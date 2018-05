Astoņas lietas, kuras svarīgi noskaidrot pirms ceļot uz jaunu galamērķi

Lai galamērķī nebūtu jāsastopas ar nepatīkamām situācijām, svarīgi jau pirms kāpšanas izvēlētajā ceļojuma transportlīdzeklī noskaidrot konkrētās vietas likumus, vietējo paradumus u.c. Iedvesmojoties no "Travel and Leisure" un "Business Insider" ekspertiem, esam apkopojuši astoņus svarīgus pieturas punktus, kurus būtu vēlams izzināt pirms ceļojuma.

Laikapstākļi. Ja galvenais brauciena iemesls nav tieši konkrētās vietas klimats, pirms tam būtu svarīgi veikt rūpīgu prognozes izpēti. No tās būs atkarīgs arī tavs bagāžas saturs un iespējamais noskaņojums – nevienam taču nepatiktu šortos un saulesbrillēs saņemt negaidītu lietus dušu!

Valūtas maiņas kurss. Pirms kāpšanas ceļošanai izvēlētajā transportlīdzeklī vajadzētu atcerēties pārskatīt valūtas maiņas kursus dažādās vietās (ja galamērķī būtu nepieciešama naudas maiņa). Šādā veidā varēsi arī ietaupīt līdzekļus, ko pēcāk iztērēt ceļojuma uzlabošanai un komfortam.

Svētku dienas un brīvdienas. Vēl būtu vēlams pirms brauciena noskaidrot, vai tava ceļojuma laikā galamērķī nav kādi vietējie svētki vai brīvdiena. To ir svarīgi uzzināt, jo, pirmkārt, svētki būtiski ietekmē veikalu darba laikus, sabiedriskā transporta kustību sarakstus u.c. Otrkārt, jau rēķināsies, ka uzzināsi kaut ko vairāk par vietējo tradīcijām un vēsturi, kā arī varēsi piedalīties svētku lustēs.

Foto: Picjumbo

Dzeramnaudas un etiķete. Lai nebūtu jānonāk muļķīgās situācijās, pirms ceļojuma noskaidro, vai konkrētajā vietā ierasts, piemēram, dot dzeramnaudas un cik būtu pieklājīgi apkalpojošajam personālam dot. Tas paturams prātā, jo ir valstis, kurās dzeramnaudas atstāšana tiek uzskatīta par necieņas izrādīšanu.

Vēl var rasties pārpratumi, ja nepārzināsi pieņemto neverbālo komunikāciju jeb žestus. Šajā rakstā iepazīsties ar četriem Latvijā pieņemamiem žesti, kas var aizvainot cilvēkus ārzemēs.

Pieņemams un neatbilstošs apģērbs. Ja nevēlies iekulties nepatikšanās vai saņemt nicinošus skatienus no apkārtējiem, pirms ceļojuma noskaidro, vai galamērķī ir kādi īpaši noteikumi, kas saistīti ar apģērbu. Arī konkrētos objektos, piemēram, baznīcās vai katedrālēs daudzviet nav ļauts ieiet, ja esi ģērbies topiņā vai šortos – lai izvairītos no neveikliem brīžiem un nepaņemtu pārāk daudz liekas mantas (ar domu, ja nu noderēs), veic rūpīgu apģērba nēsāšanas izpēti.

Foto: Shutterstock

Vienkāršas frāzes vietējo valodā. Tā ir elementāra pieklājība – iemācīties, kā vietējie viens otram saka "labdien", "paldies", "nav par ko" vai "lūdzu". Nav pat svarīgi, vai elementārās frāzes spēsi pateikt pilnībā pareizā izloksnē un locījumā – viņi novērtēs centību, tādējādi arī atvieglojot iepazīšanās procesu.

Kontaktu veidi. No tava telefona lādētāja vai matu žāvētāja nebūs nekāda jēga, ja nevarēsi to iespraust rozetē. "Travel and Leisaure" min, ka ceļojumos uz dažādām pasaules vietām vari pat saskarties ar 15 dažādiem kontaktu veidiem! Lai aiztaupītu nepatīkamu pārsteigumu un iegādātos pārveidotāju jau iepriekš, laikus noskaidro, vai galamērķī tas būs nepieciešams.

Transports. Visbiežāk ceļotāji nonākšanai galamērķī izmanto aviokompāniju pakalpojumus, tāpēc svarīgi uzzināt, kādā veidā no lidostas vari tikt līdz viesnīcai, pilsētas centram, tuvākajam vilcienam u.c. Vienmēr pastāv iespēja braukt ar taksi, taču nereti lidostas atrodas diezgan tālu ārpus pilsētas centra un pusstundas brauciens var izmaksāt pat 50 eiro. Uzzini, cik bieži kursē sabiedriskais transports, vai tas tevi nogādās galamērķī, kā arī noskaidro biļešu iegādes kārtību.