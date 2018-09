Atpūta un pastaigas Lietuvā: ar ko īpašs Birštonas kūrorts

Esi noguris no pilsētas kņadas un ikdienas steigas? Tā vien gribas brīvdienās aizbraukt uz kādu mazu un mierīgu pilsētiņu tikai pāris stundu braucienā no Rīgas? Ja vēlies izrauties kaut vai tikai uz brīvdienām, bet ierastās kūrortpilsētas, piemēram, Klaipēda un Palanga, vairs nešķiet saistošas, tad iesaku doties uz, iespējams, klusāko pilsētu Lietuvā – Birštonu, kur relaksēties kādā spa, sanatorijā vai vienkārši doties pastaigā pa pilsētu.

Birštona ir vieta, kur nodoties mierīgai pastaigai, grāmatas lasīšanai skaistās Nemunas krastos vai pilsētas iepazīšanai kājām vai uz divriteņa. Šajā pilsētā relaksēties palīdz ne tikai daba un mierīgā atmosfēra, bet arī tur pieejamie spa centri un sanatorijas.

Sanatorijas un spa

Birštona jau izsenis tiek saukta par 70 avotu kūrortu. Un ne velti – pilsētā ir tieši tik daudz minerālavotu. To ūdeni dažādās ārstniecības un skaistumkopšanas procedūrās izmanto gan sanatorijas, gan viesnīcas.

Birštonā ir trīs sanatorijas – "Tulpė", "Eglė" un "Versmė". Tās plašā klāstā piedāvā ārstniecības un rehabilitācijas procedūras, kurās galvenokārt tiek izmantots minerālūdens un kūdras dūņas.

Šajās sanatorijās ir pieejamas ne tikai dažādas veselības, bet arī skaistuma procedūras. Dažādus spa pakalpojumus piedāvā sanatorija "Eglė". Tāpat vari apmeklēt arī "Royal Spa Residence" vai mūsdienīgo "Vytautas Mineral SPA". Uz šīm atpūtas vietām es ieteiktu doties tad, ja vēlies pavadīt karaliskas brīvdienas modernā viesnīcā, jo, piemēram, "Vytautas Mineral SPA" tika atvērta tikai 2017. gada janvārī, par ko liecina arī mūsdienīgais viesnīcas iekārtojums un atbilstošās cenas.

Tā kā birštonieši lepojas ar plašo minerālūdens avotu klāstu, katrs spa un katra sanatorija savās procedūrās izmanto atšķirīgus minerālūdens avotus. Tas katrai vietai piešķir unikalitāti. Tāpat tieši šī iemesla dēļ katrā no iepriekš minētajām apmešanās vietām ir izvietoti krāni, pa kuriem tek minerālūdens, kas iegūts no konkrētā avota. Šis minerālūdens visās vietās ir bez maksas, taču jāatceras, ka visam ir savs limits un to vajadzētu dzert tikai pāris malku dienā, jo iedarbība uz veselību ir visai spēcīga.