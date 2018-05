Foto: Latviešu ceļotāju piedzīvojumi Peru stikla kapsulu viesnīcā

Ray Gudrups

"How to fall in love with the Earth. Welcome to Peru" jeb "Kā iemīlēties pasaulē" – ir jauns, avantūrisks projekts, kura dalībnieki ir pieredzējušie ceļotāji un pasaules sajūtu izzinātāji – Ray (Raimonds) Gudrups, Ritvars Ozoliņš un Solveiga Ozola-Ozoliņa. Viņu pirmo piedzīvojumu stāstu lasi šeit. Savukārt par braucienu uz Maču Pikču – šeit. Šoreiz par piedzīvojumiem bagātu kāpienu uz neparasto "Skylodge Adventure Suites" viesnīcu, kas kā bezdelīgas ligzda pielipusi klints malai.