Beļģijas rudens krāsas jeb Ko īsās brīvdienās apskatīt Briselē

Jāsāk ar to, ka visur kur esmu blandījusies, bet Briselē līdz šim nebiju bijusi, jo… nu ko tad tur redzēt? Bet, kad devos uz Eiropas Parlamenta organizēto tūrisma konferenci, tomēr nolēmu, ka jāatmet aizspriedumi, un nopriecājos par iespēju pabūt šajā pilsētā ne tikai uz konferenci, bet arī pusotru dienu pavadīt, to apskatot. Un labi vien ir – Brisele ir viegli saprotama un iemīlama!

Jau pirms došanās zināju, ka negribu dzīvot bezpersoniskā viesnīcā, tāpēc izvēlējos caur "airBnB" noīrēt istabu pie kāda vietējā. Par šo naktsmāju portālu vēlāk konferencē gan dzirdēju ne mazums skarbu vārdu, bet, no ceļotāju viedokļa raugoties, tas tomēr ir ļoti noderīgs. Pie vietējā palikt sanāca tikai daļēji, jo dzīvokļa, kas atradās pie paša parlamenta, saimniece bija vāciete, kas jau gadu strādā Eiropas Komisijā Briselē. Beigu beigās tā pat bija labāk, jo viņa lieliski zināja, ko ieteikt apskatīt un nobaudīt, jo pati nemaz ne tik sen bija bijusi manā situācijā. Pēc īsa brīža Briselē arī pārņēma šaubas, vai te vispār ir "vietējie", jo pārsvarā visi satiktie bija ieradušies šeit strādāt vai kā tūristi.

Bet jāsāk no sākuma. Atlidoju ar agro "airBaltic" reisu no Rīgas un nokļuvu Briseles lidostā Zaventemā. Tā atrodas pusstundas brauciena attālumā no Luksemburgas laukuma jeb Eiropas parlamenta atrašanās vietas. Ieteikums – autobusa biļeti izdevīgāk pirkt automātā uz perona, kur tā maksā 4,5 eiro, jo, pie šofera pērkot, būs jāšķiras no 6 eiro. Jāizvēlas 12. vai 21. autobuss, ja braucat uz parlamentu vai Eiropas Komisiju. Iespējams doties uz pilsētu arī ar vilcienu.

Nelielai atkāpei jāpiebilst, ka Briselē ir vēl otra lidosta, uz kuru no Rīgas lido "Ryanair". Tā ir Šarleruā (Charleroi), kas atrodas krietni tālāk par Zaventmu. To vērts ņemt vērā, plānojot braucienu.

Foto: DELFI

Pirmajā dienā izstaigāju Eiropas parlamenta ēkas, kas aizņem visai iespaidīgu teritoriju, un šķiet, ka, ilgstoši tur uzturoties, pārņemtu līdzīgas sajūtas kā kādā Kafkas darbā. Tomēr šajā ēkā var atrast arī interesantas detaļas un sīkumus, kas padara to par labu pieturpunktu apskatei. Pateicoties deputāta Roberta Zīles palīdzei Gunai Zaķei, kas izvadāja pa dažiem līkločiem, nokļuvu, piemēram, Baltijas ceļa gaitenī. Te jāpaskaidro, ka parlamentā ir visdažādākajiem notikumiem un cilvēkiem veltītas telpas, gaiteņi un pat ēkas. Līdz Eiropas Savienības paplašināšanai 2004. gadā, kad tai pievienojās arī Latvija, tās bija veltītas veco dalībvalstu varoņiem un notikumiem.

Foto: DELFI

Diezgan ilga bijusi cīņa par to, lai arī jaunajām tiktu atvēlēta kāda telpa, bet tagad visas trīs Baltijas valstis var lepoties ar šo gaiteni, kurā uzstādīta arī mākslinieka Aigara Bikšes veidota memoriālā plāksne.

Foto: DELFI

Šī nav vienīgā ar Latviju saistītā mākslas vērtība garajos gaiteņos. Parlaments atbalsta māksliniekus un regulāri iepērk to gleznas, tāpat arī prezidējošās valstis mēdz dāvāt kādu savu mākslinieku darbus, ko izvietot pie sienām galvenajā ēkā.

Foto: DELFI

Tā nu te atrodams piemēram, Kristapa Ģelža gleznots, izbiedēts mikimausis bērzu birzitē (diemžēl darbam trūkst plāksnītes ar autora vārdu) un košais Aleksandra Naumova Venēcijas saliņas Burano skats. Parlamenta sakarā jāpiemin arī tas, ka šajā ēkā var doties ekskursijās, kā arī apmeklēt "Parlamentarium", kas ir interaktīva telpa, kurā spēles veidā var iejusties parlamentārieša ādā. To īpaši iecienījuši skolēni.

Foto: DELFI

Turpat Eiropas parlamenta pakājē ir rosīgais Luksemburgas laukums, kas pilns nelielu ēstuvju un kafejnīcu. Te uzvalkos tērpti kungi malko alu, kura zeltainums, sasaucoties ar sarkanajām nojumēm un melno asfaltu, gluži vai uz katra stūra liek domāt par Beļģijas karoga krāsām. Krodziņos var pasūtīt arī tradicionālās mīdijas palielos grāpīšos un fri ar sieru. Savukārt, ja vēlaties ieturēt sātīgas brokastis mājīgā atmosfērā, varu ieteikt beigeļu jeb apaļo baltmaizīšu ar caurumiņu vidū ēstuvi turpat Luksemburgas ielā – kafejnīcai ir kluss un zaļš iekšpagalms, par ko no ielas nekas neliecina, ja nu vienīgi lielais apmeklētāju skaits, kas plūst pa durvīm.