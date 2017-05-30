ФОТО: Porsche 911 1993 года с пробегом 10 км продали за €2 млн.

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Ранее, когда владелец решил выставить на аукцион это сокровище, 24 года простоявшее в ангаре, в качестве стартовой цены он указал 1 млн. евро, но не исключил, что она может составить и несколько миллионов. Не ошибся. Больше фото — в альбоме ниже!

RM Sotheby's