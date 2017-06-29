Фотографируем машину: 13 советов для тех, кто уже хочет, но еще не знает — как

Наличие фотоаппарата для следования советам не обязательно — сойдет и смартфон. Что обязательно — так это желание перейти из состояния "Стою перед машиной, не знаю, как ее сфоткать" к "Уверенно фотографирую все, что на четырех колесах". На самом деле на видео ниже, из которого мы и взяли советы, ты увидишь, что советы даны владельцам смартфонов. Но почти все они подойдут и владельцам обычных фотоаппаратов. В общем, заводи машинку, заряжай камеру/смартфон — и вперед!