29.03.2017
17:09
 

Все враки! 10 "фактов", в которые все верят, но на самом деле они просто бред

Наука и техника
Осторожно — мы не несем ответственности за то, что земля может уйти у тебя из-под ног! Что-то из этого вранья тебе наверняка в свое время рассказали люди, которых ты любишь. Увы и ах — они заблуждались.
Все враки! 10 "фактов", в которые все верят, но на самом деле они просто бред
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Скажем честно — кое в что мы до этого и сами верили. Упс.
Dennis Jarvis / cc

1. Враки: "Скинув монетку с Эмпайр-стейт-билдинг, можно убить человека внизу". На самом деле она может довольно больно стукнуть по голове и даже оставить синяк, но точно никого не убьет, спасибо сопротивлению воздуха, которое тормозит легкую монетку с высокой парусностью.


Nickelodeon / Via giphy.com

2. Враки: "Вода в унитазе в Австралии крутится против часовой стрелки". На самом деле, хотя сила Кориолиса, которой приписывают способность влиять на воду в унитазах в разных полушариях и реальна, она слишком слаба, чтобы справиться с суровыми австралийскими туалетами.


FOX / Via youdbetterrunegg.com

3. Враки: "Великая китайская стена видна из космоса". Это очень древний миф, который успешно развенчали сразу же, как человек отправился в космос и у него появилось время на то, чтобы летать над Китаем и разглядывать его. Все космонавты и астронавты в один голос говорят, что — нет, не видно оттуда этой стены. По словам ученым не видно потому, что человеческий глаз лучше всего различает резкие отличия в цвете, а цвет Великой китайской стены не сильно отличается от окружающего пространства.


Warner Bros. Pictures / Via giphy.com

4. Враки: "Глотать жевательную резинку — очень вредно и она даже может тебя убить". Нет, ты просто в один прекрасный момент выведешь ее естественным путем в туалете, вот и все. Но глотать ее все равно не рекомендуется — она бесполезна для кишечника.


Disney Channel / Via shape.com

5. Враки: "Сейчас на Земле живет больше людей, чем когда-либо вообще жило". Нет, это вранье, которое вообще не имеет ничего общего с реальностью. Прямо сейчас на Земле где-то 7 млрд. человек, а по оценке специалистов во все времена жили примерно 107 млрд. человек.


NBC / Via pinterest.com

6. Враки: "Тот, кто плохо видит, "слеп как летучая мышь". Вот только типичная летучая мышь видит в три раза лучше человека. Почему она тогда иногда врезается в людей и объекты неживой природы? Ну, наверное, как и многие водители, просто отвлекается на смартфон.


Columbia Pictures / Via giphy.com

7. Враки: "Все муравьи на Земле весят больше, чем все люди". Этот миф был впервые озвучен в книге "Journey to the Ants" в 1994 году. Однако современные ученые уверены, что он вранье или, по крайней мере, имеет все шансы оказаться враньем. Дело в том, что наука никак не может сосчитать муравьев. Мы просто не знаем, сколько их на Земле. Плюс, у муравьев нет "макдональдсов", так что люди буквально с каждым часом становятся все тяжелее, и тяжелее.


Pixar / Via giphy.com

8. Враки: "Сканеры штрихкодов считывают только белое пространство, а черные полоски для них — это "отсутствие белого пространства". Так, может быть, и было когда-то, но современные сканеры штрих-кодов воспринимают картинку в целом, так что и полоски, и их отсутствие для них одинаково важны.


NBC / Via tumblr.com

9. Враки: "Мы используем только 10% "вычислительной мощности" нашего мозга". Истина в том, что почти все люди используют мозг на все 100%. А вот знаем мы о его устройстве, пожалуй, именно что 10%. Отсюда и миф о том, что мы используем только 10% его возможностей, хотя этого просто не может быть, потому что природа никогда бы такого не допустила. Что, запутался в процентах? Плохо, используй все 100% мозга на то, чтобы распутаться!


ABC / Via giphy.com

10. Враки: "Быков просто БЕСИТ красный цвет". Нет, их бесит не красный цвет, их бесит человек, махающий у них перед носом какой-то тряпкой (нас бы тоже бесил). А цвет тряпки — не важен, этот миф был успешно развенчан в передаче MythBusters.


Warner Bros. / Via pinterest.com

 
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Понятно... я больше не хочу это видеть!