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Skats.lv
25.05.2017
09:57
Идеальный ВАЗ-2103 1979 года с пробегом 109 км продают за 55 334 евро
Наука и техника
Когда еще ты сможешь купить "нулевую" машину "только с завода", но в возрасте 38 лет? Да 55 тысяч за нее — это все равно, что даром!
1
Продают это чудо не у нас, а очень даже в России (и, соответственно, за рубли — 3,5 млн. оных), но когда и кого это останавливало?! От Тольятти до Риги всего 1900 километров! Спроси батю, как он в свое время гнал оттуда свою первую машинку.
Auto.ru
2
Смущает только то, что эта зеленая красавица была сделана в декабре 1979 года. Во-первых, это фактически делает ее машиной 1980 года. Во-вторых, кто помнит советскую плановую промышленность, тот знает, какое качество было у вещей, сделанных под занавес плановых периодов.
Auto.ru
3
По словам продавца, машина — музейный экспонат из частной коллекции, который 38 лет хранился "в специальном помещении при постоянной температуре +18". Сохранены все пломбы!
Auto.ru
4
В общем, вот тебе немного фоточек этого 77-сильного монстра. Думай, решай.
Auto.ru
Ieteikt
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Самые интересные, красивые, актуальные фотографии. Что происходит в мире и Латвии? В спорте, музыке, науке и технике? Всё это к нам. Точно, четко, коротко!
Понятно... я больше не хочу это видеть!
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Новости
Наука и техника
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Skats.lv
DELFI
О проекте
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