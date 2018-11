Karlovi Vari – pilsēta Čehijā, ko reizi gadā apmeklē pat Džekijs Čans

Čehija mani vienmēr ir apbūrusi ar savu skaisto dabu, sevišķi kalniem. Taču augstās virsotnes un biezie meži nav vienīgās lietas, ko vērts apskatīt izslavinātajā alus valstī. Starp kalniem un mežiem slēpjas arī daudz mazu pilsētiņu, kuras jau pirmajās minūtēs spēj apburt ar savu šarmu. Viena no tām ir arī Karlovi Vari, slavena ar savām minerālūdens spa un veselības procedūrām, taču arī apbrīnojami skaista pilsēta kalnu ielenkumā, kuru reizi gadā apmeklē slavenākie aktieri un režisori, jā, arī Džekijs Čans.

Karlovi Vari ir pilsēta Čehijā, kurā ik gadu norisinās starptautiskais filmu festivāls. Šajā laikā pa mazās pilsētas ieliņām staigā pasaulslaveni aktieri, režisori un filmu veidotāji, piemēram, Džekijs Čans, Daniels Kreigs un citi. Taču šo pilsētiņu ir iecienījušas ne tikai filmu zvaigznes, bet arī pasaulē pazīstami sportisti, politiķi, mūziķi un citu profesiju pārstāvji. Dažus no šo populāro cilvēku vārdiem vari atrast arī iekaltus bruģī pie "Pupp" viesnīcas, kur tie visbiežāk apmetas, apciemojot pilsētu.

"Pupp" viesnīcā ir uzņemtas arī vairākas populāras filmas, piemēram, kadri no slavenās Džeimsa Bonda jeb aģenta 007 filmas "Casino Royal". Tātad, ja esi Džeimsa Bonda fans, tad šī pilsēta obligāti ir jāiekļauj tavā "must see" sarakstā.

Taču tā nav vienīgā aizraujošā lieta, kas rada vēlmi tūristiem no visām pasaules malām doties uz šo mazo Čehijas pilsētu. Te būs vēl dažas lietas, kas man šķiet apskates vērtas, kā arī ieteikumi, ko pārvest saviem mīļajiem kā suvenīru. Tāpat atklāšu, ko apskatīt nedaudz ārpus Karlovi Vari, ja nolem palikt tur ilgāku laiku.

Diānas tornis

Karlovi Vari ir kalnu ieskauta pilsēta, kas nozīmē, ka tur atrodamas vietas, no kurām apskatīt pilsētu un tās apkārti no putna lidojuma. Viena no vietām, kur baudīt skaistu skatu no augšas, ir Diānas tornis. Turp ir iespējams uzbraukt ar pacēlāju, bet tie, kam patīk kārtīgi izkustēties, augšup var doties kājām. Gar kalnu ved taciņa, pa kuru dodoties augšup, arvien augstāk un augstāk, paveras elpu aizraujošs skats uz pilsētu un kalniem, kas to ielenc. Kalna virsotnē ir atrodams skatu tornis, mini zoodārzs, tauriņu māja un arī krodziņš, kur atgūt spēkus pēc garā kāpiena augšup vai vienkārši relaksēties, izdzerot kausu slavenā čehu alus.

Foto: Privātā arhīva foto

Mazas, kalnainas ieliņas un skaistas ēkas

Neatņemama jebkuras pilsētas apmeklējuma daļa ir kārtīga pastaiga, kuras laikā sajust pilsētas atmosfēru. Karlovi Vari ir pilsēta, kurā netrūkst šauru, kalnainu ieliņu ar krāsainām mājām. Jāatzīst, ka, dodoties turp, biju ieskatījusies mātes "Googles" piedāvātajos pilsētas foto un jau tad redzēju, ka tā ir maza, bet skaista, taču, ierodoties pilsētā, biju pārsteigta par to, cik skaista tā ir. Jāsaka godīgi, pirmās piecas līdz desmit pastaigas minūtes pavadīju ar muti vaļā. Katra māja ir skaisti renovēta, pa vidu plūst upe, kurai pāri ved vairāki gājēju tilti, un ielu malās romantiski sēž pārīši. Skats uz urrā! Protams, arī apkārt esošie kalni pilsētas ainavai piešķir neatkārtojamu šarmu.

Tieši atjaunotās ēkas ir tās, kas gādā par pilsētas vēsturisko burvību. Atrodoties tur, nemaz nav grūti iedomāties, kā deviņpadsmitajā gadsimtā pa šīm pašām ielām cēli pastaigājās dāmas kuplās kleitās, ar smalkiem lietussardziņiem, ieķērušās savu kungu elkonī, lēni malko minerālūdeni no tam speciāli paredzētās krūzes ar snīpīti.

Foto: Privātā arhīva foto

Iesaku pastaigas laikā ne tikai turēties uz galvenās gājēju ielas, kas ir visai pārpildīta apskates vērtiem objektiem, bet arī noklīst no tik ierastā tūristu ceļa, lai ieskatītos Karlovi Vari ikdienas dzīvē. Arī šīs ielas tevi pārsteigs ar skaistām ēkām. Tās būs nedaudz atšķirīgas no galvenās gājēju ielas, jo nereti vedīs augšup un lejup, kas pastaigu pārvērtīs nelielā kardio treniņā.