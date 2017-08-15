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Skats.lv
15.08.2017
10:51
Как солнечное затмение 21 августа будет выглядеть из Латвии — в одной картинке
Наука и техника
Да, правильный ответ — никак не будет выглядеть, его нельзя будет увидеть с территории нашей страны и вообще где-либо в Европе.
1
Чтобы убедиться в этом самолично, можешь скачать специальную программу, которую
создала
Лаборатория реактивного движения НАСА. Из нее выходит, что затмение смогут наблюдать лишь жители Северной Америки и — чуть-чуть — Африки.
Скриншот
Ieteikt
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Понятно... я больше не хочу это видеть!
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