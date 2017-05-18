TECHLIFE
WOMAN
ZOOКЛУБ
ЕДА
ДОМ
ЗДОРОВЬЕ
САД
TCHK
ТУРГИД
SHOWTIME
TV
ПОГОДА
РЕПОРТЕР
СПОРТ
TOBOOK
ZAVE
Четверг, 18 мая 2017 года
DELFI
О проекте
Реклама
Контакты
Точно, чётко, коротко
Tchk.lv
Новости
Наука и техника
Дизайн
История
Фотопроекты
Топ
Все темы
Skats.lv
18.05.2017
15:39
1
ФОТО: Самый старый в Латвии 45-летний светофор-ветеран торжественно вышел на пенсию
Наука и техника
Made in Latvia
Дождь ли, снег ли или ветер — это светофор каждый день на протяжении последних 45 лет верой и правдой служил автомобилистам.
1
Пусть, он не был столичной штучкой — стоял в Сигулде, на перекрестке Видземского шоссе и улицы Зинатнес — но служба его от этого не была менее важной.
Latvijas Valsts ceļi/Twitter
2
Если тебе доводилось ездить через Сигулду, вполне возможно, что он подмигивал и тебе — то красным, а то и зеленым глазом.
Latvijas Valsts ceļi/Twitter
3
Чего тебе видеть, конечно, не доводилось, так это его… чуть было не сказали "электронных мозгов". Не электронных конечно — вполне себе аналоговых. Какая в 1972 году была электроника?
Latvijas Valsts ceļi/Twitter
4
Его место занял новый красавец LED-светофор, современный и банальный. А пенсионера отвезут в
музей Латвийских автодорог
, который находится в Шлокенбеке.
Latvijas Valsts ceļi/Twitter
Ieteikt
Все зэки в гости к нам. Новая тюрьма в Лиепае — как будет выглядеть и из чего состоять
(5)
На Ратушной площади так зажгли ёлку, что попали в Книгу рекордов Гиннесса
(11)
Первые в мире: 19 фото салона и кабины Bombardier CS300 — новой "маршрутки" AirBaltic
(10)
А ты хорошо знаешь Ригу? 37 мемов, которые поймет каждый бывший и нынешний рижанин
(8)
Добавить комментарий
Зарегистрированные
(1)
Комментировать
Комментировать могут только зарегистрированные пользователи!
Опубликовать
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с
правилами
Транслит
Читать комментарии
Читать комментарии
Самые интересные, красивые, актуальные фотографии. Что происходит в мире и Латвии? В спорте, музыке, науке и технике? Всё это к нам. Точно, четко, коротко!
Понятно... я больше не хочу это видеть!
Tchk.lv
Новости
Наука и техника
Дизайн
История
Фотопроекты
Топ
Все темы
Skats.lv
DELFI
О проекте
Реклама
Контакты