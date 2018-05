Klaidoņa pieredze: niršana un pērļu zveja pie Austrālijas krastiem

Kārtējā "Aiz apvāršņa" jeb Klaidoņu sērijas grāmata, ko izdevis apgāds "Jumava", aicina lasītāju mesties zilo ūdeņu piedzīvojumā. Un tas nozīmē tik tiešām jaunus apvāršņus, salas un valstis, siltās dienvidu jūras, vēju un sauli, un, protams, arī sastaptos cilvēkus. Tas viss veido piedzīvojumu, kurā galvenajā lomā ir šīs grāmatas varoņi.

Vienojošais stāstu motīvs ir kāre pēc piedzīvojumiem, tieksme izzināt nezināmo. Un vēl — atgriezties un izstāstīt citiem, kas īsti ir aiz horizonta.

Lūk, viens no ceļojumu stāstiem, kas publicēts šajā grāmatā.

Autors: Pēteris Strubergs

Unikālais Barjerrifs un iespēja patērzēt ar haizivīm

Austrālijas kontinenta galējos ziemeļrietumus apskalo Koraļļu jūra. Tieši tur arī atrodas ostas pilsēta Kērnsa (Cairns), no kurienes mēs vienu rītu nolēmām doties nelielā izbraukumā, lai izbaudītu Lielā Barjerrifa (Great Barrier Reef) fantastiski skaisto zemūdens pasauli.

Foto: Shutterstock

Bet vispirms nedaudz informācijas par šo unikālo vietu. Lielais Barjerrifs ir milzīga, no koraļļiem veidota, pazemes klinšu sistēma, kas vairāk nekā 2000 kilometru garumā stiepjas gar Austrālijas piekrasti. Starp citu, Lielo Barjerrifu var saskatīt pat no kosmosa, un tas ir iekļauts tā dēvētajā UNESCO pasaules mantojuma sarakstā. Ciemošanos pie šī dabas radītā brīnuma sākām ostas piestātnē, kas mūs sagaidīja ar iespaidīgu burzmu.

Milzum daudz kuģu un jahtu teju vai vienlaikus gatavojās prombraukšanai. Arī mūsu okeāna prāmis "Sea Cat" ("Jūras kaķis") nebija izņēmums un precīzi pulksten 9 attauvojās no mola, lai dotos uz divdesmit četru kilometru attālo koraļļu salu. Kuģa administrācija ceļojuma sākumā katram pasažierim piedāvāja izvēlēties sev tīkamu aktivitāti. Pakalpojumu klāstā ietilpa "snorkeling" (seklā niršana ar pleznām un gaisa caurulīti), "diving" (niršana dziļumā ar speciālu ekipējumu), "boating" (izbraukums ar laivu, kuras apakšdaļa ir caurspīdīga) un "downing with yellow submarine"

Tie, kas izlēma pievērsties "daivingam", tūlīt pat instruktora vadībā ķērās pie īsā apmācības kursa, lai jau pēc pāris stundām varētu saņemt dziļniršanai obligāti nepieciešamo atļauju.

Foto: Pēteris Strubergs

Savukārt mēs ar sievu, ne visai pārliecināti par savām spējām, izvēlējāmies izbraukumu ar laivu. No organiskā stikla veidotais laivas dibens ļāva mums tuvplānā ielūkoties neatkārtojami krāšņajā zemūdens pasaulē.

Redzamība bija lieliska — līdz pat 20 metru dziļumam. Koraļļu dārzos rotaļājošās zivis izrādījās pārsteidzoši dažādas. Proti, lielas un mazas, garas un īsas, plānas kā šķīvji un resnas kā mucas, strīpainas kā zebras un lāsainas kā leopardi. Un kur tad vēl moluski, jūras eži, zvaigznes, ūdens čūskas, zirdziņi, milzīgās medūzas, koši zaļie bruņurupuči un daudzas citas, izskatā ļoti atraktīvas, zemūdens pasaules radības. Vienu brīdi cieši blakus laivai līdzās interesi par mums izrādīja neliela rifu haizivs.

Pēc Lielā Barjerrifa apskates piestājām pie vienas no "Green Island" jeb latviski Zaļās salas lagūnām. Šeit laikam nu jāpiebilst, ja kādam tomēr uznāk neatvairāma vēlēšanās tuvāk iepazīties ar visniknāko no šīm plēsoņām, proti, balto haizivi, tad varat to izdarīt. Par pāris simts dolāriem tūrisma firmas operators asu izjūtu cienītāju ievieto speciālā tērauda režģu būrī un nolaiž okeānā. Haizivju pievilināšanai līdzi dod asiņainus gaļas gabalus.

Tikko kā ēsma tiek iemesta ūdenī, tā viena vai pat vairākas no apkārtnē sirojošām 700–900 kilogramus smagajām slepkavniecēm ir momentā klāt. Un tad veselas 15 minūtes pēc sirds patikas ir iespējams ar viņām patērzēt.