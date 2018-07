Ceļo ar baudu: kā pašā spēkiem atvieglot lidojumu ekonomiskajā klasē

Daudzi ceļotāji, izvēloties lidojumus, nemaz īsti nepievēršot uzmanību biznesa klases piedāvājumam, jo šāds brauciens nav pa kabatai, taču patiesībā tu pats vari atvieglot sev dzīvi un radīt komfortablāku sajūtu arī ekonomiskajā klasē. "Smarter Travel" eksperti piedāvā iepazīties ar dažādiem knifiņiem, kā lidojumu ekonomiskajā klasē padarīt teju vai karalisku.

Biznesa klasē šķietami ir sajūta, ka nekas netrūkst – kad gribas, tev atnesīs padzerties, kad vēlēsies ko uzkost, našķi jau stāvēs uz galda ātrāk, nekā spēsi aptvert, taču par šādu ekstru ir jāmaksā. Pirms došanās ceļā, piepildi savus krājumus ar gan mājās atrodamiem našķiem, gan arī par izdevīgu cenu iegādājamiem. Tev nebūs nedz jāgaida rindā, kad apkalpes locekļi ar ratiņiem būs atbraukuši pie tevis, gan arī par lētāku samaksu notiesāsi savu mīļāko kārumu.

Neskatoties uz to, ka tu nevari pabīdīt priekšējo krēslu uz priekšu, lai izstieptu kājas un justos daudz ērtāk, tu vari domās aizceļot kaut kur citur. Šajā brīdī talkā ņem austiņas, kuras izolē apkārtējo skaņu (ja pašam nav, varbūt draugu/draudzeņu pūra lādē kas tāds atrodams) – šādā veidā tevi netraucēs bērnu raudas vai pļāpīgais pārītis blakus krēslā, jo varēsi nodoties lidojumam savā nodabā. Starp citu, šādas austiņas var vieglāk palīdzēt pārciest nolaišanās un pacelšanās brīžus tiem, kuri izjūt īpašu spiedienu uz ausīm.

Kad būs uzliktas austiņas, tad pilnam komplektam un laimei pietrūkst vien acu maska. Ieteicams izvēlēties mīksta auduma masku, lai tā neradītu sajūtu, ka ap acīm visu laiku kaut kas kņud un berž.

Pašsajūtu lidmašīnā noteikti neuzlabo esošais gaiss – tas ir ļoti sauss, tāpēc cilvēkiem ar jutīgu ādu lidojums var būt patiesi nepatīkams. Šī iemesla dēļ neaizmirsti pirms brauciena uzsmērēt kādu mitrinošu krēmu. Tāpat atļautā izmēra krēma ielikšana rokas bagāžas speciālajā maisiņā, kā arī regulāra uzsmērēšana uzlabos pašsajūtu, un tu jutīsies gluži kā biznesa klasē!

Daudzi gaisa kuģī pavadīto laiku izmanto, lai skatītos iemīļotos seriālus vai filmas. Ja plāno skatīties kaut ko no tā mobilajā ierīcē, vēlams padomāt par telefona aksesuāru, pret kuru to nostutēt. Šajā variantā tev nebūs telefons jātur rokās, kā arī pēc tam nebūs jāsūdzas, ka ārkārtīgi sāp spranda (jo galva taču visu laiku ir pieliekta!).

Protams, atceries, ka apģērba izvēle ir no svara – arī biznesa klasē sēdošie nejutīsies ērti, ja būs uzvilktas apspīlētas bikses vai jaunākās augstpapēžu kurpes, kuras jau pirms iekāpšanas būs sākušas berzt. Izvēlies pēc iespējas ērtākas un brīvākas drēbes, taču neaizmirsti paņemt līdzi džemperi. Ja pat nebūs vajadzība to vilkt mugurā, varēsi justies ērtāk, izmantojot to kā spilvenu.

