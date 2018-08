Ceļojums ar auto pa Eiropu: iecienītu vietu apskate – ceļotāju iespaidi un vērtīgi ieteikumi

"Šis, manuprāt, ir viens no populārākajiem un pieejamākajiem Eiropas iepazīšanas lokiem gan finansiāli, gan laika ziņā. Iedvesmojušies no draugiem, metāmies piedzīvojumā," stāstu savā blogā iesāk Kristīne Beitika. Visas apskates vietas kopā ar vīru Kristīne aplūkoja pirmo reizi, turklāt arī ar auto šāda veida ceļojumā pāris vēl nebija devies. Ceļā abi pavadīja 10 dienas, bet šoreiz Kristīne dalās spilgtākajos ceļojuma mirkļos, iespaidos un vērtīgos padomos.

Pirmā pieturvieta Polija – sāls raktuves Veļičkā un Krakova

Devītā lielākā valsts Eiropā ar vairāk kā 38 miljoniem iedzīvotājiem liek mums stundām ilgi līkumot cauri, lai sasniegtu pirmo galamērķi un tuvotos dienvidiem.

Polijas Roma – Krakova

Foto: Privātais arhīvs

Bagātās vēstures un skaistās apkaimes dēļ tieši Krakovu poļi uzskata par savas valsts lepnumu un sirdi. Kādreizējā Polijas galvaspilsēta ir viens no iecienītākajiem galamērķiem Polijā.

Tur atrodams arī Krakovas tirgus laukums, kas ir lielākais viduslaiku tirgus laukums Eiropā – katra tā mala ir 200 metrus gara.

Veltam pusi dienas Krakovas vecpilsētas apskatei, pusdienojam vietējā kafejnīcā un izbaudām Polijas nacionālos ēdienus.

Velička (Wieliczka)

Foto: Privātais arhīvs

Šoreiz mūsu galvenais mērķis Polijā ir apskatīt senās sāls raktuves, kuras darbojās no 12. gadsimta līdz pat 2007. gadam. Kopš 1978. gada raktuves iekļautas UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā un ir tūrisma objekts. Raktuves izvietotas deviņos līmeņos un to garums ir apmēram 300 kilometri. Galerijās atrodas daudz mākslas darbu, altāru un skulptūru, kas veidotas no sāls.

Iespaidīgs tūrisma objekts, kuru apmeklē 6000 apmeklētāju dienā. Esot tur, ļaužu masas nav manāmas, jo ir noteikti ekskursiju laiki, kurās ir ierobežots cilvēku skaitu. Ja vēlaties tūri krievu valodā, var nākties pagaidīt rindā.

Biļetes cena: 24 eiro