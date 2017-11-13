13.11.2017
10:48
 

ВИДЕО. Норвежский подросток чуть не попал под колеса фуры из Латвии (спойлер: все живы)

Наука и техника
За неделю этот впечатляющий ролик посмотрели более 1,5 миллионов раз. И неудивительно — даже зная, что все закончится хорошо, сердце все равно екает. Как пишет норвежский ресурс nrk.no, все это произошло еще 19 июня, но видео было выложено только 7 ноября. Ролик был записан на регистратор норвежского дальнобойщика на участке дороги между городаи Kyrkjebø и Høyanger. На видео видно, как автобус останавливается, из него выходят дети и перебегают дорогу, не видя стремительно приближающуюся фуру латвийского перевозчика.
ВИДЕО. Норвежский подросток чуть не попал под колеса фуры из Латвии (спойлер: все живы)
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Однако все заканчивается хорошо: фура даже не касается ребенка, "каким-то чудом" останавливаясь в последний момент. Однако рискнем предположить, что это не чудо и даже не "нечеловеческая реакция водителя", а современные технологии Volvo в действии (см. еще два видео ниже). Подобные системы автоматического экстренного торможения сегодня внедряют практически все производители как грузовых, так и легковых автомобилей. И если при покупке нового авто есть выбор, платить за нее или нет — это видео, кажется, однозначно склоняет чашу весов в пользу наличия такой системы. Кстати, как пишет норвежская пресса, виноват в том, что эта ситуация вообще возникла не только ребенок, но и водитель автобуса — в том месте нет остановки и он не имел права там выпускать детей.
Кадр из видео

 
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Понятно... я больше не хочу это видеть!