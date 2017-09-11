В Латвии появился Lamborghini за €350 000. 10 причин, почему покупка такого авто — большая ошибка

9

Ты разоришься на штрафах и быстро потеряешь права или сядешь за решетку. На такой машине ездить в рамках латвийских ПДД безумно сложно. Только ласково погладил педаль газа — уже 150 км/ч на спидометре. И ладно, штрафы, черт с ними, ты вероятно можешь себе их позволить. Но за серьезное превышение ты еще и "пункты" будешь получать — а там и лишение маячит. Взятки? А с ними все просто — за их дачу полагается уголовная ответственность. Возможно, ты считаешь, что "раз-другой можно рискнуть". Но ведь тебя на ТАКОЙ машине будут тормозить даже за превышение на 5 км/ч от "номинала". Устанешь "договариваться", точно тебе говорим.

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