, науке и технике? Всё это к нам. Точно, четко, коротко!
Понятно... я больше не хочу это видеть!
Tchk.lv
Новости
Наука и техника
Дизайн
История
Фотопроекты
Топ
Все темы
Skats.lv
DELFI
О проекте
Реклама
Контакты