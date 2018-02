50 ceļotājiem noderīgas aplikācijas un padomi, kā pašam izplānot brīnišķīgu braucienu

Kur meklēt lētas aviobiļetes? Kā rezervēt viesnīcu? Izvēlēties "Booking" vai "Airbnb"? Pirkt ceļojumu apdrošināšanu vai nē? Šie ir tikai daži no jautājumiem, kurus citi ceļotāji mums uzdod visbiežāk. Viennozīmīgas atbildes nav. Kas der vienam, tas pilnīgi pretēji – nekādi neder citam.

Taču mums jau ir uzkrājusies vairāk nekā piecu gadu ceļošanas pieredze, kas ļauj piemeklēt katrai situācijai atbilstošāko risinājumu. Lai palīdzētu tev neapjukt plašajā piedāvājumā, ir tapis šis saraksts ar noderīgām interneta vietnēm un aplikācijām, kas, mūsuprāt, jāzina katram latviešu ceļotājam. Visas zemāk pieminētās interneta vietnes paši izmantojam, esam to darījuši agrāk vai arī tās ir ieteikuši mums zināmi ceļotāji.

Savus ceļojumus organizējam paši, bez starpniekiem. Taču daļa no visa mūsu ieteiktā tev noderēs arī tad, ja ceļojumu pirksi jau gatavu no kādas ceļojumu aģentūras. Un neatkarīgi no tā, vai plāno doties trīs nedēļu ceļojumā pa Āziju vai arī nedēļas nogales izbraucienā pie kaimiņiem. Saglabā šo lapu sev grāmatzīmēs, lai vēlāk, kad vajag, tā ir turpat pa rokai!

Šos un citus padomus ceļotājiem lasiet Kaspara Misiņa blogā "Latviesicelo.lv".