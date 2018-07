Jaukas mājeles, cilvēku spīdzināšana un lepnums par mēsliem. Piemīlīgās Visbijas neglītais stāsts

Runājot par Visbiju, daudziem pirmā asociācija ar šo vietu ir Aigara Grāvera dziedājums par peldēšanu uz turieni no Ventspils. Dziesma gan varētu maldināt, jo Visbija nav sala, bet gan pilsēta Gotlandē. Turklāt tā atrodas salas rietumos, nevis mūsu pusē. Tā ir neliela un ļoti interesanta vieta, kur kādreiz mituši visai nežēlīgi ļaudis, bet tagad tā kļuvusi par kontinentā dzīvojošo zviedru iecienītu atpūtas vietu.

Tā kā Visbija atrodas uz salas, uz to ar auto neaizbrauksi, jāizvēlas jūras vai gaisa ceļi. Uz Gotlandi no Zviedrijas var doties ar prāmi. Brauciens aizņems vairākas stundas. Tāpat Visbijas ostā laiku pa laikam piestāj kruīza kuģi, dodot iespēju ceļotājiem apskatīt vēsturisko pilsētu. Aizlidot uz Visbiju ir iespējams no divām Stokholmas lidostām, kā arī Malmes un Gēteborgas. Tūrisma sezonas laikā salu ar kontinentu savieno arī reisi no lidostām ārpus Zviedrijas, piemēram, Helsinkiem un Oslo.



Visbija vēsturiski ir bijusi nozīmīgs tirdzniecības centrs un arī viena no Hanzas savienības loceklēm. Pašlaik tūrisma jomā tā sadarbojas arī ar citām Hanzas pilsētām un ir daļa no projekta "Explore Hansa", kas apvieno pilsētas Latvijā, Igaunijā un Zviedrijā.

Visbijas vēsture nav saistīta tikai ar tirdzniecību. Lai arī pilsētā saglabājies daudz vēsturisku celtņu, tās iedzīvotāji nebūt nav dzīvojuši mierā un saticībā. Visbija ir pazīstama ar nežēlīgu cilvēku spīdzināšanu, nāvessodiem un ļoti asiņainu kauju 14. gadsimtā, kuras laikā dzīvību zaudēja tūkstošiem zemnieku.

Ar asiņainajiem vēstures notikumiem vietējie nelepojas, tomēr par tiem neklusē. Klausoties vietējos gidos, rodas iespaids, ka teju lielākais Visbijas lepnums ir kanalizācijas sistēma, jo par viduslaiku tualetēm un to, kad un kur tika gāzti mēsli, var uzzināt, to pat nejautājot. Lai arī pilsētā ir daudz, ko redzēt, tā ir salīdzinoši neliela, tāpēc, dodoties uz turieni, ieteicams apskatīt arī Visbijas apkārtni un visu salu, kā arī Fores salu, kas atrodas ziemeļos no Gotlandes.