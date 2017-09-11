В Латвии появился Lamborghini за €350 000. 10 причин, почему покупка такого авто — большая ошибка
Этим летом в Латвии появился новый суперкар — Lamborghini Aventador S с индивидуальным номерным знаком "1313". По имеющейся у портала Delfi информации, его приобрела семья бизнесмена индийского происхождения, ведущая дела также и в Латвии. Удивительно, но это не первый их Lamborghini! Видимо, людям нравится наступать на одни и те же грабли. Вот 10 причин, почему ты, живя в Латвии, точно не хочешь покупать такое авто.