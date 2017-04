Ceļojuma stāsts: Pavasaris Azoru salās

"Ar draugu no šī gada 29. marta līdz 3. aprīlim devāmies ceļojumā uz Azoru salām, respektīvi, Portugālei piederošo Sanmigelas salu, kas ir lielākā no Azoru salu grupas. Salas platība ir 745 kvadrātkilometri un tajā dzīvo ap 140 tūkstošiem iedzīvotāju, no kuriem 45 tūkstoši apmetušies salas lielākajā pilsētā Ponta Delgadā, uz kuru tad arī devāmies," raksta Laura Vītola, kas ar savu ceļojuma stāstu piedalās "TūrismaGids" un "Delfi Aculiecinieks" stāstu konkursā.