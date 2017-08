Es ceļoju: spontāns un vasarīgs brauciens uz Spānijas sirdi Barselonu

Kad plānoju savu vasaru, darāmo lietu un apskatāmo vietu sarakstā Barselonas nebija, taču šis ceļojums sākās gluži kā filmā – kādā maija dienā saņēmu e-pastu no draudzenes, kura pielikuma dokumentos bija lidmašīnas biļetes uz Barselonu. Ja šāds brīnums notiek, tad jāķer ciet! Rezultātā esmu guvusi iespaidus un atmiņas, kuras aukstos ziemas vakaros patīkami atcerēties.

Ceļojums kopumā ilga 10 dienas. Plānošana un naudas iekrāšana bija liels pārbaudījums, jo abas ar draudzeni esam studentes – darbiņu vēl nebijām atradušas, jo vēlējāmies pirmās vasaras nedēļas izbaudīt un atpūtināt mācību gada laikā pārpūlētās galvas. Ceļojuma datumi bija zināmi jau maijā – no 13. līdz 23. jūlijam.

Naktsmājas sākām meklēt tikai 8. jūlijā - tas bija ļoti ilgs un nogurdinošs process, jo izdomājām aptuveno summu (450 eiro no trim cilvēkiem uz 10 dienām), kas bija gandrīz nereāli, jo viss jau bija rezervēts – tieši šis ir "high season" (aktuālais ceļošanas laiks). Jau atmetušas cerības un meklējot "Couchsurfing" platformā katrai naktij citu palikšanas vietu, uzrakstījām vienā no feisbuka grupām "Latvieši Barselonā", kur kāda atsaucīga sieviete atbildēja, ka tieši šajos datumos lido uz Latviju, un pa 450 eiro mums dzīvokli izīrēs. Laime pilnīga!

Barselonā ielidojām ap četriem pēcpusdienā – gaiss bija patīkami sutīgs. Elpratas lidosta ir milzīga un izskatās kā iepirkšanās centrs, kur visur čum un mudž no atlaidēm un tūristiem.

Foto: Privātais arhīvs

Lidosta un transports

Lidosta sastāv no diviem termināļiem, starp kuriem kursē bezmaksas "shuttle bus", taču ir arī maksas transports, tāpēc jābūt uzmanīgiem un jājautā tieši bezmaksas. Mums vajadzēja no pirmā nokļūt uz otro, kur tālāk vilciens aizveda uz galveno staciju Barselonā – Barselona Sants. Vietējie ieteica nopirkt biļeti T-10, kas izmaksāja 9,95 eiro, kas noteikti ir izdevīgākais transporta biļetes veids (viens sabiedriskā transporta brauciens maksā 1,90). T-10 nozīmē, ka uz kartiņas ir 10 braucieni, taču labākais, ka šo biļeti var reģistrēt vienā transportlīdzeklī vairākas reizes, līdz ar to - izmantot vairāki cilvēki.

Barselona nav pārāk kompakta, un apskates objekti neatrodas vienā rajonā, tomēr noteikti, it sevišķi vasaras sezonā, iesaku staigāt kājām pēc iespējas vairāk, jo pa ceļam var ieraudzīt daudz ko tādu, ko, ar sabiedrisko transportu braucot, nepamanīs. Ērti izīrēt ir arī velosipēdus. To īre ir aptuveni 15 līdz 20 eiro par diennakti, bet stundas īre ir ap sešiem eiro, tāpēc noteikti izdevīgāk izmantot 24 stundu variantu. Šeit var daudz kaulēties - mēs velosipēdu noīrējām pa 13 eiro vietā, kuru sauc "Budget Bikes".

Dzīvošana

Dzīvojām Gracijas (Gracia) rajonā – Gracijas iela aizved gandrīz līdz pat galvenajam laukumam Barselonā (Placa Catalunya). Pēc iekārtošanās dzīvesvietā iemīlēju Barselonu no jauna - šis skaitās mākslinieku rajons, tāpēc varēja redzēt un apskatīt dažādus ielas zīmējumus, mazus veikaliņus, mākslinieku darbnīcas, jauniešu veidotas instalācijas uz ielām u.c.

Foto: Privātais arhīvs

Šis noteikti ir viens no rajoniem, pa kuru vērts pastaigāt, jo atšķiras no pārējās masīvo ēku Barselonas. Dzīvojām piektajā stāvā ar mazu, skaistu terasīti, kur vakaros skatījāmies filmas, dzērām sangriju un baudījām siltos vasaras vakarus. Ja ceļojums paredzēts ar bērniem, tad Gracijas rajons ir labs variants.

Apskates objekti

Protams, Barselonā, tāpat kā jebkurā citā iecienītā tūristu galamērķī, ir lielie apskates objekti, kurus gribas redzēt visiem – vienam arhitektūras dēļ, citam, lai uzņemtu skaistu bildi "Instagram" profilam, nemaz to kārtīgi neaplūkojot, bet viens ir skaidrs - Barselona ir fantastiska pilsēta, kas pārpildīta ar dažādiem arhitektūras brīnumiem.

Antonio Gaudi un modernisms noteikti netiks nepamanīts, arī vienkārši klaiņojot pa Barselonas ielām. Daudzi uzskata, ka mirklī, kad Antonio Gaudi slavenā Svētās Ģimenes katedrāle (La Sagrada Familia) būs pabeigta, Barselonā vairs nebūs ko apskatīt, taču es uzskatu pretēji. Te tiešām ir daudz ko redzēt, piemēram, citi Gaudi arhitektūras šedevri, piemēram, Kasa Batlo (Casa Battlo) – vieta, kur vasaras vakaros notiek dzīvie koncerti uz jumta terases. Ieejas biļetes gan ir dārgas arī studentiem - tās maksā aptuveni 20 eiro.

Tāpat ir vērts apskatīt Frenka Gehrija veidoto zelta zivs (Frank Gehry Fish) skulptūru, kas atrodas Barselonas pludmales krastā, un no dažādiem rakursiem maina krāsu. Noteikti nevar izlaist Barselonas paviljonu (Barcelona Pavilion), kas ir viens no modernisma arhitektūras labākajiem paraugiem. Tāpat noteikti jāapmeklē Bokērijas tirgus (La Boqueria), kur var nopirkt svaigi spiestas sulas, dažādus vietējos gaļas un siera izstrādājumus, taču lielākais pluss – tur nav dažādu lupatu. Tirgū ir pilns ar cilvēkiem gan rītos, gan vakaros, taču, ja ir laiks, iesaku arī pasēdēt kādā tirgus kafejnīcā un nobaudīt vietējās delikateses uz vietas.

Foto: Privātais arhīvs

Liela vilšanās bija Makba (MACBA), kas ir Barselonas laikmetīgās mākslas muzejs. Ja patīk instalācijas un audiovizuālā māksla, tad šī ir vieta, kur iegriezties. Es to neizbaudīju, jo, kāpjot no viena stāva uz otru, klusi cerēju ieraudzīt kādu gleznu galeriju, bet tur bija tikai jaunas instalācijas.

Vēl iesaku apskatīt Pikaso muzeju, Kataloņu Nacionālās mākslas muzeju (MNAC), Montžuikas olimpisko kalnu (Montjuic) un Gotisko rajonu (Barri Gothic).

Ēdiens

Barselonā ir daudz parku, bet tādas vietas, kur ieturēt pikniku, mēs daudz neatradām. Viena no tādām bija Citadeles Parks (Parc de la Ciutadella), kas atrodas blakus Triumfa arkai, kura arī noteikti ir jāredz. Lieliska piknika vieta ar fantastisku skatu uz pilsētu gan dienā, gan naktī ir iepriekšminētais Gaudi parks (Parc Guell), kur ieeja pēc pulksten 20 ir bezmaksas.

Ēdiens, kas noteikti jānogaršo, ir tapas, kuras var dabūt jebkurā restorānā, kafejnīcā.

Arī paelja ir kaut kas ārkārtīgi garšīgs - rīsu un jūras velšu mikslis. Noteikti neiesaku ēst La Rambla rajonā, kas ir galvenā tūristu iela, un savieno Katalonijas laukumu ar Kolumba pieminekli. Šī vieta orientējas tieši uz tūristiem, tāpēc cenas ir augstas un rindas – garas.

Kopumā cenas ir augstākas nekā Latvijā, bet nav kosmiskas. Kafiju mierīgi no rītiem var dabūt pa 1,40 (Caffe Latte). Kruasānus, kurus parasti ēdu brokastīs, gan neieteiktu šeit pirkt, jo bija ļoti negaršīgi.

Foto: Privātais arhīvs

Interesanta vieta, kur iegriezties (nedaudz hipsterīga), ir alus tirgotava (St. Morritz) - kafejnīca, kurā izveidots kičīgs dizains. Šāda tipa vietas Barselonā vairs neatradām.

Pludmale

Runājot par sauli, vairākas dienas pavadījām tieši pludmalē pie jūras, Barselonas centrā, jo šis vairāk bija paredzēts kā atpūtas brauciens, kurā mēģināt noķert vasaru, kas Latvijā šogad mūs nav lutinājusi. Ja ir iespēja, noteikti iesaku doties tālāk no Barselonas, jo ūdens ir ļoti netīrs un visi guļ kā siļķes mucā - viens dvielis blakus otram, un ir ļoti maz sauļošanās krēslu, taču, ja nāk no paša rīta, tad tos var izīrēt turpat pludmalē.

Visur ir ierīkotas dušas, jo jūras ūdens ir daudz sāļāks nekā Baltijas jūrā. Vēl atpūta vietās ir dažādas pludmales kafejnīcas par samērā normālām cenām, un tur gan iesaku pasēdēt gan dienas vidū, kad gribas atvilkt elpu no saules tiešajiem stariem, gan vakarā, kad pludmales kafejnīcas pārvēršas par pludmales bāriem. Pludmalē var izīrēt arī SUP dēļus, kas šeit ir ļoti populāri. Vispār pludmale ir vieta, kur tiešām var dabūt visu, sākot no "beer, water, beer" arābu vīriņiem, kas piedāvā, protams, alu, ūdeni, tāpat arī sangriju vai mohito.

Pludmalē var arī kalt vakara plānus, ja ir vēlme aiziet izbaudīt Barselonas naktsdzīvi, jo jaunieši staigā apkārt, nāk klāt un piedāvā dažādas akcijas ieejai klubos (aptuvenā ieeja vienā klubā maksā no 15 līdz 20 eiro neatkarīgi no dzimuma), taču viņi piedāvā par 30 eiro ieeju četros klubos.

Naktsdzīve

Vispār Barselonā naktsdzīve ir ļoti aktīva, taču mierīgās stundas ir no pulksten 19 līdz 22. Viņus var saprast, jo +26 grādi pēc Celsija naktī bija aukstākais, ko izjutām, un mājās sēdēt ir grūti - it sevišķi mūsu gadījumā, kad nebija gaisa kondicionieris.

Paziņa no Latvijas ieteica aiziet uz hosteli ar nosaukumu "The Belushi". Hostelī ir daudzu vietējo un ārzemnieku iecienīts bārs, uz kuru var mierīgi nākt viens - visi ir ļoti draudzīgi. Līdz pusnaktij ir "laimīgā stunda", kad divi dzērieni maksā sešus eiro.

Kopumā noteikti iesaku aizbraukt uz Barselonu. Šī ir pilsēta, kurā katrs varēs atrast kaut ko sev piemērotu, te ir padomāts par atrakcijām visām vecuma grupām. Es te vēl atgriezīšos!