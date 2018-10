Caur Krasnojarsku līdz Baikālam: latviešu piedzīvojums, apmeklējot dziļāko ezeru pasaulē

Lainei Pērsei un Arturam Driņinam jeb vienkārši Lainei un Arčam ceļošana ir asinīs. Jau vēstījām, kā abiem izdevās 527 dienās apskatīt 64 valstis, taču kopš augusta beigām viņi metuši sev jaunu izaicinājumu – jau mēneša garumā ceļojuši pa Krieviju, bet tagad devušies iepazīt tuvāk Ķīnu. Cauri Maskavai, Jaroslavļai un Krasnojarskai viņi nonāca arī pie Baikāla – dziļākā ezera pasaulē, kuru sauc par "Sibīrijas zilo aci".

Baikāls atrodas Sibīrijas dienvidos starp Irkutskas apgabalu un Burjatiju. Laine un Arturs uz turieni devās no Krasnojarskas, kurā bija pavadījuši četras dienas. Ko viņi redzēja, sastapa, piedzīvoja un uzzināja Irkutskā un Baikāla apkārtnē, lasi turpmākajās rindās viņu pašu stāstījumā!

Irkutska, mēs esam klāt!

No rīta mūsu vagona biedrenes atstāj mums dārzeņus, lai gan kāpjam ārā tikai divas pieturas vēlāk nekā dāmas. Kāds ukrainis sūdzas, ka tikai viņa tautības dēļ neesot saņēmis gultasveļu, kas viņam esot bijusi jāpērk. Bet tad jau arī mūsu brauciens galā.

Jau pie stacijas izejas priekšā desmit vīreļi apaļiem vēderiem lauzītā krievu valodā piedāvā taksometru pakalpojumus. Nez, no kurienes vīri nākuši! Jūtamies gluži kā Gruzijā, kad lidostā mūs aplenca neskaitāmi apaļi vīreļi, katrs mēģinādams noķert savu tūristu. Un te visiem iedzīvotājiem sejas tādas svešas – vairs nemaz nav Krievija! Patiesi, Irkutska ir ļoti multikulturāla. Pilsētiņa ir tuvu gan Mongolijas, gan Ķīnas robežai, bet te dzīvo arī daudzi burjati, ukraiņi, tatāri, armēņi un citi – tāpēc tā ir īsts kultūru sajaukums. Pirmais ķīniešu veikaliņš Irkutskā atvērās jau 19. gadsimtā. Patiesībā šī pilsētiņa ir bijusi arī politisko represiju galvaspilsēta gadsimtiem ilgi. Politiski sodītie tika sūtīti uz darba nometnēm netālu no Irkutskas, no tā laika arī daudzi poļi palikuši uz dzīvi šeit.

Foto: Laine Pērse un Arturs Driņins

Irkutska ir divu upju apskalota, un te atrodas arī hidroelektrostacija. Šī pilsēta ir īsts industriālais centrs un arī liela osta. Reiz tā bija galvenā Krievijas osta aiz Urāliem, tā kā visi mēģinājumi iekarot Kamčatku un Aļasku sākās šeit. Irkutskā tiek ražoti arī lidaparāti, automašīnas, mašīnu detaļas, metāls un pārtika.

Mēs gan esam paņēmuši viesnīciņu, lai vienu dienu pieturētu Irkutskā pirms došanās uz Baikālu. Te pierakstīšanās tikai no vieniem, tāpēc atstājam somas, lai vieglā gaitā apskatītu pilsētiņu. Jāpiemin, ka atkal manījusies laika zona.

Savu pastaigu sākam ar krastmalu, kur sagaida ļoti skaisti pieminekļi. Zvejnieki turpat ķer lielo lomu. Mums arī iesaka pagaršot omuļus – kūpinātus, sālītus vai kaltētus. Tā ir reta zivs, kas sastopama vien Baikālā.

Drīz dodamies uz informācijas centru, lai skaidrāk saprastu nākamos ceļus. Ejam raitā solī, bet tad kāds mazs mongoļu paskata vīrelis pieskrien mums klāt no vienas puses, tad no otras, un nevar saprast, ko mazais vīriņš vēlas. Bet tad tas krieviski jautā, kādā valodā runājam. Protams, kad atbildam krieviski, vīrs atplaukst smaidā un māk pateikt arī Latvijas galvaspilsētu. Tas jautā, kā mums iet un vai tiešām viņu "propagandā" rādītais ir patiess – tur saka, ka latvieši braucot uz Franciju vietējiem "dibenus mazgāt". Atzīstam, ka daudzi brauc uz ārzemēm strādāt, jo ne visās profesijās Latvijā iespējams nopelnīt, lai pienācīgi dzīvotu. Populārākā gan nav Francija un noteikti ne "dibenu mazgāšana". Onkulītis saka, ka viņam gan tagad labi. Senāk Krievijā esot bijis galīgi štruntīgi, bet tagad viss ejot uz augšu. Pensija laba – tas saņemot visus 400 eiro, jo bijis matemātikas skolotājs. Opis jautā, vai spēlējam šahu – pats tagad dodas uz šaha turnīru. Viņš gan nav vietējais – Irkutskā iebraucis pirms diviem gadiem no Ulan-Ude, jo dēls ierosinājis dzīvot kopā. Bet Irkutska viņam nepatīkot, Ulan-Ude esot mazāka, mīļāka, un tur visi viņu zinot. Novēlam onkulītim veiksmi turnīrā un sasniedzam infocentru.

Foto: Laine Pērse un Arturs Driņins

Informācijas centra meitene mums ļoti daudz labu lietu pastāsta. Protams, piedāvātās mikriņu cenas tā sauc augstākas, nekā mēs tās atrodam pēcāk, bet viss pārējais lieti noder. Meitene brīdina, ka daudzās vietās mums liks maksāt, jo Baikāla rezervāts ir aizsargāta teritorija, bet, ja mēs izlikšoties, ka nesaprotam krieviski, no maksas iespējams izvairīties. Tā saka – ja ir lācis, policisti vai citas nepatikšanas – jākliedz vai jābēg. Arī par mūsu iecerēto gājienu uz Kazaņas katedrāli tepat Irkutskā meitene nav sajūsmā. Tā saka, ka rajons nav drošs. Bet – ja kas – tad jākliedz vai jābēg.

Saņēmuši neskaitāmas kartes, grafikus un ieteikumus, dodamies tālāk. Uz to pašu "bīstamo" rajonu, kur redzami vien vairāk mongoļi un ķīnieši. Bet nekas bīstams. Pēc Centrālamerikas un citām aizdomīgām vietām Krievija liekas tikpat droša kā mūsu mīļā dzimtene.

Sasniedzam ļoti skaistu baroka stila katedrāli ar ziliem jumtiem. Iekšā notiek kristības, ārā skaistos dārzus apsēduši ķīniešu tūristi. Izrādās, ka tie jaucas iekšā arī kristību ceremonijā, bet tas vietējiem, šķiet, ir pieņemams, jo tie taču ķīnieši. Visi no viņiem gaida ko neloģisku. Savukārt kāds vīriņš, kura burciņā iemetam pāris rubļus, mums nepārtrauc vēlēt laimi.

Foto: Laine Pērse un Arturs Driņins

Šī ir pavisam citādāka pilsētiņa nekā iepriekš redzētās. Bet centrālais tirgus ir gluži kā mūsējais! Pat paviljoni šķiet pārkopēti, to ir vien mazāk. Pircēju gaitas pavada Padomju Savienības mūzika.

Galvenā iela, protams, atšķiras no visas pārējās ainas. Te uz ietves savilktas pat zaļas līnijas, kurām tūristiem jāseko. Tūrisms te sāk plaukt – tik daudz informācijas nekur iepriekš nebijām saņēmuši. Skaistākās ir koka mājas ar tipiskajiem tradicionālajiem grebumiem un krāsainajiem logu rāmjiem. Lielākā daļa šādu ēku tika iznīcinātas 20. gadsimtā industrializācijas dēļ, tā kā tās nemaz tik bieži nevar redzēt. Bet Irkutskā ir vesels "koka māju" rajoniņš!

Katrā ziņā pilsētiņa ir jauka. Varbūt paši nemaz to tik cītīgi neapstaigātu, ja vien neuzrastos tās kartes, kur tik daudz apskates vietu atzīmēts. Interesanti, ka katrā no mūsu apmeklētajām pilsētiņām ir atrakciju parks un arī zīme "Es mīlu…. (pilsētas nosaukums)". Un vēl joprojām vietējie mūs uzskata par savējiem – vienmēr nāk klāt, lai pavaicātu virzienus.

Jau pēcpusdienā atgriežamies viesnīciņā, kas solās būt auksta. Arī siltā ūdens neesot, jācer uz vakaru. Bet tāpat – viss ir lieliski!