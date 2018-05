Fotoceļojums uz Baltkrieviju: kā ir kaimiņvalstī?

Esmu ievērojis, ka ar radiem slāvu zemēs nesaistītajam vairumam Latvijas iedzīvotāju teritorijas mūsu valsts austrumos ir krietni retāks īso ceļojumu galamērķis nekā ierastā Baltija, vai ar lētajām lidmašīnām sasniedzamās Eiropas lielpilsētas. Vēl vairāk – sabiedrībā valda dažādas leģendas par taipusē valdošo nedrošību, padomjlaiku elpu, ekscentriskiem diktatoriem un daudz ko citu. Par spīti tiešajam gana eksotiskās zemes tuvumam, vairums īsti neapsver, ka kādreiz turp varētu aizbraukt vienkārši tāpat. Ko tur daudz – pat mūsu pašu Daugavpils daudziem šķiet baltais plankums, kāda vēl Baltkrievija!?

Mani tomēr urda nemiers, un, saņēmis uzaicinājumu piedalīties konferencē Minskā, saprotu, ka iegādātā vīza pie reizes jāizmanto arī nelielam līkumam turpceļā – sirdi sildošai ekspedīcijai. Lai paskatītos, kā sokas dzīve tik pierastās Daugavas krastos – tikai citā valstī un kultūrā. Citiem vārdiem – saprast, kas tad no viņiem pa to straumi var līdz mums atpeldēt.

Foto: Māris Upenieks

Ceļojums pa īstam sākas Piedrujā – pēdējā vai pirmajā ciematā pie Daugavas Latvijas teritorijā, atkarīgs no kuras puses skatās. Te upi vēro ņiprs robežstabiņš, otrā pusē jau ir krietni lielāks baltkrievu ciems Druja. Eiropas Savienības ārējā robeža. Ik pa brīdi ziņās dzirdēti visnotaļ iespaidīgi stāsti par cigarešu bloku plostiem, kas maigā kontrabasa pavadījumā šķērso Likteņupes straumi. Teju Piedrujas kartelis.

Foto: Māris Upenieks

Pats ciemats ir sirsnīgi organisks garīguma un lauku laicīguma apvienojums.

Foto: Māris Upenieks

Tuvīnie robežsargi uz afišu dēļa izlikuši nedaudz rasistiski diskutablu ziņas formulējumu.

Foto: Māris Upenieks

Laiks doties uz baltkrievu robežpunktu. Esmu pārsteigts par netipiski labu asfaltu mūsu pusē. Pirmais iespaids par valsti jārada labs, pēc tam – jāskatās.

Foto: Māris Upenieks

Robežpunktu šķērsoju samērā ātri un drīz vien attopos pirmās baltkrievu pilsētiņas, Verhņadvinskas jeb Augšdaugavas, centrā. Tas ir pieticīgs, taču tīrs un kārtīgs. Acīs krīt vietējā mode noformēt sabiedriskas ēkas ar mazpilsētai netipiski iespaidīgiem vides objektiem. Saimniecības veikalam virsū liela skrūve, kafejnīcai – loģiski, gigantiska tasīte.

Foto: Māris Upenieks

Citviet skatlogos saglabājušies burvīgi padomju laika vitrīnu dizaina paraugi.

Foto: Māris Upenieks

Vai arī šādi cinkoti meistardarbi ar visu baltkrievu valodas lietojuma paraugu.

Foto: Māris Upenieks

Arī ielu nosaukumus neviens nesteidz nomainīt. Pie mājas sienas arī sarkanā zvaigzne.

Foto: Māris Upenieks

Ir arī Padomju iela. Pilsētiņā galvenā.

Foto: Māris Upenieks

Pa Ļeņina ielu aizstaigāju līdz Daugavai. Jeb tagad jau Rietumu Dvinai. Promenādes nav.

Foto: Māris Upenieks

Vietējais tirgus placis ir nepretenciozs, taču sterils. Arī tukšs no pārdevējām, tās te saskaitu tikai divas.

Foto: Māris Upenieks

Piedāvājumā ir tikai dārzeņu sēklas. Ar kundzēm apspriežam laika un sējas apstākļus. Līdz politikai netiekam.

Foto: Māris Upenieks

Politika izlien no eglēm pati. Tieši tā – samtainā acu skatiena apveltītais Ļeņins joprojām dzīvojas katras Baltkrievijas pilsētiņas centrā un nelaiž tautu vaļā.

Foto: Māris Upenieks

Tuvojas 9. maijs, neiztiek arī bez šāda tipa rotājumiem. Interesants gan ir fakts, ka Lukašenko nemanāmi ir atteicies no Georga lentīšu lietošanas. Vēlāk Minskā novēroju, ka tā pilsētas svētku noformējumā netiek izmantota vispār – dominē tikai balti-zaļi-sarkanās Baltkrievijas karoga krāsas. Pat šeit viltīgi pamanījušies piemineklim noņemt saturāciju.

Foto: Māris Upenieks

Koku stumbrus gan joprojām dūšīgi krāso baltus.

Foto: Māris Upenieks

Ielas ir tiešām tīras un baltkrievi izrādās arī visai pedantiski.

Foto: Māris Upenieks

Pilsētiņas nomalē novietots globuss. Tam apakšā baigi piestāvētu tie trīs bruņurupuči.

Foto: Māris Upenieks

Rietumu Dvina visā tās krāšņumā.

Foto: Māris Upenieks

Tepat, tā saucamajā nekurienes vidū, pamanu arī mistisku helikopteru nosēšanās laukumu. Ierēdņu sabiedriskā transporta pietura?

Foto: Māris Upenieks

Vietējos kapos visām kopiņām apkārt ir žogi. Ja visa dzīve sādžās ir pavadīta aiz tādiem, kāpēc mainīt paradumus, tiešām.

Foto: Māris Upenieks

Skati uz upi ir skaisti – apkārtne kļūst pauguraina.

Foto: Māris Upenieks

Krastā kaut kas tiek nežēlīgi dedzināts, radot gandrīz vai vulkānisku dūmu mutuli.

Foto: Māris Upenieks

Mazliet krāsainības pelēkajai ikdienai.

Foto: Māris Upenieks

Navigatora kartē pamanu mazu celiņu, kas gar Daugavu aizvedīs mani uz nākamo apdzīvoto vietu, Dzisnu. Mazliet gan mulsina pārdesmit kilometru distancei aprēķinātais braukšanas laiks – vairāk nekā stunda. Drīz vien saprotu, kāpēc tas tā. Ceļš ir bedru un dubļu apokalipse.

Foto: Māris Upenieks

Vēl sirreālāk šīs nomaļās, šļakstīgās "avēnijas" malā izskatās pēkšņi acu priekšā izaudzis piemineklis uzvarētājiem.

Foto: Māris Upenieks

Saprotu, ka iepēršos. Griežu apkārt, mēģinot tikt atpakaļ uz asfaltēto šoseju. Pa ceļam sasveicinos ar fermu strādniekiem. Te joprojām dzīvs kolhozu koncepts – atšķirībā no daudzviet pie mums redzamajām bēdīgajām drupām, fermas tiek izmantotas un apdzīvotas. Cits jautājums, protams, cik efektīvi.

Foto: Māris Upenieks

Autobusu pieturas kalpo arī par vietējā CSDD sociālo reklāmu laukumu. Papildu dziļumu iedod arī vietas nosaukums – Žiguļi.

Foto: Māris Upenieks

Kā jau ierasts kārtīgā mūsu tuvo austrumu zemē, vietējiem rokas tā vien niez darināt dažādus floras un faunas objektus no visiem pieejamajiem izejmateriāliem. Kaķis lepni soļo garām no divlitru alus pudelēm izgatavotai palmai. Arī žogs ir uzbūvēts no tādām pašām, acīmredzami, ka mājas iemītniekiem to deficīta nav.

Foto: Māris Upenieks

Domā taču ārpus tās kastes – izvēršot gumijas riepu otrādi, sanāk jestrs vāverēns-gliemezītis!

Foto: Māris Upenieks

Arī oficiālāki noformējumi izskatās simpātiski.

Foto: Māris Upenieks

Autoveikals darbībā.

Foto: Māris Upenieks

Piebraucu pie upes iepretim manis tā arī nesasniegtajai Dzisnai. Te pļavas vidū ir noslēpumains autobusa galapunkts un arī pietura.

Foto: Māris Upenieks

Ilgi tur neaizkavējos un drīz vien esmu pirmajā lielākajā pilsētā pie Daugavas – Polockā. Nomalēs aktīvi tiek būvētas ielas.

Foto: Māris Upenieks

Te labi var redzēt, kura no daiļavām ir iepazīšanās tirgū un kurai pēc tā vairs acīmredzami nav vajadzības.

Foto: Māris Upenieks

Vispār – polockiešiem ar demogrāfiju viss šķiet kārtībā!

Foto: Māris Upenieks

Viņi uz kāda banera sevi pat nosaukuši par Baltkrievijas jaunatnes galvaspilsētu.

Foto: Māris Upenieks

Izrādās, te darbojas arī tāds kā vietējais Daugavas tūrisma zīmols – Bella Dvina, kas popularizē ap upi esošo reģionu. Pārsteidzošā kārtā iekļaujot arī Latgali.

Foto: Māris Upenieks

Situācija pie pašas upes tiešām izskatās "bella".

Foto: Māris Upenieks

Vienīgais nelielais mīnuss – autoservisa šrots pašā upes krastā.

Foto: Māris Upenieks

Pilsētas saimnieks.

Foto: Māris Upenieks

Priecē, ka vietējiem ir arī pašironija un humora izjūta. Uztaisījuši pieminekli savai pamazām izmirstošās valodas burtiņam "Ў".

Foto: Māris Upenieks

Dodos tālāk. Sirsnīgs žoga risinājums ceļmalā.

Foto: Māris Upenieks

Savukārt mežmalās regulāri izvietoti ar labiem nodomiem mērķēti, taču visai toksiska un grūti uztverama dizaina plakāti, kas mudina sargāt mežu no atkritumiem, uguns un citām šausmām.

Foto: Māris Upenieks

Ir jau arī skaistums, ko sargāt. Baltzaļkrievija.

Foto: Māris Upenieks

Automašīnas sirreāli brauc pa horizonta augšmalu.

Foto: Māris Upenieks

Pa turieni arī es nokļūstu nākamajā ciematā upes krastā – Ulā. Šeit sastopu burvīgi autentiskas ēkas.

Foto: ""Purina"

Un tādas pašas automašīnas.

Foto: Māris Upenieks

Upes krastu savā pārziņā pārņēmuši divi gaiļi ar savu vistu baru.

Foto: Māris Upenieks

Pāri žogam ar mani sasveicinās arī skaists haskijs.

Foto: Māris Upenieks

Laiks te rit jūtami lēnāk.

Foto: Māris Upenieks

Un tā noteikti pietiek, lai piestrādātu pie savas mājas noformējuma. Mušmirītes vēl līdz šim nebiju redzējis.

Foto: Māris Upenieks

Dodos tālāk, nākamā pietura – Bešenkoviči. Pa ceļam sastopu pieminekli Dzeltenās armijas karavīram.

Foto: Māris Upenieks

Un arī lielu krustu, kas, kā minu, varētu autobraucējiem a) dot svētību, b) dot saprātu braukt uzmanīgāk un veiksmīgi nokļūt līdz mājām.

Foto: Māris Upenieks

Bešenkovičos pamanu vietējo rajona godaplāksni. Arī šī padomju laikos veidojusies tradīcija joprojām tiek rūpīgi glabāta.

Foto: Māris Upenieks

Bešenkovičos ir arī sava "pils".

Foto: Māris Upenieks

Taču to aizēno vietējais militārās tehnikas laukums. Īsti nesapratu, vai tā šeit ir pastāvīgā ekspozīcijā, vai tikai par godu 9. maijam, tomēr šādus tanku pārkingus pamanu vairākās pilsētās. Vietējie ar sajūsmu nekautrējas sevi iemūžināt pie tiem.

Foto: Māris Upenieks

Beidzot nonāku Vitebskā. Apmetos lielākajā pilsētas viesnīcā, pie pašas upes. Naktsmītnes logs ir gādīgi aizlīmēts, gluži kā bērnībā.

Foto: Māris Upenieks

Vispār viesnīca izrādās iedvesmojoša. Numuriņā sastopamajā infomapītē mudž dīvaina rakstura informācija – par smēķēšanas atmešanu un vēdera infekcijām.

Foto: Māris Upenieks

Pie lifta kāds acīmredzami vētraina dzīvesveida piekopējs nepārliecinoši aicina iziet AIDS testu. Sauklis labs – "skar pat tos, ko neskar".

Foto: Māris Upenieks

Botāniskā dārza cienīgs foajē vienā no stāviem.

Foto: Māris Upenieks

Turpat viesnīcas priekšā pamanu arī svēto aku.

Foto: Māris Upenieks

Upes krasti jau ir savaldīti betonā.

Foto: Māris Upenieks

Arī Vitebskā ir savs tanku placis. Stobri nebēdnīgi tēmē tuvīnās hruščovkas logos.

Foto: Māris Upenieks

Talibus aizbaidošs kaujas helihoptera noformējums.

Foto: Māris Upenieks

Uzraksti uz daudzstāveņu jumtiem dod samērā totalitāru iespaidu par pilsētu.

Foto: Māris Upenieks

Tilta rotājums.

Foto: Māris Upenieks

Patriotiska vides reklāma un interesants arhitektūras projekts tā fonā.

Foto: Māris Upenieks

Inovatīvs puķudobes risinājums – ziedošas tautumeitas veidolā.

Foto: Māris Upenieks

Dārzniekiem par šo varētu sanākt nepatikšanas ar specdienestiem. Uzraksts "Ziedi, Baltkrievija!" vēl joprojām nezied.

Foto: Māris Upenieks

Cita tilta noformējums. Fonā – Vitebskas vēsturiskais centrs. Visu cieņu, sakārtots simpātiski.

Foto: Māris Upenieks

Vienīgā pastkartes ieliņa.

Foto: Māris Upenieks

"Kāpņu telpa".

Foto: Māris Upenieks

Stiepļu māksla.

Foto: Māris Upenieks

Viss vienā.

Foto: Māris Upenieks

Tirdzniecības centra noformējums maķenīt miedz ar aci Lasvegasai.

Foto: Māris Upenieks

Pilsētas baloži izskatās labā maizē.

Foto: Māris Upenieks

Vitebska ir jauka pilsēta, droši varētu ieteikt to nedēļas nogales izbraucienam. Vienīgie negatīvie iespaidi – vietējais zoodārzs. Jau izkārtne nesola neko labu.



Foto: Māris Upenieks

Tā arī to sajutu – dzīvnieki galvenokārt kā atrakcija vietējo ģimenēm. Aizliegumi tos barot tiek uzkrītoši pārkāpti.

Foto: Māris Upenieks

Vide, teiksim tā – ne pārāk. Lauva, gulēdams savā krātiņā, ik pa brīdim izdvesa dusmīgu, dobju rēcienu.

Foto: Māris Upenieks

Pa necilo teritoriju mētājas no atrakciju parka atvestas, salauztas mašīnītes. Es saprotu, ka organizācijai varētu būt maz naudas, bet nu... jā.

Foto: Māris Upenieks

Labi, atpakaļ uz pozitīvākas nots!

Foto: Māris Upenieks

Nākamajā dienā aizbraucu uz pēdējo Baltkrievijā esošo ciematu pie Daugavas – Suražu. Pa ceļam manu jaunos projektus – svaigi krāsotas kolhoza divstāvenes.

Foto: Māris Upenieks

Suraža ir pavisam neliela. Pats centrs. Pāri upei ved prāmītis, kura vadības kajītes funkcijas simpātiski izpilda traktors bez riteņiem. Un tieši klusajā un miegainajā Suražā man izdodas netīšām un pilnīgi negaidīti uziet...šo! Un pār mani nāk atklāsme.

Foto: Māris Upenieks

Daugava turpina tecēt mūsu virzienā. Koopratīva veikala grīda žūst. Pārdevēja drīz vairs nebūs dusmīga par manu fotoaparātu. Saule drīz atkal uzspīdēs. Viss būs labi.

Foto: Māris Upenieks

Jā. Aizbrauciet uz Baltkrieviju.

