Dejotājs Škutāns iesaka trīs lietas, kas jāizdara Jaunzēlandē

Dejotājs un deju skolotājs Valdis Škutāns uzturējies Jaunzēlandē pusotru mēnesi. Vispirms viņš iesaka izlemt, kuru no Jaunzēlandes salām plānots apskatīt, jo redzēt tur ir daudz ko. Tad arī būšot vieglāk ieteikt, ko tur darīt. "Valsts galvaspilsēta Oklenda atrodas Ziemeļu salā, bet valsts ir tik gara, ka tajā, manuprāt, vienlaicīgi ir sastopami visi gadalaiki, tāpēc nevarētu reklamēt kādas īpašas lietas vienā vai otrā pusē. Es vairāk pabiju ziemeļu pusē."

Kā spilgtākos iespaidus viņš min:





1. Ceļu no Oklendas uz tālāko ziemeļu ragu (Cape Reinga). "Tur var labi apskatīt to zaļumu, kas ir salā. Patiesībā tas ir līdzīgi Latvijai. Vajag gūt pieredzi ar vietējiem maori cilts cilvēkiem – es piedalījos arī labdarības pasākumā, stādījām kokus. Tā iepazīsti saliniekus labāk."

2. Taupo ezeru. Šis ir lielākais ezers Jaunzēlandē un lielākais saldūdens ezers Okeānijā. "Noteikti jāiebrauc tajā, jānoķer lielākā zivs, jāaizbrauc krastā un jāpalūdz, lai to uzcep vietējā restorāniņā pēc vietējo tradīcijām. Un tad tā pašam jāapēd!"

3. Jānolec no Oklendas TV torņa. Pats Škutāns divas reizes mēģinājis to izdarīt, pat uzbraucis līdz smailei, tomēr nav saņēmies nolēkt ar gumiju no torņa, bet iesaka tiem, kam patīk asas izjūtas, to pamēģināt.

Visu raidījumu "Hobiju sestdiena" skatieties "360 TV" vai aplikācijā "Shortcut".

Ko vēl apskatīt Jaunzēlandē, lasiet šeit.