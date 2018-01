Ceļotāja pieredze: sākumskolas direktora piedzīvojumi eksotiskajā Kubā

Kristaps Zaļais ir Laurenču sākumskolas direktors un lektors Rīgas Stradiņa universitātē, ieguvis vienu bakalaura grādu un ir ceļā uz otru maģistra grādu, darbojies uzņēmējdarbībā – varētu šķist, ka cilvēkam ar šādu pieredzi un darba vietu noteikti savs brīvais laiks tiek veltīts tikai un vienīgi nākamo darbu realizēšanai un plānošanai, tomēr Kristaps spēj plānot savu laiku tā, ka izdodas arī doties dažādos ceļojumus – tuvākos un tālākos.

Sākotnēji šķita, ka intervija ar sākumskolas direktoru būs salīdzinoši nopietna un lietišķa, tomēr jau no paša sākuma Kristaps bija ļoti atvērts, smaidīgs un ar aizrautību varēja klausīties viņa ceļojumu stāstus. Viņš atzīst, ka var sevi saukt arī par darbaholiķi, jo patīkot strādāt, tomēr brīvajā laikā cenšas nodarboties arī ar aktīvām lietām – futbols, kino apmeklējumi, ceļojumi.

Foto: Kristaps Zaļais

Runājot tieši par ceļojumiem, saraksts ar valstīm, kurās Kristaps ir bijis, ir plašs – izbraukātas gandrīz visas Eiropas valstis, Krievija, Turcija, Maroka, pabūts arī, piemēram, Krēta, Kanāriju salas, Tunisija, Amerikas Savienotās Valstis, Meksika un Kuba – par kuru tad arī vēlējos uzzināt vairāk.

Ziemā tur, kur vasara

Jautājot par to, vai jau no bērnības ceļojumi ir bijuši aktuāli, Kristaps stāsta: "Ar ģimeni braucām ceļojumos, ziemā braucām tur, kur bija vasara, kā arī, nodarbojoties ar sportu (futbolu), sanācis ceļot – Somija, Igaunija, Polija, Vācija, Krievija – pieradu būt ārvalstīs bez vecākiem, protams, treneris bija līdzi, tomēr tas bija tāds kā rūdījums. Pēc tam pats biju futbola treneris un atkal devāmies uz ārvalstīm. Un tagad ceļošana ir kopā ar draudzeni."

Foto: Privātais arhīvs

Pirms nonākšanas pie Kubas ceļojuma, kurā Kristaps bija pagājušā gada beigās, tomēr rodas jautājums par to, kā tad šobrīd ceļošanu var apvienot ar darba pienākumiem, jo arī intervijas laikā bieži iezvanās telefons, kas liecina par daudzajiem pienākumiem. Vai skolas direktoram vienīgā reize, kad "izrauties" no darba, ir tikai vasara, kad skolēniem ir trīs mēnešu brīvlaiks? "Esmu direktors no pagājušā gada vasaras, tomēr arī iepriekš bijis daudz pienākumu. Nu, man jau šķiet, ka visa pamatā ir plānošana. Ja visu izplāno savlaicīgi, viss arī izdosies. Esot direktora lomā, tie ceļojumi nevar būt pārlieku gari, tomēr ir iespējami. Protams, es nevaru atļauties pēkšņi nākamajā nedēļā doties ceļojumā, tomēr, ja laicīgi visu izplāno, tad var!"

Amsterdama-Meksika-Kuba par 140 eiro

Foto: Privātais arhīvs



Lai arī par ceļojumu uz Kubu domājis jau vairāk nekā divus gadus, galvenais dzinulis šo sapni īstenot bijis atrastās lētās biļetes – vien 140 eiro par divvirzienu lidojumu no Amsterdamas caur Meksiku uz Kubu. Tā vien šķiet, ka šādu izdevību nevar laist garām, un pati intervijas laikā sāku domāt, ka varbūt ir vērts padomāt par šādu ceļojumu, tomēr, kā uzsver Kristaps, ne visi laika posmi ceļojumam uz Kubu būs labvēlīgi – piemēram, oktobris tur vēl esot vētru sezona, tāpēc kārtīgi vajadzētu apdomāt, vai šādā sezonā ceļojums būs gana izdevies. "Parunājoties ar ģimenes draugu, kurš minēja, ka izvēlētais laika posms nebūs tas ceļotājiem piemērotākais, izdevās biļetes atrast novembra beigām – decembra sākumam, tad vētru sezona jau mazinājusies, un, ja nemaldos, īstā tūrisma sezona sākas decembrī – tad arī ir droši. Brīdī, kad man atsūtīja biļetes, viss bija spāņu valodā! Tā nu bija iespēja parunāties ar meksikāņiem, jo zvanīju uz šo Meksikas aviokompāniju, lai visu noskaidrotu. Par laimi, beigās viss nokārtojās, un varējām gatavoties ceļojumam."

Aizlidot ātrāk, lai apskatītu Amsterdamu

Saistībā ar Amsterdamu un ceļojumiem kopumā, viens no Kristapa ieteikumiem, kuru viņš izmantoja gan Amsterdamā, gan arī citās valstīs, ir "free walking tour" (bezmaksas pastaigu tūre), ko piedāvā ļoti daudzās valstīs un vietās. Tūres iespējamas no vienas līdz pat septiņām stundām, tās ir bezmaksas, beigās gidam var samaksāt tā saukto "dzeramnaudu". "Šie cilvēki pastāstīs par dažādām vietām, piemēram, kur lētāk paēst, ko labāk redzēt."

Foto: Privātais arhīvs

Izklausās, ka ceļojums, vēl pat nenonākot galamērķī Kubā, iesācies interesanti un iegūti jauni iespaidi. Tomēr, kā intervijas laikā noskaidrojās, tie lielākie un interesantākie, reizēm pat šokējošākie iespaidi un notikumi sākušies, kad lidmašīna nolaidusies Meksikā, kur bijis jāgaida vairāk nekā 10 stundas līdz nākamajam lidojumam uz Kubu. Arī 10 stundu ilga gaidīšana nebūtu nekas sevišķs, ja beigu beigās tā nekļūtu daudz, daudz ilgāka un brīžiem pat uztraukuma vērta.

Pilotu streiks, atcelti reisi, lidmašīna jau aizlidoja

"Kad ielidojām Meksikā, bija jāgaida līdz lidmašīnai uz Kubu. Skatāmies – cilvēki no rīta un dienas vidū sāk kaut kā dīvaini drūzmēties, nu labi, nodomājam, ka gan jau tāpēc, ka visiem drīz jālido kaut kur. Tomēr izrādījās, ka Meksikā mūs sagaidīja pilotu streiks. Nu ko, gaidām vienu stundu, divas, trīs, nekas nenotiek, visa informācija svešā valodā. Gaidām rindā, izstāvam, mums paziņo, ka viss kārtībā, lidmašīna atcelta neesot. Nu jau kāda divdesmitā stunda kopumā. Gaidām, kad ziņos par mūsu lidmašīnu. Nu ko, aizejam pārliecināties, vai tiešām viss kārtībā un mums paziņo – jā, viss kārtībā, jūsu lidmašīna pirms pusstundas pacēlās! Neko darīt, atkal stāvam rindā. Gandrīz jau vairs neticam, bet mums iedod biļetes jaunam reisam! Sākoties 25. stundai, uzzinājām, ka jāgaida vēl piecas, sešas, un tad ar kādu četru stundu kavēšanos beidzot mūsu lidmašīna pacēlās un nonācām Kubā!"

Kristaps ar smaidu sejā stāsta, ka brīdī, kad lidmašīna nonāca Kubā, viņš bijis patiesi laimīgs, jo brīžiem šķitis, ka tas nekad nenotiks. Mājās jau daudz bija saplānots, tāpēc bija zināms, ko būs vērts apskatīt, kur doties. Kubā iepazītas trīs pilsētas – 10 dienas pavadītas galvaspilsētā Havanā, viena diena arī Trinidadā, un piecas dienas Varadero. Sākotnēji šķitis, ka dzīvošana varētu nebūt ļoti droša, tomēr Kristaps uzsver, ka "īstenībā šo 15 dienu laikā, ko pavadījām Kubā, nevienā brīdī nejutos apdraudēts. Policija, kura tur dežūrē uz ielām, tomēr rada drošību".

Dzīvošana "kasā", dzīvīgums, retro mašīnas – krāšņā Havana

Foto: Privātais arhīvs

Vēl vienu ieteikumu saistībā ar ceļojumu uz Kubu, Kristaps min tur esošās divas valūtas – Kubas konvertējamais peso (CUP) un Kubas peso (CUC). Viena valūta, kas domāta tūristiem, ir vērtīgāka, otra, kas ir vietējā – nevērtīgāka. Tāpēc esot jāpieskata, lai izdod atlikumu pareizajā valūtā. Pašiem esot jābūt uzmanīgiem, tad viss būs kārtībā un varēs izbaudīt visu, ko Havana piedāvā – tā arī Kristaps ar draudzeni centies pavadīt savu ceļojumu. "Havana tiešām ir skaista! Tajā nemitīgs dzīvīgums, krāsainība. Dzīvojām "kasā" ("casa" spāniski nozīmē "māja") – vietējie dzīvokļi, kurus var izīrēt un tādējādi izbaudīt dzīvi kā īstam kubietim. Apmeklējām tur dažādus muzejus, priecājāmies par retro mašīnām, kas tik raksturīgas Kubai – arī paši noīrējām un braukājām ar vienu no tām.

Foto: Privātais arhīvs

Izmantojām "Airbnb", kas šobrīd piedāvā ne tikai dzīvošanas iespējas, bet arī interesantu piedzīvojumu, kurā vietējie iedzīvotāji var piedāvāt dažādas nodarbes, pakalpojumus – mēs izvēlējāmies braucienus ar riteņiem, apskatījām arī vietas ārpus Havanas.

Foto: Privātais arhīvs

Interesanti bija apskatīt ciemu, kas veidots mākslinieka Gaudi mākslas stilā, tāds kā Kubas Gaudi interpretējums – viss izveidots no mazām flīzēm. Interesants bija Havanas Kapitolijs – pēc izskata tieši tāds pats kā Vašingtonā."

Foto: Privātais arhīvs

Ekskursijas un izbraucieni ar riteņiem notikuši vietējo iedzīvotāju pavadībā, kas, pēc Kristapa domām, arī ļāvis iepazīt kultūru un apkārtējo vidi. Šādi cilvēki stāstīs un vadīs ekskursijas citādi, nekā apmācīti gidi. "Apskatījām arī daudz skulptūru, pieminekļu. Bijām mafijas tūrē – ļoti interesanti bija – parādīja, piemēram, vietas, kur agrāk pulcējušās mafijas personas. Vēl viena interesanta vieta bija veca velorūpnīca, kas pārtaisīta par mākslas muzeju/mākslas klubu, kurā bija dažādas telpas – vienā dejoja, otrā spēlēja orķestris."

Garšīgākā ananasu sula un rums mazās paciņās

Foto: Privātais arhīvs



Jautājot par ēdieniem, dzērieniem šajā valstī, var noprast, ka ikviens atradīs sev piemērotāko. "Protams, raksturīgs dzēriens ir rums! Tas nu gan Kubā ir lēts. Ir arī ir iespēja doties uz ruma muzeju. Viņi rumu dzer arī no tādām kā mazām sulas paciņām, to uz ielas, tāpat kā cigāru smēķēšanu, var novērot bieži. Nobaudījām melnās pupiņas ar rīsiem, kas skaitās viens no tradicionālajiem ēdieniem – man ļoti garšoja. Augļi, svaigi spiestas sulas – burvīgas! Tik garšīgu ananasu sulu līdz šim nebiju dzēris. Kokteiļi un svaigi spiestās sulas bija ļoti lētas. Ēdienu un dzērienu ziņā šeit tiešām ir daudzveidība."

Apmeklē vairākas skolas

Tā kā Kristaps ir skolas direktors, tad viena no viņa interesēm tālajā valstī bijusi arī izglītības sistēma, un jau pirms brauciena viņš sarunājis iespēju apmeklēt vietējās skolas. Havanā Kristaps apmeklējis trīs izglītības iestādes un tur redzētais krietni atšķīries no Latvijas skolām. Tas licis novērtēt to, kā ir pie mums. "Bija klases, kurās mācījās arī 45 skolēni, klases ar 20 skolēniem, mācību telpa bez logiem, sporta nodarbības notika parkā, dažreiz bērni arī skraidīja pa ielu. Mums tiešām vajadzētu novērtēt un būt apmierinātiem ar to, kas mums ir."

Viena diena Trinidadā, kur cilvēki pārvietojas ar zirgiem

Trinidada ir Kubas pilsēta, kas iekļauta UNESCO pasaules kultūras mantojuma pieminekļu sarakstā. Tā zīmīga ar to, ka kopš savas pastāvēšanas praktiski nav mainījusi izskatu, viss vēsturiskais saglabājies līdz mūsdienām.

Foto: Privātais arhīvs

"Trinidadā cilvēki vēl pārvietojās ar zirgiem. Piemēram, atjāj uz kafejnīcu ar zirgu – tas viņiem ir pilnīgi normāli. Tur ir baznīca, mazas mājiņas un praktiski viss. Tā ir skaista un interesanta vieta, bet vairāk par vienu dienu šeit īsti nebūtu ko darīt un apskatīt, vienīgi, var kāpt kalnos. Ir izjūta, ka Trinidadā laiks ir apstājies!"

Varadero – pilsēta gar pašu Karību jūras krastu

Foto: Privātais arhīvs



"Varadero ir kā mūsu Jūrmala. Šī tiešām ir kā kūrorta pilsēta, viena gara iela, apkārt jūra. Ir iespējams aizbraukt uz tuvējām salām, piemēram, var doties uz Jamaiku, apskatīt dzidro ūdeni. Cilvēki šeit bija ļoti izpalīdzīgi – tas gan jāsaka par visu Kubu. Protams, viņiem ir grūti ar valodām, angliski īsti nesaprot, taču cenšas dot norādes ar žestu palīdzību. Arī ar internetu bija interesanti – to var iegādāties uz vienu stundu, pieslēdzies – vienu stundu vari izmantot, protams, ātrums nebūs tāds, kā pie mums, bet tas nemaz nav tik slikti – ir iespēja izbaudīt mirkli, kurā atrodies. Kopumā varu teikt, ka Kubā tiešām var izjust to dzīvīgumu, izjust viņu mentalitāti."

No ceļojuma vienmēr atgriežamies priecīgi

Klausoties par piedzīvoto Kubā un to, ar kādu enerģiju šis viss tiek stāstīts, vēlējos uzzināt, kāds būtu Kristapa ieteikums tiem, kuri ikdienā arī ir aizņemti ar dažādiem darbiem, tomēr vēlas doties ceļojumā. Viņaprāt, galvenais ir plānošana. "Vēl vajadzētu atcerēties, ka ceļojums, ja tas plānots kopā ar kādu citu, jau nebūs tikai par tevi. Tas būs arī par otru cilvēku. Ir jāatrod tajā ceļojumā kaut kas sev pašam, jāpajautā, kāpēc es to daru. Mēs no ceļojuma vienmēr atgriežamies priecīgi. Man, piemēram, patīk iepazīt vietējo kultūru, tāpēc es daudz lasu par konkrēto valsti, uz kuru esmu devies – tas viss mani papildina. Ceļojumi vienmēr palielina redzesloku, kā arī ļauj uzkrāt enerģiju nākamajiem darbiem."