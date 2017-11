Citāda Spānija: saulainais rudens burvīgajā ziemeļu pilsētā Ovjedo

Katram, kuram ceļošana ir tuvu sirdij, ir kādas valstis, kuras dzīves laikā ir vēlme redzēt un izbaudīt. Man nekad nešķita, ka Spānija būs viena no valstīm, kuru iekļaušu savu ceļojumu galamērķu sarakstā, taču reizēm dzīve pati visu saliek pa plauktiņiem un aizved uz vietām, kurās konkrētajā brīdī nepieciešams būt. Šogad vasaru izdevās pagarināt vai, pareizāk sakot, kārtīgāk izbaudīt Spānijas pilsētā Ovjedo (Oviedo), un varu teikt, ka tas bija ārkārtīgi skaists un interesants piedzīvojums.

Ovjedo ir pilsētas Spānijas ziemeļos, Astūrijas (Asturias) apgabalā. Šī pilsēta ir apgabala centrs, taču lielākā ir aptuveni 25 kilometru attālumā esošā Hihona (Gijon), kura atrodas Biskajas līča krastā.

Personīgu iemeslu dēļ pēdējo pusotru mēnesi pavadīju tieši šajā pilsētā. Ir dažādi veidi, kā nokļūt uz burvīgo vietu, piemēram, braucot ar autobusu vai lidmašīnu no tādām lielajām pilsētām kā Madride vai Valensija. Es izmantoju ātrāko variantu un no Madrides lidoju uz Astūrijas lidostu (Aeropuerto de Asturias), taču pirms tam vēl paviesojoties pie radiniekiem Briselē. Biļetes meklēju vietnē www.momondo.com, kurā iespējams kombinēt dažādus lidojumus un laikus pēc nepieciešamības. Kopumā biļete turpceļā izmaksāja 130, bet atpakaļ – 120 eiro.

Lai tiktu no lidostas uz pilsētu, jābrauc aptuveni 40 minūtes. Pie lidostas ir autobuss, kurš lielākoties brauc reizi apaļā stundā, jo takšu opcija šajā gadījumā ir dārga – vidējā cena līdz pilsētas centram ir 50 eiro. Ar autobusiem apjukt nevar, jo uz Ovjedo iet tikai viens, un tā cena ir astoņi eiro.

Pēc nosēšanās lidostā nodomāju: "Cik tā ir maza!" Ja reizēm šķiet, ka lidosta "Rīga" nav liela, tad šī ir daudz mazāka – viens veikals "TaxFree" zonā, viena kafejnīca un trīs lidostas darbinieki rokas bagāžas pārbaudē.

Septembrī un oktobrī klimats tur ir ļoti patīkams, taču gaisa temperatūra nav tāda kā centrālajās vai dienvidu pilsētās, tomēr saukt par aukstu no it nemaz nevar. Vidēji šajā laikā gaisa temperatūra ir no +20 līdz +25 grādiem, bet iespējams arī kādā dienā saskarties ar pāris lietus pilēm.

Varētu rasties jautājums, kāpēc izmantoju vārdu salikumu "citāda Spānija" – tas tāpēc, ka parasti, runājot par šo valsti, tiek apspriestas lielākās pilsētas, kuras saistāmas ar cilvēku pūļiem, daudzstāvu celtnēm un mašīnu plūsmu. Ovjedo ir pilsēta, kura apbur ar detaļām un sīkumiem, kurus reizēm tik viegli palaižam garām.