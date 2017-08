Ceļojuma iespaidi: 9 iemesli, kādēļ kā nākamo galamērķi izvēlēties Filipīnas

"Nu jau vairāki mēneši pagājuši, kopš atgriezos no Filipīnām, tomēr šī ceļojuma pēcgarša ir jūtama joprojām. Un kā nu ne – tas bija skaistākais, kas ceļojumu ziņā ar mani noticis! Kopumā pavadījām (braucām divatā) tur 30 dienas, jau iepriekš mēģinot izplānot maršrutu, tomēr laiks, vēlmes un citi apstākļi viesa savas korekcijas, tādēļ pilnībā neizdevās iekļauties plānā. Un tas pat ir labi, jo spontanitāte ceļojumā – vēl labāks ceļojums!" raksta bloga "80dienas" autore Alise Tone.

Jau rakstījām, ka jūlijā blogā "Sapņumedniece" varēja iesūtīt savus ceļojumu stāstus un piedalīties konkursā, kura balva ir nedēļas nogales ceļojums diviem šoruden uz pārsteiguma galamērķi Eiropā kopā ar ceļojumu blogeriem Alīnu un Jēkabu Andrušaitiem. Laimīgais uzvarētājs tiks paziņots 18. augustā. Vairāk lasiet šeit.

Šis ir Alises stāsts, kas iesūtīts konkursam, – par skaistajām Filipīnu salām.

"Izlasot neskaitāmus ceļojumu aprakstus, izlēmām par labu diviem reģioniem – Palavānai un Sebu. Tā kā laika bija pietiekami, tad pēc Sebu devāmies arī uz Boholu, Sikihoras un Apo salām. Vārdu sakot, sanāca apceļot lielu daļu rietumu un centrālo Filipīnu salas.

Foto: Ceļā uz Sikihoras ūdenskritumiem un klinšu lēkšanas platformai. Foto: Alise Tone

Runājot par transportu, izbaudījām pilnu buķeti – vietējos lidmašīnu reisus, kuģīšus, autobusus, takšus, busiņus, triciklus un motorollerus. Starp salām (tur, kur ir lidostas) viennozīmīgi ērtākais un ātrākais variants ir lidmašīna, bet uz sauszemes labākā "opcija" ir iznomāt rolleri.

Ceļojumā iegūtie iespaidi bija tik spilgti, ka ar vienu rakstu pilnīgi noteikti ir par maz, lai aprakstītu katru Filipīnās piedzīvoto dienu. Tādēļ šoreiz ne tik ļoti par ceļojuma gaitu, bet vairāk par spilgtākajām vietām un lietām, kas palikušas atmiņā.

Cilvēki, kas dāvā smaidus

Šķiet, ka Filipīnās mīt draudzīgākie cilvēki pasaulē! Nu vismaz tuvu tam. It visur, kur devāmies, (īpaši ārpus pilsētām) mūs sveicināja un sirsnīgiem smaidiem pavadīja kā mazi, tā lieli. Ikvienam interesēja, no kurienes esam un kāds ir mūsu stāsts, un netika smādēta iespēja arī uztaisīt pa kādam selfijam kopā ar mums, bālajiem eiropiešiem. Tā vien šķiet, ka tas jau no mazotnes tiek mācīts bērniem kā mājās, tā skolā.

Sapņu galamērķis – El Nido, Palavāna

Tas gan atkarīgs no preferencēm, bet droši varu teikt, ka El Nido ir viena no skaistākajām vietām Filipīnās, jo tā ir bagāta ar paradīzes pludmalēm, tirkīzzilām lagūnām un iespaidīgām kaļķakmens klintīm. Galvenās aktivitātes šeit ir ekskursijas dienas garumā (island hopping) uz ļoti skaistām vietām, kur var peldēties, snorkelēt vai vienkārši baudīt sauli un dabu.





Foto: Airējam uz Cadlao lagūnu. Foto: Alise Tone

Lai uzsvērtu to, cik skaisti tur ir, minēšu faktu, ka klīst nostāsts par to, ka slavenās grāmatas "The Beach" autors tieši šeit ir guvis iedvesmu savam romānam, nevis Taizemes Pi-Pī salās.

Ja tomēr ir vēlme pabūt nedaudz tālāk no citiem tūristiem, tad ir vērts iznomāt kajaku un ar to doties uz kādu no tuvākajām salām vai lagūnām. Piedzīvojumi garantēti!

Paradīzes pludmales

Foto: Pludmale Cadlao lagūnā, El Nido. Foto: Alise Tone



Lai arī šis nav nekāds jaunums, bet Filipīnās ir ārkārtīgi skaistas pludmales! Un, nē – tās nav vienkārši baltas smiltiņas un zils ūdentiņš (tā tur, protams, netrūkst), bet gan kārtīga eksotikas deva ar vientuļām, klinšu ieskautām lagūnām, kurās gribas atgriezties vēl un vēl.

Foto: Skats uz "Pinagbuyutan" salu "Las Cabanas" pludmalē. Foto: Alise Tone

Vai vēl labāk – nemaz nebraukt prom! Īpaši burvīgas ir Palavānas pludmales - Koronas un El Nido reģionos.

Foto: Saulriets "Las Cabanas" pludmalē. Foto: Alise Tone

"Zipline" jeb filipīniešu zērgļi

Foto: Brauciens ar "zipline" pāri jūrai El Nido, Palavānā. Foto: Alise Tone



Šogad pie mums Latvijā ir atklāts jaunais "zipline" – Zērglis. Savukārt Filipīnās tas nudien nav nekāds jaunums, jo uz vairākām tūristu apmeklētām salām ir šādas izklaides, kas stiepjas no klintīm, pāri džungļiem, upēm un pat pāri jūrai - no vienas salas uz otru. Turklāt izmaksu ziņā šī aizraujošā aktivitāte ir salīdzinoši lēta – parasti ap 10 eiro. Izmēģināju divus "zipline", tādēļ arī citiem iesaku vismaz pamēģināt - būs forši!

Lēkšana no klintīm un ūdenskritumiem

Foto: Mirklis pirms lēciena no 12 metrus augstā "Kawasan" ūdenskrituma. Foto: Alise Tone



Visspilgtākais piedzīvojums Filipīnās bija pārgājiens pa kalnu upes kanjonu Badiana reģionā. Tas bija kā "Tomb Raider" (Kapeņu izlaupītājs) spēle reālajā dzīvē – gājiens cauri džungļiem, peldes zilajā kalnu upē un lēkšana no klintīm, kas bija īsts drosmes pārbaudījums! Tiesa gan, ja dūša saskrien papēžos, tad ir iespējams iet apkārtceļu, bet kāds gan prieks un atmiņas no tā, tādēļ gājām "uz pilnu banku" un lēcām ūdenskritumos, kas bija no trīs līdz pat 12 metrus augsti!

Foto: Lēciens no 10 metrus augstās klints platformas Sikihoras salā. Foto: Alise Tone

Badiana gan nav vienīgā vieta, kur var ķert adrenalīnu, izaicinot sevi ar lēcieniem no augstām klintīm.

Foto: "Cambugahay" ūdenskritums. Foto: Alise Tone

Līdzīgas aktivitātes bija arī Sikvuijoras (Siquijor) salā, kur iespējams gan lēkt no 10 metru augstas klints jūrā, gan ar "tarzanku" džungļu ieskautos ūdenskritumos.

Šokolādes kalniņi un miniatūrie tarsīri

Foto: Šokolādes kalni Boholā. Tikai žēl, ka diena apmākusies. Foto: Alise Tone



Nākamā pietura – Bohola! Šeit vienas tūres laikā iespējams aplūkot slavenos Šokolādes kalnus, cilvēku izveidoto mežu, Lobokas upi un mazākos primātus pasaulē – tarsīrus.

Foto: Tarsīrs - pasaulē mazākais primāts. Foto: Alise Tone

Šokolādes kalni, kas nosaukumu guvuši, pateicoties to līdzībai ar "Hershey's kisses" končām, patiesi izskatās kā kakao krāsas uzkalniņi, bet tarsīri ir miniatūri dzīvnieciņi, kurus var sastapt vien Dienvidaustrumāzijā.

Foto: Pusdienas uz peldošā restorāna Lobokas upē. Foto: Alise Tone

Tūre bija mierīga un relaksējoša, bet piedzīvotais - kaut kas jauns un mums neredzēts!

Snorkelēšana kopā ar vaļhaizivīm un bruņurupučiem

Foto: Pelde kopā ar jūras milžiem - vaļhaizivīm. Foto: Alise Tone



Viens no iemesliem, kādēļ daudzi dodas uz vietu, ko sauc par Oslobu (atrodas Sebu), ir iespēja snorkelēt kopā ar milzīgajām vaļhaizivīm, kas, neskatoties uz to biedējošo izskatu, ir pavisam drošs pasākums, toties, ak, cik iespaidīgs! Vaļhaizivs ir lielākā zivs pasaulē, un tās vidējais garums ir 9,7 metri. Tomēr, par spīti milzu izmēram, tā nirējiem nav bīstama, jo barojas ar planktonu. Šie milži tiek baroti noteiktos laikos dienas pirmajā pusē, tādēļ uz Oslobu jādodas pēc iespējas agrāk – vēlams jau ap pulksten 6.

Tāpat ne mazāk iespaidīgi ir burvīgie bruņurupuči, ar kuriem iespējams snorkelēt Apo salā un citās vietās Filipīnās.

Iespaidīgā pazemes upe Puerto Princesa

Foto: Ieeja pazemes upē - šeit nekas neliecina par tās iespaidīgumu. Foto: Alise Tone



Lūk, šis bija kaut kas! Pat par spīti milzīgajam tūristu skaitam, vietējie gidi veic lielisku darbu un gandrīz pat nav sajūtas, ka esi viens no tūkstoša, jo pats objekts liek aizmirst visu pārējo.

Puerto Princesa pazemes upe ir UNESCO mantojums un tikusi pasludināta par 8. pasaules dabas brīnumu. 60 metrus augstas halles, tūkstošiem sikspārņu, milzu stalaktīti un stalagmīti, piķa tumsa un kapa klusums upes ielejā liek justies kā varonim no "Gredzenu pavēlnieka". Baisi un skaisti!

"TAO Philippines" ekspedīcija

Foto: "TAO Philippines" buru laiva “Balatik”. Foto: Alise Tone



Vai esi kādreiz sapņojis nokļūt uz neapdzīvotām, tropiskām salām un veselu piecu dienu garumā aizmirst, kas ir telefons un internets? Tādā gadījumā atbilde tālu nav jāmeklē, bet gan jāpiesakās "Tao Philippines" ekspedīcijai, kas ir absolūts "digital detox" eksotiskākajā iespējamā veidā.

Foto: Filipīniešu arhitektūra - Tuka mājiņas. Foto: Alise Tone

Senatnīga koka buru laiva; jautra, no visām pasaules malām savākusies kompānija; krabji un garneles katru dienu; volejbols, ugunskuri un karaoke zem palmām; nakšņošana bungalo; zils ūdens un nevienas dzīvas dvēseles, izņemot zemūdens valstību un krāsaino dabu.

Foto: Pusdienas uz TAO buru laivas. Foto: Alise Tone

Jā, šī piecu dienu ekspedīcija no El Nido uz Koronu patiesi ir katra centa un atkārtošanas vērta!

Nu ko, laižam?

Foto: Ikdiena TAO ekspedīcijā - zils ūdens un jautrība uz klāja. Foto: Alise Tone



Nezinu, kā tev, bet man pat rakstot šo rakstu radās neliela baltās skaudības deva uz pagātnes sevi, kas nozīmē tikai vienu - tur ir jāatgriežas! Ar 30 dienām pilnīgi noteikti ir par maz, lai redzētu un izbaudītu visu, kas plānots un neplānots. Īpaši vēlos vēlreiz izbaudīt "Tao Philippines" ekspedīciju, kurā būtu ļoti jauki dzirdēt vēl kāda tautieša balsi.

Ja ir interese vairāk uzzināt par šo Filipīnu ceļojumu, tad par vietām, izmaksām un citiem padomiem rakstu savā blogā www.80dienas.lv."