Dubaija – no zvejnieku ciemata par metropoli

Lai arī Dubaija pirmoreiz pieminēta ap 1095. gadu, maz zināms par tās sākotnējiem iedzīvotājiem. Dubaija, kādu to pazīstam pašlaik, dibināta ap 18. gadsmita sākumu kā zvejnieku ciemats, un pilsētas attīstību īpaši strauji virzīja naftas atklāšana 1966. gadā. Šobrīd vien pieci procenti no Dubaijas emirāta ienākumiem ir no naftas. Tomēr attīstība krasi mainīja iedzīvotāju skaitu, imigrācijas rezultātā Dubaijā šobrīd dzīvo divi ar pusi miljoni iedzīvotāju.



Lūk, ceļotājas Alīnas Andrušaites stāsts par Dubaiju, lasi par citiem viņas ceļojumiem blogā www.sapnumedniece.lv Foto: Alīna Andrušaite "Beidzot pienāca tā diena, kad ziemīgi aukstā dienā devos uz Dubaiju! Neilgi pēc saullēkta nolaižoties lidostā, debesīm tinoties dūmakā, jūtu siltu, sausu gaisu. Arī ziemā šeit var sagaidīt jauku laiku, pat 25°C temperatūru, vienīgi dažbrīd pūš stiprs vējš. Sava apmeklējuma laikā gan piedzīvoju dienas, kad lija, kas gan Dubaijai ir diezgan netipiski. Foto: Alīna Andrušaite Pirmais iespaids par Dubaiju ir, ka tā ir grandioza. Kur tik skaties, neparastas formas debesskrāpji vai būvlaukumi, kur top jaunas celtnes, un pie lieveikaliem pirmajās rindās ir īpašas vietas ļoti dārgām automašīnām. Daudzām pat ir uzliktas zīmītes "Lūdzu neaiztikt!". Protams, šeit ir arī vienkārši transportlīdzekļi un ne visi ielās redzamie cilvēki ir no galvas līdz kājām ģērbušies dārgu zīmolu apģērbos. Ielās gan gandrīz nemana cilvēkus, teju vienīgie, kas tur redzami, ir indiešu viesstrādnieki. Indieši veido lielāko īpatsvaru imigrantu vidū Apvienotajos Arābu Emirātos. Man Dubaijā paredzētas vairākas tikšanās un šoreiz lidoju viena – pirms brauciena mazliet satraucos, kā nez būs, vai sievietes maz vienas var braukt uz Dubaiju? Var! Vienīgi vajadzētu respektēt vietējās paražas, īpaši īsu un atsedzošu drēbju valkāšana nebūs pareizā izvēle. Pieticīga ģērbšanās aizvien ir nepieklājīga šajā reģionā, un ne velti vienā no Dubaijas veikaliem uz sieviešu tualetes durvīm pierastās kleitiņas vietā simbolam redzu uzzīmētu izteikti garu kleitu! Foto: Alīna Andrušaite Plamas sala un tirdziņi Vispirms mans ceļš ved uz izslavētajām palmu salām, kur atrodas viesnīca "Atlantis" un virs kurām var izlekt ar izpletni. Braucot pa lielo ceļu, to palmas formu gan īpaši neizjūt, taču salas ir koptas un šeit ir gan dārgāku privātmāju rajoni, gan arī milzīgas daudzstāvu dzīvojamās mājas. Foto: Alīna Andrušaite Dubaijā ir arī sabiedriskā pludmale, netālu no smalkākās viesnīcas pasaulē "Burj Al Arab". Pludmalē gan nav īpaši daudz cilvēku, ir diezgan vējains, taču ir patīkami dzirdēt viļņu šalkoņu un salasīt pāris gliemežvākus savai kolekcijai. Foto: Alīna Andrušaite Turpat netālu atrodas "Souk Madinat Jumeirah" jeb tradicionālais arābu tirdziņš, kas gan ir stilizēts lielveikals, kurā var iegādāties juvelierizstrādājumus, šalles un citus arābu valstīm tipiskus suvenīrus. Te var arī izbraukt ar nelielu kuģīti pa kanāliem, ko aktīvi izmanto ģimenes ar bērniem. Šādu tirdziņu Dubaijā ir daudz, te ir arī zelta tirgus, taču jāpiebilst, ka tie nav autentiskie, gadsimtus vecie tirgi, bet gan jaunuzceltas betona būves. Foto: Alīna Andrušaite Dubaijai ir mazliet raksturīgi censties piešķirt vecuma piegaršu jaunām ēkām, tajā skaitā tuksnesī celtajām, kas tiek izmantotas tūristu izklaidēšanai "saulrieta" ekskursijās. Foto: Alīna Andrušaite Šādā braucienā var tikt pie hennas zīmējuma uz rokām, nofotografēties ar vanagu vai kamieli un ieturēt maltīti it kā maksimāli autentiskā nocietinājuma vietā, kam pat dažviet mākslīgi uzzīmētas plaisas un ķieģeļu formas. Kāda mana libāniešu draudzene, kas jau vairākus gadus dzīvo Dubaijā, stāsta, ka arī šeit imigrantu darbaspēks nav izņēmums, jo viņa reiz gribējusi uzsākt sarunu ar hennas mākslinieci, tomēr izrādījies, ka tā nemaz nerunā ne arābu, ne angļu valodā. Diemžēl daudzi imigranti no Āzijas valstīm dzīvo necilvēcīgos apstākļos un pelna sīknaudu, lielāko daļu no kuras sūta mājās. Lai arī tiek runāts par cilvēktiesību pārkāpumiem un darba spēka ekspluatāciju, liekot cilvēkiem strādāt pat 14 stundu maiņas vasaras 50°C svelmē, oficiāli šāda problēma neeksistē. Foto: Alīna Andrušaite Iepirkšanās, strūklaka un libāniešu maltīte Kāda īpaši slavena celtne Dubaijā ir slavenais "Dubai Mall" lielveikals! Tajā ir 1200 veikali, un 2011. gadā tas kļuvis par pasaulē apmeklētāko ēku. Ja dienas laikā nekas neliecina par lielu apmeklētāju skaitu un tas šķiet pat pustukšs, tad vakarā kļūst acīmredzams kā šo vietu gadā var apmeklēt 55 miljoni cilvēku. Arī tuvojoties pusnaktij, kad lielveikals veras ciet, tas ir tik pārpildīts, ka ir jāspraucas cauri, lai tiktu kaut mazliet uz priekšu. Lielas cilvēku masas ir pie izslavētā akvārija, kur var redzēt haizivs un rajas. Man veikalā īpaši iepatikās trīs vietas. Pirmkārt, "Kinokuniya" grāmatnīca, kur ir tik daudz grāmatu, ka ir kaut kas jebkura žanra cienītājam! Grāmatnīcā atgriežos vēl vairākas reizes, taču teju katru reizi nomaldos, un arī tikšanai laukā no lielveikala paiet kāds laiks. Otrs veikals ir "Ajmal" smaržu veikals "Soukh" sadaļā. Šeit var iegādāties reģionam tipiskās smaržas, tajā skaitā tādas, kas ir ar aguilārijas (Aquilaria) koksnes smaržu. Izrādās, pati par sevi šī koksne nesmaržo nekā, taču, kad koks inficējas ar specifisku pelējumu, kā aizsardzības mehānismu koks izdala gumijveidīgu substanci, kas veido šo neparasto aromātu, pazīstamu kā "oud", kas tiek izmantota gan vīriešu, gan sieviešu smaržās. Tāpat arī labprāt iegriežos japāņu preču veikalā – bez dažādām ierīcēm mājai un rakstāmpiederumiem šeit ir plašs klāsts ar precēm, par kurām man nav ne mazākās nojausmas, kam tās domātas. Foto: Alīna Andrušaite Kad man beidzot izdodas izspraukties cauri lielveikalam, nokļūstu pie slavenajām dejojošajām Dubaijas strūklakām. Mūzikas pavadījumā ūdens šaujas līdz pat 150 metru augstumam, kustas, dejo, un turpat blakus mirgo "Burj Khalifa" gaismas. Ja strūklaku dejas šķiet jau kaut kur redzētas, tad tas nav liels pārsteigums – to veidojis tas pats uzņēmums, kas atbildīgs par "Bellagio" strūklakas izveido Lasvegasā. Foto: Alīna Andrušaite Protams, Dubaijas strūklaka pēc visiem parametriem cenšas pārspēt visas pārējās pasaules strūklākas – vienlaicīgi spējot izšaut gaisā pat 83 000 litrus ūdens. No sešiem līdz vienpadsmitiem vakarā strūklaka dejo reizi pusstundā un divreiz pa dienas vidu. Cilvēku tūkstoši var traucēt baudīt šo skatu, tādēļ vienā no nākošajiem vakariem ar draugiem dodamies vakariņās uz libāniešu restorānu "Wafi Gourmet". Foto: Alīna Andrušaite Tam ir galdiņi uz terases tieši blakus strūklakai. Tā nu, baudot ļoti garšīgus vīnogu lapu tīteņus, gaļu un dažādus tradicionālos smērējamos biezeņus, var netraucēti noskatīties šovu vairākkārt vakara gaitā un izbaudīt reģiona īpatnību – tā kā Dubaijā dzīvo ļoti daudz dažādu tautu pārstāvji, šeit iespējams nogaršot autentisku citu valstu virtuvi. "Burj Khalifa", flamingo un nosacījumi latviešiem Foto: Alīna Andrušaite Protams, Dubaijā jāapmeklē arī pasaulē augstākā ēka, "Burj Khalifa", kura sniedzas 828 metru augstumā. Šeit paveras skats uz plašo apkārtni, tajā skaitā palmu salām tālumā. Tomēr gaiss ir diezgan dūmakains un arī putekļainie logi neveicina labu redzamību. Tūristi var doties uz 124. stāva platformu vai 148. stāvu, tur gan ieejas biļete maksās četras reizes dārgāk. Iespēja aplūkot apkārtni paveras arī no ekskluzīva restorāna. Biļetes ieteicams iegādāties laicīgi. Foto: Alīna Andrušaite Dubaija asociējas ar stiklu, debesskrāpjiem, daudzjoslu šosejām un smilšu vētrām. Taču ir kāda vieta, kas patiesi ir miera osta un kurā uz brīdi var pabūt divatā ar dabu. Foto: Alīna Andrušaite "Ras Al Khor" liegums man īpaši iekrīt sirdī. Tā ir ūdenstilpne pie pilsētas robežas, kur dzīvo flamingo. Šķiet pilnīgi sirreāli skatīties uz rozā putniem mierīgi pastaigājamies pa ūdeni, kad turpat, pāris kilometru attālumā spīd zilgani debesskrāpji, darbojas pacēlāji un vien daždesmit metru attālumā ir liela šoseja. Foto: Alīna Andrušaite Dubaija ir īsta arābu metropole, kurā uz ielas dzird visdažādākās valodas un tā mūsdienās ir kļuvusi par nozīmīgu darījumu centru. Šeit noteikti ir vērts atbraukt vēlā rudenī vai agrā pavasarī, kad Latvijā vēl ir auksti. Ne tikai pasildīties, bet arī apskatīties kā attīstās viena no ātrāk augošajām debesskrāpju pilsētām un iepazīt mūsdienu reģiona kultūru. Apmeklēt Dubaiju un Apvienotos Arābu Emirātus latviešiem nav sarežģīti, nav nepieciešama vīza, iebraucot uzdod standarta jautājumus par apmeklējuma mērķiem, tad pasē iespiež zīmogu un var doties uz pilsētu." Seko Alīnas ceļojumiem arī "Instagram" www.instagram.com/lincalincalinca