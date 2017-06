Foto: Sācies mikroautobusu 'Latvija' ekspedīcija uz Vladivostoku – pieveikti pirmie 2000 kilometri

Svētdien, 28. maijā, pie Rīgas Motormuzeja tika dots svinīgs starts mikroautobusu " Latvija " ekspedīcijai uz Vladivostoku. Tālajā, aptuveni mēnesi ilgajā ceļā devās trīs ekipāžas no Latvijas un viena no Krievijas . Pašlaik jau veikti vairāk nekā 2000 kilometri, bet priekšā vēl tāls ceļš. Lūk, pirmā reportāža no šī brauciena. Turpmāk ik nedēļu ziņosim, kā "Latvijām" veicas Krievijas plašumos.