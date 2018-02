Karaliskā Islande: fotogrāfes un ceļotājas iespaidi par piedzīvoto

Islande ir pazīstama ar gleznainiem dabasskatiem – karaliskiem fjordiem, geizeriem, avotiem un vulkāniem. Šeit vulkāniskā aktivitāte ir ļoti augsta. Islande atrodas Ziemeļeiropā, no ziemeļiem to apskalo Grenlandes jūra un Ziemeļu Ledus okeāna ūdeņi, dienvidos – Atlantijas okeāns. Šī ir iecienīta vieta arī tūristiem - kāds tur brīnums, jo Islande ir vilinoša un pasakaini skaista, turklāt pēdējos pāris gadus turp var nokļūt arī ar tiešajiem lidojumiem no Rīgas.

Fotogrāfei Madarai Parmai vienmēr bijis prieks atrast lētas aviobiļetes un izbaudīt "couchsurfing" pieredzi, tādēļ viņa aicināta dalīties savā pieredzē, kā arī iesaka apmeklēt Islandi tieši vēlā rudenī vai ziemā.

Kad domājam par Islandi, vairumam prātā nāk geizeri, ledus lauki, lēta elektrība un vulkāni, kuru nosaukumus nav iespējams izrunāt. No noslēpumainas vietas pēdējo gadu laikā Islande ir kļuvusi par slavenu tūristu galamērķi. Ja ir vēlme izbaudīt neskarto dabu vientulībā, cilvēku daudzums pie populāriem apskates objektiem var kļūt traucējošs, atzīst Madara. Bet labās ziņas esot, ka lielākā daļa tūristu sagaida labus laikapstākļus, siltumu un cita veida komfortu. Tā kā gan vēlā rudenī, gan ziemā Islande gandrīz 100 procentos garantē stindzinošu vēju un lielu nokrišņu daudzumu, daudzi cilvēki izvēlas doties uz Spāniju vai citu silto zemi. Šī iemesla dēļ aviobiļešu, auto īres un viesnīcu cenas būtiski krītas tieši rudens un ziemas laikā jeb nesezonā. "Un ticiet vai nē, bet es piedzīvoju saulainu laiku lielāko daļu no ceļojuma. Turklāt Islandes daba ir tik bagātīga, ka nav jāapmeklē maksas nacionālie parki vai tūrisma punkti, lai pilnvērtīgi izbaudītu to, ko Islande spēj sniegt," saka fotogrāfe.

Foto: Madara Parma



Viena no vietām, ko noteikti ieteiktu apmeklēt Islandē, ir melno smilšu pludmale pilsētā Víkā (Vik). Tā kā mēs, latvieši, esam pieraduši pie balto smilšu pludmalēm, tad šī vieta ar savām vulkāniskajām, pelēki melnajām smiltīm nevienu nespētu atstāt vienaldzīgu.

Tā kā laiks ir ļoti vējains, rudenī un ziemā viļņi ir neticami augsti. "Tu vienkārši stāvi okeāna krastā un redzi, kā par tevi piecas reizes augstāki viļņi sitas pret krastu, un pēc īsa brīža iesūcas melno vulkāna smilšu krastā. Neaizmirstami brīži un joprojām – bez maksas," atceras Madara.

Līdzīgi ir arī ar sniegotajiem kalniem un ledājiem. Jā, sniegs ir auksts un ledāji slideni, bet skaistums tomēr ir tā vērts. Sabiedrībā aizvien vairāk runā par ledāju kušanu un to, ka tuvākajos gados tie daudzviet būs izzuduši pavisam, un tieši tādēļ – vai tu nenožēlosi, ka neesi tos šodien redzējis, ja rītdien ziņās stāstītu, ka tādu vairs nav? Madara atzīst, ka nožēlotu gan.

Otrā vieta, kura būtu jāredz jebkuram Islandes apmeklētājām, ir Gullfoss ūdenskritums. Laikam tieši šī iemesla dēļ šī vieta ir tūristu pārpildīta, bet labās ziņas ir tādas, ka pāris kilometrus pirms Gullfoss ūdenskrituma, atrodama attēlā redzamā klints, kas pārsteidza ar savu augstumu un krāšņumu. Arī upe, kas plūst ielejā, pārsteidza ar saviem izmēriem.

Foto: Madara Parma

Trešā vieta, kas liek elpai aizrauties, ir Skogafoss ūdenskritums. Šis 60 metrus augstais ūdenskritums liek neticībā noraudzīties uz to, cik varena ir mūsu daba. Interesanti bija arī tas, ka šim ūdenskritumam iespējams pieiet klāt no aizmugures. To darot, ieteiktu nolikt savu fototehniku, ja vien tā nav ūdensizturīga. Gribētu vēl pieminēt, ka, paejot kādu gabaliņu pa kreisi no šī ūdenskrituma, atrodams vēl viens ūdenskritums. Tas ir mazliet mazāks, bet tikpat krāšņs kā Skogafoss.

"Kā jau minēju, ziemā Islandi apmeklē daudz mazāk tūristu, nekā vasarā. Šeit ir 332,5 tūkstoši iedzīvotāju, un šī nebūt nav visapdzīvotākā vieta pasaulē, bet tik un tā var kļūt diezgan pārpildīta tūrisma sezonā. Reizēm vasarā Seljalandsfosa ūdenskritums var būt tikpat grūti apmeklējams kā pārvietošanās starp metro līnijām Londonā pirmdienas rītā. Protams, ir dažas vietas, kas ir cilvēku pilnas arī ziemā, bet lielākā daļa cilvēku pazūd pēc pirmajām ziemas vēja brāzmām. Turklāt vērts noskaidrot par skaistām vietām, kas nav atzīmētas kartē kā tūrisma objekti, jo tur parasti nav nevienas dzīvas dvēseles arī vasaras sezonā. Neviena, kurš uzņem selfijus vai lidina dronus, bet vietas ir tikpat skaistas vai pat skaistākas, kā tās, kas atzīmētas kā apskates objekti."

Foto: Madara Parma

Madara iesaka noīrēt auto salas apskatei. "Vislabākais veids kā ceļot Islandē, manuprāt, ir mašīna, jo šajā valstī būtībā ir viens galvenais ceļš, kas iet apkārt salai. Vidienē ceļi vai nu neeksistē, vai arī ir gandrīz neizbraucami. Ja interesē galvenie apskates objekti, arī tie atrodas minētā ceļa nomalēs vai nedaudz nostāk. Jebkurā gadījumā, braucot pa šo Zelta apli (Golden circle) vai Gredzena jeb Apļa ceļu (Ring road), redzēsiet gan vulkānus, gan geizerus, gan melno smilšu pludmali, gan Islandes zirgus, gan daudz kalnu un ledāju.

Foto: Madara Parma

Katrā ziņā vēlētos ikvienu mudināt apskatīt gan Islandi, gan jebkuru citu vietu šai pasaulē. Katra zeme ir pārsteigumiem pilna gan ziemā, gan vasarā, bet ziemā to izdarīt būtu daudz reižu lētāk.''

Vairāk bilžu no šī un citiem ceļojumiem meklē: @MadaraTravels vai madaraparma.com

Par Islandes apskates objektiem un ceļošanu šajā neparastajā zemē vairāk lasiet šeit.