Ceļojuma stāsts: Sirsnīgākie cilvēki pasaulē jeb Kā Ukraina mūs samīļoja

"To, ka Ukrainas sirds ir silta un plaša, es nojautu jau bērnībā, kad pie manas vecmāmiņas ciemos brauca draudzene no Kijevas. Kad Ļesjas tante un viņas meita Oksana ienāca mūsu viesistabā, tā uzreiz piepildījās ar viņu temperamentu un skaļajām balsīm, apjomīgajām formām, un, protams, fantastiskajām un krāsainajām dāvanām. Uz galda rotājās gardas tortes ar sviesta rozēm, kas zaigoja latvieša ziemeļnieciskajai gaumei neiedomājamā krāsu gammā," šādi savu piedzīvojumu stāstu Ukrainā uzsāk Irbe Treile, kuru to bija iesūtījusi "Tūrisma Gids" organizētajam stāstu konkursam.