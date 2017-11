Foto: Latviešu ceļotāji izbrien iespaidīgā Cionas nacionālā parka upes taku

Kad Lasvegasas neona gaismu spožums nogurdinājis acis un azartspēles neaizrauj, atliek sēsties auto un doties prom no pilsētas burzmas, lai baudītu Ziemeļamerikas dabu. Trīs stundu brauciena attālumā no Lasvegasas, Jūtas štatā, atrodas Cionas nacionālais parks (Zion National Park). Tas dibināts jau 1909. gada 31. jūlijā. Parkā atrodas viena no ASV nacionālo parku pērlēm – brienamā taka "The Narrows".

Tur nesen pabijis arī fotogrāfs no Latvijas Jānis Janums. Brienamtaka atrodas Nortfolkas Jaunavas (North Folk Virgin) upē, kas plūst cauri "The Narrows" kanjonam, un parka apmeklētāji var to apskatīt, brienot pa upes gultni. "Upes dziļums variē no pāris centimetriem līdz pat aptuveni metram. Pirms doties uz šo brienamtaku nepieciešams apmeklētāju centrā iepazīties ar informāciju par laika apstākļiem. Lietus parka apkārtnē var izraisīt pēkšņus plūdus vai ūdens līmeņa paaugstināšanos. Ja laika apstākļi ir atbilstoši, kāpjam bezmaksas autobusā (parka iekšienē auto satiksme nav atļauta) un braucam līdz pieturai "Temple of Sinawava". Tālāk pusotra kilometra pastaiga gar upi, un piedzīvojums upē var sākties," stāsta Jānis Janums. "Pārsvarā upes gultne ir klāta lielākiem vai mazākiem akmeņiem, retāk ar smiltīm, tādēļ basām kājām gājienu ir ļoti grūti izbaudīt. Informācijas centrā var iznomāt speciālus hidroapavus un nūjas drošākai iešanai. Protams, der arī slēgtas sandales, vai arī dabas skaistuma dēļ var upurēt savus apavus, kā to dara lielākā daļa parka apmeklētāju. Vasaras vidū ūdens ir pietiekami silts, lai tajā varētu komfortabli pavadīt trīs vai vairāk stundas." Foto: Jānis Janums Takas garums nav noteikts, informācijas bukletā bijis minētas, ka maksimums tā tās iziešana var prasīt līdz astoņas stundas, bet parasti tās esot aptuveni divas ar pusi stundas gājienā turp un tikpat atpakaļ. "Šai pastaigai iesaku ieplānot kopā trīs līdz četras stundas. Pirms doties ceļā jānodrošinās ar dzeramo ūdeni un jāparūpējas par telefonu un citu ūdeni nemīlošu ierīču drošību. Ja jums ir iespēja apmeklēt Cionas nacionālo parku – nelaidiet garām iespēju izbaudīt šo taku," saka Janums. Viņš iesaka izbaudīt ne tikai šo dabas brīnumu, bet arī citas parka takas, kā piemēru minot "Angels Landing", ja nav bail no augstuma. Cionas nacionālais parks ir vecākais Jūtas štatā. Tajā var sekot indiāņu un pirmo iekarotāju takām, apbrīnot iespaidīgas klintis dažādās krāsās, kā arī baudīt iespaidīgo kanjonu mežonīgo skaistumu. Tiek lēsts, ka pirmie iedzīvotāji šeit apmetušies jau pirms 12 tūkstošiem gadu. Nacionālo parku šeit izveidoja prezidenta Viljama Hovarda Tāfta laikā.