Все враки! 10 "фактов", в которые все верят, но на самом деле они просто бред
Осторожно — мы не несем ответственности за то, что земля может уйти у тебя из-под ног! Что-то из этого вранья тебе наверняка в свое время рассказали люди, которых ты любишь. Увы и ах — они заблуждались.
1. Враки: "Скинув монетку с Эмпайр-стейт-билдинг, можно убить человека внизу". На самом деле она может довольно больно стукнуть по голове и даже оставить синяк, но точно никого не убьет, спасибо сопротивлению воздуха, которое тормозит легкую монетку с высокой парусностью.
2. Враки: "Вода в унитазе в Австралии крутится против часовой стрелки". На самом деле, хотя сила Кориолиса, которой приписывают способность влиять на воду в унитазах в разных полушариях и реальна, она слишком слаба, чтобы справиться с суровыми австралийскими туалетами.
FOX / Via youdbetterrunegg.com
3. Враки: "Великая китайская стена видна из космоса". Это очень древний миф, который успешно развенчали сразу же, как человек отправился в космос и у него появилось время на то, чтобы летать над Китаем и разглядывать его. Все космонавты и астронавты в один голос говорят, что — нет, не видно оттуда этой стены. По словам ученым не видно потому, что человеческий глаз лучше всего различает резкие отличия в цвете, а цвет Великой китайской стены не сильно отличается от окружающего пространства.
Warner Bros. Pictures / Via giphy.com
4. Враки: "Глотать жевательную резинку — очень вредно и она даже может тебя убить". Нет, ты просто в один прекрасный момент выведешь ее естественным путем в туалете, вот и все. Но глотать ее все равно не рекомендуется — она бесполезна для кишечника.
Disney Channel / Via shape.com
5. Враки: "Сейчас на Земле живет больше людей, чем когда-либо вообще жило". Нет, это вранье, которое вообще не имеет ничего общего с реальностью. Прямо сейчас на Земле где-то 7 млрд. человек, а по оценке специалистов во все времена жили примерно 107 млрд. человек.
6. Враки: "Тот, кто плохо видит, "слеп как летучая мышь". Вот только типичная летучая мышь видит в три раза лучше человека. Почему она тогда иногда врезается в людей и объекты неживой природы? Ну, наверное, как и многие водители, просто отвлекается на смартфон.
Columbia Pictures / Via giphy.com