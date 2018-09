Ar vienvirziena biļetēm uz Austrāliju: Adeles un Kristapa stāsts

"Šķiet, sabiedrībā bieži valda uzskats, ka tie, kas aizbrauc, no kaut kā bēg vai meklē citās zemēs to, ko nevar atrast Latvijā, – bēg no problēmām, no naudas trūkuma, meklē sociālo stabilitāti, piederību, sevi... Ar mums gluži tā vis nav un nebija," savu stāstu iesāk Adele Ozola un Kristaps Rieksts, kas nolēma pamest savu ikdienu un ar vienvirziena biļetēm šauties uz Austrāliju, lai ļautos nezināmajam un neaizmirstamiem piedzīvojumiem. No tā mirkļa pagājis jau gads.

Kā stāsta pāris, dzīve ir bijusi krāsaina arī pirms šī piedzīvojuma – abi ilgus gadus dziedājuši korī, dejojuši salsu un izbaudījuši dzīvi. Lai gan abi ir cēsnieki, pēdējos gados dzīve bija iekārtojusies Rīgā, kur abiem bija stabils un labs darbs. Tomēr viss krasi mainījās, kad pāris ieklausījās pakrūtē kņudinošajā sajūtā, ka "zāle zaļāka otrpus sētai". Adele teic, ka jau kopš pamatskolas laikiem viņu ir kārdinājusi dzīve ārpus dzimtās vietas, bet līdz galam tā arī nekad nebija saņēmusies somu sapakot, lai gan iespējas bija. Kad pirms trim gadiem radās necerēta iespēja apciemot radus Austrālijā, kur tika izbaudīts trīs nedēļu atvaļinājums, Adele iemīlējusies šajā valstī un pilnībā saslimusi ar ideju, ka ir jābrauc un jāpamēģina tur dzīvot. Atbraucot mājās, Adele sāka meklēt iespējas, pētīt, kā iegūt vīzu, rēķināt, bet tālāk par izpēti tā arī netika. Toreiz braukt kā studentei negribējās, bet citas iespējas atrast nemācēja. Kā vēlāk izrādījās – citu iespēju tā īsti nemaz arī nav, ja gribi dzīvot ilgāk par trim mēnešiem un arī strādāt. Foto: Privātais arhīvs Kad Adele un Kristaps sāka draudzēties, apņēmīgā jauniete ieminējusies, ka reiz viņai bijis plāns un sapnis par Austrāliju. Daudz nedomājot, Kristaps izmetis: "Braucam!" Kristaps savā izpētē tika tikpat tālu, cik reiz Adele, bet, kā jau mēdz teikt – ja kaut ko ļoti vēlies, iespējas uzrodas. Iespēja uzradās, kad abi apmeklēja informatīvu lekciju, kuru rīkoja organizācija "Jauniešu ceļojumi". Organizācija palīdz jauniešiem ar visu, kas saistīts ar došanos uz Austrāliju, Jaunzēlandi un Kanādu. Abi uzzināja par savu vienīgo reālo iespēju – studentu vīzu, kā arī noklausījās veiksmes stāstus, informāciju par procesu, izmaksām un, izgājuši no lekcijas, jau zināja – viņi piepildīs savu sapni.

1. Pārcelšanās, izaicinājumi, darba meklējumi un ilgas pēc mājām

Pārcelšanās, izaicinājumi, darba meklējumi un ilgas pēc mājām 2. Piedzīvojumi reizēs, kad nav jāmācās vai jāstrādā