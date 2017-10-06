06.10.2017
08:43
 

ВИДЕО: "Боевые" раллийные Audi S1 EKS RX quattro промчались по рижским улицам и мостам

Наука и техника Made in Latvia
А что это у нас по Вантовому мосту летит? А, это же гонщики команды "EKS RX 'n' Roll" летят! Ну, тогда все нормально.
ВИДЕО: "Боевые" раллийные Audi S1 EKS RX quattro промчались по рижским улицам и мостам
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"Один съемочный день. Один дубль. Никакой подделки. Закрытые улицы и прохожие с круглыми глазами. Рады представить вам наш самый значительный видоролик за все время", — написала команда на своей страничке в Facebook.
Кадр из видео

 
Ieteikt
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Понятно... я больше не хочу это видеть!