Iepazīstam viesmīlīgo Latgali: kritiens, muiža, dižakmens un neticama laipnība

Foto: "On The Way of Freedom" arhīvs

"On The Way of Freedom" motoceļotāji, kas iepriekš veikuši ekspedīcijas uz Austrāliju, Abhāziju un Gruziju, veido motociklu maršrutu ap Latviju fonda "1836" ietvaros kā dāvanu Latvijai simtgadē. Pērn izveidoti maršruti pa Vidzemes pierobežu gan gar jūru, gan Igauniju, bet šogad viņi pēta un atklāj interesanto Latgales robežjoslu.