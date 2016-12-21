21.12.2016
14:51
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Некогда объяснять. 19 IT-проблем, которые не помнят и не поймут лица моложе 16 лет

Наука и техника
Внимание, сейчас ты почувствуешь себя стариком или старухой! Ну, а если ты молод, то придется тебе удивляться тому, с какой ересью боролись твои предки, уж извини.
Некогда объяснять. 19 IT-проблем, которые не помнят и не поймут лица моложе 16 лет
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Но, чисто для протокола: раньше деревья все равно были выше, трава забористее зеленее, а небо, безусловно, голубее.
DELFI

1. Экран, на который можно было смотреть вечно.


Twitter: @hwvrd

2. Бесконечная охота на "хорошими дисками".


Twitter: @iAmPoeticSoul

3. Лотерея. Каждый раз!


runt-of-the-web.com

4. Картина, которую никто никогда не хотел видеть, но все равно видел. Постоянно!


trusper.com

5. Бесконечное копание в этих дебрях.


Twitter: @RapidRundowns

6. Единственная вещь, которую можно было делать на компьютере при отключении интернета.


Twitter: @FunnyPicsDepot

7. Вечная охота за "бесплатными рингтонами".


Twitter: @miss_neoentle

8. Ну да, столько и качали.


mensxp.com

9. Перемотка еще не смотренных VHS-кассет на, по возможности, самом маленьком экране в квартале. И с закрытыми глазами. Ибо спойлеры!


Twitter: @KleanBeatz

10. Просмотр фильмов на ДВУХ кассетах!


Twitter: @nickkpisano

11. А если случалось такое, да еще не с твоей кассетой…


curious-rabbit.tumblr.com

12. Эту фразу знали и боялись увидеть даже те, кто в школе учил только французский.


Twitter: @90sdecade

13. Ох уж это "бесплатное время" по вечерам и ночам.


Twitter: @PhoneLasso

14. Что, уже забылось такое? А ведь было, было…


Twitter: @CoolBeans0_o

15. Когда-то гаджеты действительно были без светящихся экранов!!!


Facebook: BFF

16. Как можно забыть то чувство, когда искал музыку черт знает где, качал два часа через модем, а она оказывалась не тем, что надо?!


programmer.downloadcentral.dk

17. Кинь ссылку на этот пост любому подростку и попроси его объяснить, что и зачем происходит на этой фотографии (она номер 17, как видишь). Just4lulz.


reddit.com

18. Ручное выключение компьютера — не только "каждый раз", но и "только когда он разрешит".


Twitter: @tunderscorem

19. Но было и хорошее, было. Например, телефоны, которые не надо было заряжать каждые 15 минут.


Twitter: @TrxllStar

 
Ieteikt
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Самые интересные, красивые, актуальные фотографии. Что происходит в мире и Латвии? В спорте, музыке, науке и технике? Всё это к нам. Точно, четко, коротко!
Понятно... я больше не хочу это видеть!