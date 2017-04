Ceļojuma stāsts: Holandes pavasaris Roterdamā

"Jau sen gribas tur, kur ir saule, smiltis, palmas… Bet tā jau ir mūžīgā vasara, tur pavasaris nemēdz būt. Pavasarim pretī ir jādodas savos platuma grādos vai gandrīz savos. Tāpēc šoreiz Roterdama. Cik labi, ka neņēmu vērā skeptiķu balsis par to, ka tur vispār nav ko darīt, jo Roterdama ir drūma, pelēka, neinteresanta, ka tā ir milzīga osta ar nebeidzamām konteineru noliktavām (kas, protams, tur arī ir, taču osta atrodas tālu un it nemaz netraucē baudīt pilsētu). Tāpēc neticiet skeptiķiem – Roterdamā var jauki pavadīt brīvdienas," raksta lasītāja Anna Palma, stāstot par pavasara ceļojumu uz šo Nīderlandes pilsētu.

Foto: Anna Palma

"Un tā – 2015. gada aprīļa vidū lidojām no Rīgas uz Eindhovenu un tālāk ar vilcienu uz Roterdamu. Jāpiebilst, ka Nīderlandē ir ļoti attīstīts un sazarots dzelzceļa tīkls, un tikai reta apdzīvota vieta ar to nav sasniedzama. Roterdama ir arhitektu pilsēta, tur ir daudz interesantu, mūsdienīgu, neparastu un pat dīvainu ēku, tāpēc arī viesnīca tiek izraudzīta tā, lai būtu mazliet dīvaini.

Foto: Anna Palma

Nākamajā rītā pilsētas apskate sākās no katras pilsētas sirds – tirgus, kas tobrīd bija jaunākā arhitektūras pērle.

Kas šeit ir īstenība, kas – ilūzija un kas vispār ir aiz šīm durvīm. Varbūt Aizspogulija nemaz nav izdomāta un vēlāk nāksies jautāt kaķim: kur šeit ir izeja?

Foto: Anna Palma

Tas tomēr ir "tikai" tirgus vairākos stāvos ar eksotiskiem sienu gleznojumiem.

Foto: Anna Palma

Vai jūs gribētu guļamistabas logu ar skatu uz gaļas paviljona tirdzniecības zāli? Izrādās – šī ir dzīvojamā ēka ar tirgu tās vēderā, un, kā redzams, tad gribētāju te dzīvot netrūkst.

Pretējā pusē senais tirgus laukums, kas kā vecupe pavasara palos atdzīvojas sestdienas rītos, un tad te parādās nebeidzami sieru galdi.

Foto: Anna Palma

Laiks doties tālāk. Tirgus laukuma otrā pusē jūties kā kancelejas preču veikalā, jo pretī raugās māja zīmulis, māja dzēšgumija un kubiskā māja, kas uzceltas vēl pagājušā gadsimta astoņdesmitajos gados pēc arhitekta Pīta Bloma (Piet Blom) idejas.

Foto: Anna Palma

No kubiskās mājas paveras lielisks skats uz Eiropā pirmo debesskrāpi – Balto namu (Witte Huis), kas uzbūvēts 1898. gadā un ir 42 metrus augsts, mūsdienās šeit izvietoti uzņēmuma "Vestermaijer" biroji. Šī ir viena no nedaudzajām ēkām Roterdamā, kas pārdzīvoja vācu bombardēšanu 1940. gadā.

Foto: Anna Palma

Roterdamā patiešām jau aprīlī bija pavasaris. Vēl atskatījāmies uz kubveida mājām, un tad jau Māsas upe ar vienīgo vecās pilsētas ielu, Erasma tiltu (Izklausās kaut kur redzēts!), neparasto Roterdamas arhitektūru un savādu instalāciju priekšplānā.

Foto: Anna Palma

Te ir ko redzēt! Bet spriediet paši!

Foto: Anna Palma

Roterdama nav tikai debesskrāpji, kubi un atstutētas ēkas, Roterdamā ir arī savs vēja parks, tāpēc jādodas uz piepilsētas ciematu Kinderdeiku, kas ir viena no nedaudzajām vietām Nīderlandē, kur nevar aizbraukt ar vilcienu. Lai nonāktu Kinderdeikā, ir divi ceļi – ar kuģīti pa Māsas upi vai parastu piepilsētas autobusu. Un tur jau tās ir!

Foto: Anna Palma

Katrā sevi cienošā Nīderlandes lauku sētā ir arī ponijs.

Foto: Anna Palma

Pastaigas pavasara saulē pa polderiem nogurdināja, tāpēc bija laiks atgriezties pilsētā. Daudzos Roterdamas muzejus atstājām drūmajām un pelēkajām dienām, pavasaris nav domāts muzejiem, taču, ja cilvēki neiet muzejā, tad muzejs nāk pie cilvēkiem. Daudzie kuģniecības muzeja eksponāti nāk pretī visā ielas garumā.

1940. gada maijā sagrautajai pilsētai un bojā gājušajiem tās iedzīvotājiem veltītais piemineklis "Kliedziens" īpaši iespaidīgi izskatās norietošās saules staros.

Foto: Anna Palma

Un tā viena brīvdiena bija galā. Pavasaris Holandē ir sinonīms vārdam tulpes, bet īstie tulpju lauki ir Lises pilsētas apkaimē, tātad programmā Keukenhofas dārzs ar septiņiem miljoniem sīpolpuķu. No Roterdamas uz Hāgu var aizbraukt ar metro, savukārt no Hāgas uz Lisi, kā jūs domājat ar ko? Protams, ka ar vilcienu, bet tālāk no dzelzceļa stacijas jau ar īpašu autobusu tieši līdz Keukenhofas vārtiem. Internetā var nopirkt kombinēto elektronisko biļeti ieejai dārzā un braucienam ar autobusu turp un atpakaļ.

Foto: Anna Palma

Keukenhofa – pavasarī šeit stundas ritēja nemanot.

2015. gadā modē bija šādi aktuālie krāsu salikumi un ziedu raksti.

Keukenofā nevienu neatstāj vienaldzīgu!

Foto: Anna Palma

Tomēr neaizmirsīsim, ka Nīderlande ir pasaulē piektā lielākā eksportētājvalsts un sīpolpuķes veido nozīmīgu eksporta daļu, tāpēc viss, kas atrodas aiz Keukenhofas dārza žoga, ir bizness. Īpaši labvēlīgos gados Nīderlandē izaudzē līdz 10 miljardiem tulpju sīpolu, kas ir 70 procenti no visa pasaules eksporta.

Foto: Anna Palma

Atceļā uz Roterdamu bija ieplānota neliela pietura Delftā – vienā no vecākajām Nīderlandes pilsētām, kas atrodas starp Hāgu un Roterdamu, jo kā gan bez klasiskās Holandes.

Delftā ir arī savs šķībais baznīcas tornis, tā sānsvere esot pat ilgāka nekā Pizas tornim, par kuru zina visi, bet par Delftas torni lielākā daļa uzzina tikai tad, kad to ierauga, un arī tad vēl ilgi netic savām acīm.

Foto: Anna Palma

Pa Delftu var staigāt stundām ilgi un atrast aizvien jaunus un jaunus brīnumus, taču ēnas kļuva garas un sāka stiepties pāri visam tirgus laukumam, tāpēc laiks doties atpakaļ uz Roterdamu.

Bija jauki paieties pretī pavasarim, taču brīvdienas bija galā un nākamajā dienā gaidīja mājupceļš no Eindhovenas lidostas. Bija ieplānota neliela iepirkšanās tūre Eindhovenā, taču, ak vai, Nīderlandē veikali pirmdienās tiek atvērti tikai pulksten 11, tāpēc pusstundas šopings nekādu gandarījumu nesniedza, arī pastaiga pa Eindhovenas ielām pirmdienas rītā nebija nekāds estētiskais baudījums, jo sētniekiem pirmdienas rīts ir tikai pirmdienas rīts, bet svētdiena pilsētas ielās svinēta godam, tas labi redzams! Katrs ceļojums ir kā strīpainais tulpju lauks, un katra svītriņa tam piešķir krāsu bagātību – sākusies ikdiena!

Lai jums jauki ceļojumi un neaizmirstiet par Roterdamu pavasarī, mēs paguvām iepazīt tikai nelielu tās daļu!"

