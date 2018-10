Izrauties no rutīnas un doties padzīvot uz Jaunzēlandi: ceļotāju Elisas un Alda stāsts

Ja cilvēks kaut ko ļoti vēlas, tad iespējams ir viss! To pierādījusi arī Elisa Zālīte, kas negaudās par nepiepildītiem sapņiem, bet darīja visu, lai tie tiktu īstenoti. Viena no Elisas un viņas drauga Alda Rudzīša kvēlākajām vēlmēm bija izrauties no rutīnas un ilgāku laiku padzīvot kādā citā valstī, un tā, mērķtiecīgi pie tā piestrādājot, nu jau astoņus mēnešus par mājām viņi sauc Jaunzēlandi, kur izbauda, kā paši smej, "pirmskāzu medusgadu".

Elisai jau no bērnības patikusi ģeogrāfija un vienmēr gribējies apskatīt gan tuvākas, gan tālākas vietas. Lai arī, kā pati teic, nāk no ļoti praktiskas latviešu ģimenes, kurai ceļot nav sanācis, vēlme izzināt pasauli nekur nav zudusi. Augstskolas laikā Elisa bija tipisks students – gandrīz vienmēr bez liekas naudas. Tomēr, neraugoties uz to, viņa bija gatava vairākas stundas dienā veltīt nevis eseju kalniem, bet lētāko lidojumu medībām, kas šad un tad bija arī rezultatīvas un vainagojās ar piedzīvojumu bagātiem, interesantiem un skaistiem ceļojumiem. Nu jau vairāk nekā septiņus gadus Elisas uzticamākais ceļojumu kompanjons ir viņas puisis Aldis. "Mūsu stāsti ir līdzīgi. Abi uzaugām ar vecmāmiņām un par ceļošanu daudz nedomājām, jo tas nešķita iespējams bez liela naudas žūkšņa kabatā. Tikai tad, kad pēc pirmā brauciena man āķis bija lūpā, zināju, ka ne naudā ir tā sāls. Gribēju šīs durvis atvērt arī viņam, un kopš mūsu pirmā kopējā brauciena uz Romu neesam apstājušies," stāsta Elisa. Pēc profesijas Elisa ir žurnāliste – komunikācijas speciāliste, taču pēdējos gadus pirms lielajām pārmaiņām viņa strādājusi apģērbu veikalā par nodaļas vadītāju. Darbs bijis atbildīgs un arī stabils, tāpēc vienīgā iespēja izrauties no valsts bija atvaļinājums. Visbiežāk tādi braucieni bija atpūta tikai prātam, jo fiziski tika noieti daudzi kilometri – no agra rīta līdz vēlam vakaram. Dažkārt pāris izrāvās no darba un kādā garākā nedēļas nogalē paspēja aizlidot uz Vāciju vai abiem mīļo Itāliju. Tā apskatīta gan Francija, gan Spānija, Vācija, Horvātija, Itālija, Zviedrija, Polija, Somija, Īrija, Austrija, Slovākija un, protams, kaimiņvalstis Igaunija un Lietuva. Nevar nepieminēt arī tālo braucienu uz ASV, kad abi devās uz Ņujorku un izbraukāja arī tuvākos štatus.

Bet tieši tad, kad otro reizi iepazina ASV burvību, ciemojoties Floridā, viņi ne vien baudījuši šīs zemes iespējas, bet arī gaidījuši satraucošas ziņas – atbildes par Jaunzēlandes vīzām. Bet par visu pēc kārtas!

