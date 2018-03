Austrālijas dienasgrāmata: latvieši ar močiem dodas no Melburnas uz Rīgu

Mārtiņš Sils ir latviešu ceļotājs, par kura piedzīvojumiem jau esam rakstījuši. 2015. gadā viņš kopā ar vēl vienu ceļotāju Andžu Ūbeli ar motocikliem devās trīs mēnešu ilgā braucienā no Labās Cerības raga Keiptaunā līdz Eiropas tālākajam ziemeļu punktam, pēc tam dodoties atpakaļ uz Rīgu. Par piedzīvojumu var lasīt šeit, savukārt pēc gada viņi šķērsoja abus Amerikas kontinentus (vairāk par šo piedzīvojumu lasiet šeit).

Arī 2018. gads nav izņēmums, un ceļotājs ir devies jaunos piedzīvojumos. Arī šoreiz tiem varēs sekot līdzi ceļojumu portālā "TūrismaGids".

Tālāk lasiet pirmos ierakstus Mārtiņa "Austrālijas dienasgrāmatā".

Ceļojuma plāns

Foto: No ekspedīcijas "2 wheels" arhīva

Esam paredzējuši ar saviem motocikliem veikt ekspedīcijas tipa ceļojumu no Melburnas pilsētas Austrālijā līdz Rīgai. Ceļojumā dodamies ar diviem motocikliem, kurus sākotnēji nosūtījām uz starta vietu ar "DHL" aviopārvadājumu nodaļas palīdzību (pateicoties kādam labam draugam, saņemam tik labu piedāvājumu, ka varam šo atļauties...). Moto-ekspedīciju plānojam uzsākt februārī, kad saņemsim močus Melburnā, bet iesākumā vēl pāris dienas paviesosimies Bali salā Indonēzijā, caur kurieni iegādātas aviobiļetes. Ekspedīcijas pamata komanda esam es, Mārtiņš Sils, un mans draugs Ģirts Vilnis (tautā un varbūt te turpmāk tekstā saukts arī Goblins...), taču uz pašu brauciena iesākumu mums pievienojās mūsu dzīves draudzenes Agnese un Ilze. Pēc plāna kopā ceļosim no Melburnas līdz Brisbenai, no kurienes viņas lidos mājup.

Ekspedīcijas tālākais ceļš vedīs līdz Kērnsai Austrālijas austrumu krasta augšpusē, tad pa diagonāli cauri skarbajiem šī kontinenta tuksnešiem uz "Alice Springs" un Pērtas pilsētu jau rietumu krastā. Plānojam šo braucienu veikt trijos posmos, no kuriem pirmais beigsies šeit, Pērtā, aprīlī. Jau jūnijā atgriezīsimies pie močiem, lai nobrauktu nākamo Austrālijas un pēc tam arī dienvidaustrumu Āzijas posmu līdz pat Bangkokai Taizemē. Vēl pēc pāris mēnešiem plānojam trešo noslēdzošo ekspedīcijas etapu, kura ietvaros šķērsosim visu Āziju un Eiropu no Bangkokas līdz Rīgai, un, ja viss izdosies kā iecerēts, 18. novembri svinēsim mājās, mūsu mīļajā Latvijā, tās lielajā jubilejā.

Šis ceļojums, līdzīgi kā iepriekšējās divas manis organizētās motoekspedīcijas caur Āfriku, Eiropu un abām Amerikām, tiek veidots sadarbībā ar Latvijas skolām un skolēniem. Līdzīgi kā iepriekš, esam izsludinājuši skolu vidē konkursu, kurā skolēni mūsu maršruta ietvaros sūta atklāt dažādas, viņuprāt, interesantas vietas vai noskaidrot kādus faktus. Esam apņēmušies to izdarīt, kā arī piefiksēt ar video, foto vai vienkārši stāsta versiju, un publiskot skolēniem un skolotājiem ērti pieejamā interaktīvajā vidē.