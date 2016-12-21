Некогда объяснять. 19 IT-проблем, которые не помнят и не поймут лица моложе 16 лет
Внимание, сейчас ты почувствуешь себя стариком или старухой! Ну, а если ты молод, то придется тебе удивляться тому, с какой ересью боролись твои предки, уж извини.
1. Экран, на который можно было смотреть вечно.
Twitter: @hwvrd
2. Бесконечная охота на "хорошими дисками".
Twitter: @iAmPoeticSoul
3. Лотерея. Каждый раз!
runt-of-the-web.com
4. Картина, которую никто никогда не хотел видеть, но все равно видел. Постоянно!
trusper.com
5. Бесконечное копание в этих дебрях.
Twitter: @RapidRundowns
6. Единственная вещь, которую можно было делать на компьютере при отключении интернета.
Twitter: @FunnyPicsDepot
7. Вечная охота за "бесплатными рингтонами".
Twitter: @miss_neoentle
8. Ну да, столько и качали.
mensxp.com
9. Перемотка еще не смотренных VHS-кассет на, по возможности, самом маленьком экране в квартале. И с закрытыми глазами. Ибо спойлеры!
Twitter: @KleanBeatz
10. Просмотр фильмов на ДВУХ кассетах!
Twitter: @nickkpisano
11. А если случалось такое, да еще не с твоей кассетой…
curious-rabbit.tumblr.com
12. Эту фразу знали и боялись увидеть даже те, кто в школе учил только французский.
Twitter: @90sdecade
13. Ох уж это "бесплатное время" по вечерам и ночам.
Twitter: @PhoneLasso
14. Что, уже забылось такое? А ведь было, было…
Twitter: @CoolBeans0_o
15. Когда-то гаджеты действительно были без светящихся экранов!!!
Facebook: BFF
16. Как можно забыть то чувство, когда искал музыку черт знает где, качал два часа через модем, а она оказывалась не тем, что надо?!
programmer.downloadcentral.dk
17. Кинь ссылку на этот пост любому подростку и попроси его объяснить, что и зачем происходит на этой фотографии (она номер 17, как видишь). Just4lulz.
reddit.com
18. Ручное выключение компьютера — не только "каждый раз", но и "только когда он разрешит".
Twitter: @tunderscorem
19. Но было и хорошее, было. Например, телефоны, которые не надо было заряжать каждые 15 минут.
Twitter: @TrxllStar