Ja Berlīnē var nokļūt ātrāk nekā Daugavpilī, kāpēc gan nesvinēt labāko draugu dzimšanas dienas tieši tur? Nolēmām četras dienas veltīt laiskai klenderēšanai pa Vācijas galvaspilsētu – meklēt geokešus un dzert alu, neiespringstot uz "must see" objektiem. Protams, pāris dienās var "apošņāt" tikai mazu Berlīnes daļu, bet ar to pietiek, lai āķis būtu ieķēries mugursomā un jau vilktu atpakaļ.