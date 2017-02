Ceļojuma stāsts: latvieši meklē ideālo pludmali Ekvadorā

Undīne un Jānis ir ceļotāji no Latvijas, kuri nolēmuši radikāli izmainīt savu ikdienu un devušies pavadīt vienu gadu Latīņamerikā. Viņu piedzīvojumiem Bolīvijā, Peru, Ekvadorā, Kolumbijā un Meksikā var sekot līdzi Facebook lapā un blogā Kurirundine.lv.

Lūk, neliels ieskats, kā latviešu ceļotāji meklē ideālo pludmali Ekvadorā.

Foto: Undīne Miezīte

"Sākās mūsu pludmaļu tūre... Nolēmām uz Ekvadoras galvaspilsētu Kito doties gar Klusā okeāna piekrasti. Tā kā lielāko Latvijas vasaras daļu (Dienvidamerikas ziemu) pavadījām Andos, ar minimālām iespējām peldēties, ilgi nebija jādomā, lai izvēlētos šo nestandarta maršrutu gar piekrasti. Turklāt jaunapgūtā sērfošana arī ir gana labs iemesls darīt tieši tā.

Ceļotājiem Ekvadora ar pludmalēm tik ļoti nesaistās, taču šajā valstī ir vienas no skaistākajām pludmalēm Dienvidamerikā, kas ceļvežos nav izceltas, tādēļ lielākoties izvēle krīt par labu Ekvadorai piederošajām Galapagu salām vai aktivitātēm Andos. Protams, Ekvadoras pludmaļu stāsts nebūs par izklaidēm piekrastes piecu zvaigžņu viesnīcās, jo tas nav tas, ko sagaidām no šīs valsts.

Lai nokļūtu piekrastē, no Kvenkas (Cuenca) vispirms devāmies uz Gvajakilu (Guayaquil). Pārmaiņas pēc šis pārbrauciens autobusā bija tikai četras stundas īss, tādēļ to varējām veikt dienasgaismā (laika taupīšanas nolūkā Peru visus pārbraucienus, kas ilgāki par astoņām stundām, izvēlējāmies veikt naktī). Sākumā braucām pa kalnu ceļu, tieši cauri Cajas Nacionālajam parkam un baudījām Andu panorāmas. Vēlāk daba nomainījās uz zaļākiem toņiem. Brīžiem nācās arī skumji noskatīties uz apjomīgajām banānu un eļļas palmu plantācijām. Ņemot vērā, ka Ekvadora ir viena no mazākajām valstīm Dienvidamerikā, tā ieņem pirmo vietu pasaulē kā lielākā banānu eksportētājvalsts. Paskatieties uz "Rimi" pirkto banānu uzlīmītēm, visticamāk tur ir Ekvadoras vārds.

Gvajakilā cēli iebraucām pa garo tiltu, kas uzbūvēts pāri platajai Gvajas upei. Gvajakilā plāns bija vienkārši pārsēsties autobusā uz Montaņitu, tāpēc vienīgā uzkavēšanās vieta pilsētā mums bija autoosta. Turklāt visai ievērības cienīga autoosta – izbūvēta vairākos līmeņos, ar iepirkšanās centru pirmajā stāvā, vairāk atgādinot lidostu. Un, pats galvenais, nekādas galamērķu nosaukumu izkliegšanas, pie kā tik ļoti bija pierasts Peru un Bolīvijas autoostās.