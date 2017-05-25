Идеальный ВАЗ-2103 1979 года с пробегом 109 км продают за 55 334 евро

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Продают это чудо не у нас, а очень даже в России (и, соответственно, за рубли — 3,5 млн. оных), но когда и кого это останавливало?! От Тольятти до Риги всего 1900 километров! Спроси батю, как он в свое время гнал оттуда свою первую машинку.