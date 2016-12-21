Некогда объяснять. 19 IT-проблем, которые не помнят и не поймут лица моложе 16 лет

Внимание, сейчас ты почувствуешь себя стариком или старухой! Ну, а если ты молод, то придется тебе удивляться тому, с какой ересью боролись твои предки, уж извини.