29.06.2017
11:30
 

Фотографируем машину: 13 советов для тех, кто уже хочет, но еще не знает — как

Наука и техника
Наличие фотоаппарата для следования советам не обязательно — сойдет и смартфон. Что обязательно — так это желание перейти из состояния "Стою перед машиной, не знаю, как ее сфоткать" к "Уверенно фотографирую все, что на четырех колесах". На самом деле на видео ниже, из которого мы и взяли советы, ты увидишь, что советы даны владельцам смартфонов. Но почти все они подойдут и владельцам обычных фотоаппаратов. В общем, заводи машинку, заряжай камеру/смартфон — и вперед!
Фотографируем машину: 13 советов для тех, кто уже хочет, но еще не знает — как
1
Найди нейтральный фон, встань под углом в 45 градусов (он придаст снимку динамичности) и, если есть тень, припаркуйся параллельно ее краю — для красивых отражений.
Bernhard Spöttel/COOPH/YouTube


Фотографируем машину: 13 советов для тех, кто уже хочет, но еще не знает — как
2
Избегай прямых солнечных лучей. Приблизься! Фокусируйся на интересных или выразительных деталях.
Bernhard Spöttel/COOPH/YouTube


Фотографируем машину: 13 советов для тех, кто уже хочет, но еще не знает — как
3
Опусти камеру на уровень машины (это, кстати, касается и съемки детей) с помощью штатива и… позируй вместе с ней! Попробуй снять в тонах сепии или вообще черно-белое фото.
Bernhard Spöttel/COOPH/YouTube


Фотографируем машину: 13 советов для тех, кто уже хочет, но еще не знает — как
4
При съемке интерьера максимально опускай и откидывай передние сиденья и используй режим HDR. Думай о фоне за ветровым стеклом, он тоже попадет в кадр!
Bernhard Spöttel/COOPH/YouTube


Фотографируем машину: 13 советов для тех, кто уже хочет, но еще не знает — как
5
Используй технику "panodash" (нужен современный смартфон с таким режимом или штатив, прямые руки и Photoshop), которая "размножает" объект панорамной съемки. Три машины лучше одной!
Bernhard Spöttel/COOPH/YouTube


Фотографируем машину: 13 советов для тех, кто уже хочет, но еще не знает — как
6
Создавай "индустриальный" вид. Для этого фотографируй на подземных парковках и внутри необычных техно-объектов, вроде больших заброшенных труб.
Bernhard Spöttel/COOPH/YouTube


Фотографируем машину: 13 советов для тех, кто уже хочет, но еще не знает — как
7
Фотографируй сверху, желательно рядом с интересными "вертикальными" объектами (как лестница на фото).
Bernhard Spöttel/COOPH/YouTube


Фотографируем машину: 13 советов для тех, кто уже хочет, но еще не знает — как
8
Смело заваливай горизонт. Ключевое слово — "смело", то есть специально. Вместе с вывернутым рулем это придаст кадру динамичности.
Bernhard Spöttel/COOPH/YouTube


Фотографируем машину: 13 советов для тех, кто уже хочет, но еще не знает — как
9
Делай серию кадров. Если камера закреплена на штативе и ты ее не трогаешь, позже в специальных программах можно сделать вот такие креативные кадры.
Bernhard Spöttel/COOPH/YouTube


Фотографируем машину: 13 советов для тех, кто уже хочет, но еще не знает — как
10
Создавай эффект движения (он же motion blur). Дикая скорость объекта не нужна, просто залезь в настройки камеры и поставь выдержку побольше. Наводись, двигай камеру за машиной — и снимай.
Bernhard Spöttel/COOPH/YouTube


Фотографируем машину: 13 советов для тех, кто уже хочет, но еще не знает — как
11
Фотографируй с включенными фарами. Дальний свет — твой лучший друг! Главное найти точку, в которой лучи света не направлены прямо в объектив.
Bernhard Spöttel/COOPH/YouTube


Фотографируем машину: 13 советов для тех, кто уже хочет, но еще не знает — как
12
Фотографируй в "золотой час", то есть сразу после восхода или перед закатом. Скорее всего тебе потребуется штатив.
Bernhard Spöttel/COOPH/YouTube


Фотографируем машину: 13 советов для тех, кто уже хочет, но еще не знает — как
13
Снимай в "темноте". Но не в абсолютной темноте, а в первый час после заката. И смотри видео ниже!
Bernhard Spöttel/COOPH/YouTube

 
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Понятно... я больше не хочу это видеть!