11.09.2017
11:21
6

В Латвии появился Lamborghini за €350 000. 10 причин, почему покупка такого авто — большая ошибка

Наука и техника Made in Latvia
Этим летом в Латвии появился новый суперкар — Lamborghini Aventador S с индивидуальным номерным знаком "1313". По имеющейся у портала Delfi информации, его приобрела семья бизнесмена индийского происхождения, ведущая дела также и в Латвии. Удивительно, но это не первый их Lamborghini! Видимо, людям нравится наступать на одни и те же грабли. Вот 10 причин, почему ты, живя в Латвии, точно не хочешь покупать такое авто.
В Латвии появился Lamborghini за €350 000. 10 причин, почему покупка такого авто — большая ошибка
1
Суперкар и латвийские дороги — коктейль для мазохистов. Низкая Сверхнизкая посадка просто несовместима ни с входящими в топ-3 в ЕС по уровню ужасности дорогами, ни с нашими "лежачими полицейскими".
AZ / Autogespot.com
В Латвии появился Lamborghini за €350 000. 10 причин, почему покупка такого авто — большая ошибка
2
Сердце Lamborghini Aventador S — 6,5-литровый V12 с 740 л.с. и 690 Н·м крутящего момента. ГДЕ в Латвии их реализовывать? Где в Латвии реализовывать хотя бы десятую часть этого потенциала? Допустим, ты забудешь о существовании ПДД, так ведь на наших дорогах есть "естественный ограничитель скорости" — их отсутствующее качество.
AZ / Autogespot.com


В Латвии появился Lamborghini за €350 000. 10 причин, почему покупка такого авто — большая ошибка
3
Расход топлива — безумный. Как на стареньком "Зилке", честное слово! Официально в городе — 26,2 литра на сотню, а за его пределами — 11,6, но мы же отлично понимаем, что это вранье и в реальности он как минимум на треть выше. Двенадцать "горшков" сами себя кормить не будут! Их будет кормить твой кошелек.
AZ / Autogespot.com


В Латвии появился Lamborghini за €350 000. 10 причин, почему покупка такого авто — большая ошибка
4
Не дай бог, ты попадешь в ДТП! Ты сразу разоришься на ремонте! А поскольку культура вождения и качество дорог у нас оставляют желать сильно лучшего — ты точно попадаешь в ДТП. Значит — точно разоришься. Наши соболезнования.
AZ / Autogespot.com


В Латвии появился Lamborghini за €350 000. 10 причин, почему покупка такого авто — большая ошибка
5
Такие машины ужасно некомфортные. На фото все чудесно, но в реальности это КРИЧАЩИЕ и жутко тряские монстры. Особенно на наших дорогах. Любая малолитражка даст им 100 очков вперед по части уровня комфорта.
Пресс-фото


В Латвии появился Lamborghini за €350 000. 10 причин, почему покупка такого авто — большая ошибка
6
Все будут на тебя глазеть. Куда бы тебе не довелось приехать — все глаза будут обращены на тебя. Это не машина-невидимка, она сразу обращает на себя внимание. Не все готовы к такому вниманию.
Пресс-фото


В Латвии появился Lamborghini за €350 000. 10 причин, почему покупка такого авто — большая ошибка
7
Многие автоматически и "по умолчанию" считают сидящих в таком авто полными и конченными (нецензурно), возможно, заработавшими на авто "половым путем" (хотя мы почти уверены, что этим путем на такое авто не заработать). Ок, поскольку мы сказали, то ты теперь знаешь, что этот автомобиль принадлежит семье бизнесмена, да еще и не латвийского. Но другие-то не знают! И пойдут в "Фейсбуке" горестно вопрошать "Как в Латвии честно заработать на такое авто?!".
Пресс-фото


В Латвии появился Lamborghini за €350 000. 10 причин, почему покупка такого авто — большая ошибка
8
Другое авто в треть цены от этого — быстрее его. Так, если Lamborghini Aventador S при цене "от 350 тыс. евро" разгоняется до 100 км/ч за три секунды, то Tesla P100D при цене в три раза меньше — за 2,3 секунды. Да, "максималка" Lamborghini Aventador S — 370 км/ч, но мы же отлично понимаем, что в Латвии это не имеет никакого значения.
Пресс-фото


В Латвии появился Lamborghini за €350 000. 10 причин, почему покупка такого авто — большая ошибка
9
Ты разоришься на штрафах и быстро потеряешь права или сядешь за решетку. На такой машине ездить в рамках латвийских ПДД безумно сложно. Только ласково погладил педаль газа — уже 150 км/ч на спидометре. И ладно, штрафы, черт с ними, ты вероятно можешь себе их позволить. Но за серьезное превышение ты еще и "пункты" будешь получать — а там и лишение маячит. Взятки? А с ними все просто — за их дачу полагается уголовная ответственность. Возможно, ты считаешь, что "раз-другой можно рискнуть". Но ведь тебя на ТАКОЙ машине будут тормозить даже за превышение на 5 км/ч от "номинала". Устанешь "договариваться", точно тебе говорим.
Пресс-фото


В Латвии появился Lamborghini за €350 000. 10 причин, почему покупка такого авто — большая ошибка
10
Наконец, финальная причина, почему лично для тебя покупка такого авто — глупость несусветная, заключается в том, что ты вообще читаешь про это. Люди, которые покупают авто типа Lamborghini Aventador S — не читают. Они и сами могут с легкостью привести еще десяток причин, почему покупка таких машин — иррациональна, аллогична и где-то даже почти безумна. Почему они тогда все равно их покупают? Потому что могут. И потому что это любовь.
Пресс-фото
 
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Самые интересные, красивые, актуальные фотографии. Что происходит в мире и Латвии? В спорте, музыке, науке и технике? Всё это к нам. Точно, четко, коротко!
Понятно... я больше не хочу это видеть!