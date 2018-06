Kas jāzina, ievedot Latvijā apdraudēto sugu dzīvniekus, augus un no tiem izgatavotus suvenīrus

Ceļojot pa pasauli un nonākot zemēs, kurās daba un tās iemītnieki pārsteidzoši atšķiras no ierastās vides, ceļotāja skatu nereti piesaista arī neparasti suvenīri, ko tūristiem piedāvā naski tirgotāji. Starp eksotiskajiem suvenīriem mēdz būt arī tādi, kas izgatavoti no apdraudēto sugu dzīvniekiem vai augiem, kas savvaļā nomedīti vai iegūti nelegāli. Ja ceļotājs nespēj turēties pretī vilinājumam iegādāties šādu suvenīru, prieks par to var izrādīties īslaicīgs – atgriežoties Latvijā, neapdomīgais pirkums var radīt nepatīkamas sekas, sākot ar aizkavēšanos robežšķērsošanas vietā, kamēr muitas amatpersonas veic kontroli un sastāda administratīvā pārkāpuma protokolu, un beidzot ar naudas sodu un nelegālā suvenīra konfiskāciju.

Izvēloties kļūt par šādu lietu pircējiem un patērētājiem, cilvēki veicina apdraudētu sugu izzušanu. Lai aizsargātu apdraudēto savvaļas dzīvnieku un augu sugas, kas malumednieku un dažādu nelegālas peļņas tīkotāju darbības rezultātā ir nonākušas līdz iznīcības robežai, lielākā daļa pasaules valstu ir vienojušās par starptautiskās tirdzniecības aizliegumiem un ierobežojumiem. Pašlaik 183 valstis ir pievienojušās Vašingtonas konvencijai par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām (turpmāk – CITES). Papildus tam arī Eiropas Savienība katru gadu nosaka konkrētus apdraudēto savvaļas dzīvnieku un augu sugu īpatņus no noteiktām izcelsmes valstīm, kurus ir aizliegts ievest Eiropas Savienībā (ES). Šobrīd ir spēkā Komisijas 2017. gada 19. oktobra Īstenošanas regula (ES) 2017/1915, ar ko aizliedz dažu savvaļas augu un dzīvnieku sugu īpatņu ievešanu. Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvalde veic apdraudēto savvaļas dzīvnieku un augu sugu īpatņu vai no tiem izgatavotu priekšmetu pārvietošanas kontroles pasākumus saskaņā ar CITES un ES normatīvo aktu prasībām. Nodrošinot kontroles pasākumu veikšanu, muitas iestādes sadarbojas ar Dabas aizsardzības pārvaldi, kas ir kompetentā iestāde Latvijas Republikā CITES un ES regulu nosacījumu piemērošanas jautājumos. Lai Latvijā ievestu CITES pielikumos un ES regulas pielikumā iekļauto sugu īpatņus, valstī, kurā persona iegādājas suvenīru vai iegūst medību trofeju, tai ir jāsaņem: 1) attiecīgās valsts CITES uzraudzības iestādes izsniegta eksporta atļauja

2) Latvijas Dabas aizsardzības pārvaldes izsniegta importa atļauja (par regulas Nr.338/97 A vai B pielikumā uzskaitītām sugām) vai muitas kontroles punktā jānoformē paziņojums par importu (par regulas Nr.338/97 C vai D pielikumā uzskaitītām sugām). CITES īpatnis ir jādeklarē, noformējot muitas deklarāciju, kurai klāt pievienota attiecīgā importa atļauja vai paziņojums par importu. Bez CITES atļaujas viena persona personīgajā bagāžā drīkst ievest: 4 nedzīvus, apstrādātus krokodilu (Crocodylia spp.) īpatņus, izņemot gaļu un medību trofejas;

3 milzu spārngliemežu (Strombus gigas) gliemežvākus;

3 milzgliemenes (Tridacnidae spp.) gliemežvākus, ja to kopējais svars nepārsniedz 3 kilogramus;

4 nedzīvus jūraszirdziņus (Hippocampus spp.);

3 "lietus stienīšus" (no kaktusaugiem (Cactaceae spp.) darinātus rituālos mūzikas instrumentus);

125 gramus storveidīgo zivju (Acipenseriformes spp.) kaviāra (melnais kaviārs), ja iepakojums ir marķēts atbilstoši ES regulā noteiktajām prasībām. Latvijā izdota CITES importa atļauja nav nepieciešama, ja īpatnis tiek pārvietots tranzītā caur Eiropas Savienību un tam pievienots kompetentas eksportējošās vai reeksportējošās trešās valsts iestādes eksporta vai reeksporta dokuments. Lai nenonāktu situācijā, kad nezināšanas dēļ tiek izdarīts pārkāpums, aicinām ceļotājus pirms došanās ceļā konsultēties par CITES sugām, atļauju saņemšanu Dabas aizsardzības pārvaldē (67509761) vai par CITES īpatņu deklarēšanu – VID Muitas pārvaldē (zvanot uz VID konsultatīvo tālruni 67120000 un izvēloties sarunu tēmu "Muita"). Pirms iegādāties ārzemēs lietas, kas izgatavotas no dzīvniekiem vai augiem, VID aicina padomāt, vai tās patiešām ir nepieciešamas. Tomēr, ja vēlme pārvest mājās eksotisku suvenīru, piemēram, rāpuļu ādas izstrādājumu, ir nepārvarama, jāizvēlas prece, kas ražota no legāli audzētavā iegūtiem dzīvniekiem, un jāsaņem visas nepieciešamās atļaujas tās ievešanai Latvijā. 2017. gadā muitas kontroles rezultātā 11 gadījumos tika konstatēta aizsargājamo sugu dzīvnieku vai no tiem gatavotu izstrādājumu pārvietošana bez nepieciešamajiem pārvietošanas dokumentiem un personām sastādīti administratīvo pārkāpumu protokoli. 2017. gadā konfiscēti 189 CITES īpatņi un no tiem izgatavoti priekšmeti vai izstrādājumi: koraļļu koloniju fragmenti, pudeles ar spirtotu šķidrumu, kurās ievietotas apdraudētu sugu čūskas, kā arī kosmētiskie līdzekļi, kuru sastāvā ir lāču tauki, kaviāra ekstrakts. Pieņemot lēmumus administratīvo pārkāpumu lietās, personām tika piemērots arī naudas sods, kura kopējā summa sasniedza 2090 eiro. 2016. gadā par šādiem pārkāpumiem tika sastādīti 11 administratīvo pārkāpumu protokoli. Tika konfiscēti 106 CITES īpatņi: krokodila izbāznis, no čūskādas izgatavotas kurpes, josta, somiņa un maks, krokodilādas pulksteņa siksniņa, koraļļu kreļļu virtenes, koraļļu koloniju fragmenti, pudeles ar šķidrumā ievietotām čūskām un krēmi, kuru sastāvā ir kaviārs. Par izdarītajiem administratīvajiem pārkāpumiem personām tika uzlikti naudas sodi 1710 eiro kopsummā.