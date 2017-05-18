18.05.2017
15:39
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ФОТО: Самый старый в Латвии 45-летний светофор-ветеран торжественно вышел на пенсию

Наука и техника Made in Latvia
Дождь ли, снег ли или ветер — это светофор каждый день на протяжении последних 45 лет верой и правдой служил автомобилистам.
ФОТО: Самый старый в Латвии 45-летний светофор-ветеран торжественно вышел на пенсию
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Пусть, он не был столичной штучкой — стоял в Сигулде, на перекрестке Видземского шоссе и улицы Зинатнес — но служба его от этого не была менее важной.
Latvijas Valsts ceļi‏/Twitter


ФОТО: Самый старый в Латвии 45-летний светофор-ветеран торжественно вышел на пенсию
2
Если тебе доводилось ездить через Сигулду, вполне возможно, что он подмигивал и тебе — то красным, а то и зеленым глазом.
Latvijas Valsts ceļi‏/Twitter


ФОТО: Самый старый в Латвии 45-летний светофор-ветеран торжественно вышел на пенсию
3
Чего тебе видеть, конечно, не доводилось, так это его… чуть было не сказали "электронных мозгов". Не электронных конечно — вполне себе аналоговых. Какая в 1972 году была электроника?
Latvijas Valsts ceļi‏/Twitter


ФОТО: Самый старый в Латвии 45-летний светофор-ветеран торжественно вышел на пенсию
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Его место занял новый красавец LED-светофор, современный и банальный. А пенсионера отвезут в музей Латвийских автодорог, который находится в Шлокенбеке.
Latvijas Valsts ceļi‏/Twitter

 
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Самые интересные, красивые, актуальные фотографии. Что происходит в мире и Латвии? В спорте, музыке, науке и технике? Всё это к нам. Точно, четко, коротко!
Понятно... я больше не хочу это видеть!