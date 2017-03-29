Все враки! 10 "фактов", в которые все верят, но на самом деле они просто бред

Осторожно — мы не несем ответственности за то, что земля может уйти у тебя из-под ног! Что-то из этого вранья тебе наверняка в свое время рассказали люди, которых ты любишь. Увы и ах — они заблуждались.