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06.10.2017
08:43
ВИДЕО: "Боевые" раллийные Audi S1 EKS RX quattro "отожгли" на рижских улицах и мостах
Наука и техника
Made in Latvia
А что это у нас по Вантовому мосту летит? А, это же гонщики команды "EKS RX 'n' Roll" летят! Ну, тогда все нормально.
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"Один съемочный день. Один дубль. Никакой подделки. Закрытые улицы и прохожие с круглыми глазами. Рады представить вам наш самый значительный видоролик за все время", — написала команда на своей страничке в Facebook.
Кадр из видео
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