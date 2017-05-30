30.05.2017
10:47
 

ФОТО: Porsche 911 1993 года с пробегом 10 км продали за €2 млн.

Наука и техника
Аукционный дом RM Sotheby's в конце прошлой неделе за 2 016 000 евро продал Porsche 911 Carrera RSR 1993 года выпуска. На одометре машины красуется пробег в 10 километров.
ФОТО: Porsche 911 1993 года с пробегом 10 км продали за €2 млн.
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Причем это не рядовой 911 — Porsche построил лишь пятьдесят одну Carrera RSR.
RM Sotheby's
ФОТО: Porsche 911 1993 года с пробегом 10 км продали за €2 млн.
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Хотя Carrera RSR образца 1993 года была предназначена для трека (и каркас безопасности внутри — заводской), у двух машин серии была полноценная отделка салона. Проданная машина — одна из этих двух, а салон у нее, как видно на фото, красного цвета.
RM Sotheby's


ФОТО: Porsche 911 1993 года с пробегом 10 км продали за €2 млн.
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Вместо сердца у этого Porsche 911 3,8-литровый "оппозит", развивающий 350 лошадиных сил. До "сотни" спорткар разгонятся чуть быстрее четырех секунд.
RM Sotheby's


ФОТО: Porsche 911 1993 года с пробегом 10 км продали за €2 млн.
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Ранее, когда владелец решил выставить на аукцион это сокровище, 24 года простоявшее в ангаре, в качестве стартовой цены он указал 1 млн. евро, но не исключил, что она может составить и несколько миллионов. Не ошибся. Больше фото — в альбоме ниже!
RM Sotheby's


 
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Понятно... я больше не хочу это видеть!