Ar 'Latvijām' uz Vladivostoku: Sibīrijas ainiņas un realitāte

Maija beigās pie Rīgas Motormuzeja tika dots svinīgs starts mikroautobusu Latvija " ekspedīcijai uz Vladivostoku. Ceļā devās trīs ekipāžas no Latvijas un viena no Krievijas . Pašlaik jau ekspedīcijas dalībnieki atrodas Sibīrijā, bet priekšā vēl tāls ceļš. Lūk, piektā reportāža no šī brauciena par iespaidiem pie Baikāla, Ulanudē un Čitā! Arī turpmāk ik nedēļu ziņosim, kā "Latvijām" veicas Krievijas plašumos.