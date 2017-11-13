ВИДЕО. Норвежский подросток чуть не попал под колеса фуры из Латвии (спойлер: все живы)
За неделю этот впечатляющий ролик посмотрели более 1,5 миллионов раз. И неудивительно — даже зная, что все закончится хорошо, сердце все равно екает. Как пишет норвежский ресурс nrk.no, все это произошло еще 19 июня, но видео было выложено только 7 ноября. Ролик был записан на регистратор норвежского дальнобойщика на участке дороги между городаи Kyrkjebø и Høyanger. На видео видно, как автобус останавливается, из него выходят дети и перебегают дорогу, не видя стремительно приближающуюся фуру латвийского перевозчика.