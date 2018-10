Krāšņas ainavas un interesantas pieturvietas: izpētīts laivu maršruts pa Sauso Daugavu

Ja rudens pastaigās esi sevi izsmēlis, vērts padomāt par citām alternatīvām, kā izbaudīt katru mirkli brīvā dabā un baudīt krāšņo sezonu. Kāpēc gan neizlemt par labu laivu braucienam?

Vienā no burvīgajām oktobra brīvdienām Salaspils novada tūrisma informācijas centrs (TIC) sadarbībā ar Ķekavas novada TIC un laivu operatoru "Jenču laivas" aicināja cilvēkus sēsties laivās un doties braucienā pa Sauso Daugavu, apskatot abus upes krastus. Kā viņiem gāja, par to turpinājumā.

Interesenti pulcējās Ķekavas pusē, Dārznieku ielas galā jeb atpūtas vietā "Murdiņi", kur izveidota ērta piekļūšanas vieta Sausajai Daugavai, no kuras sākt savu piedzīvojumu.

Sākot braucienu, pavisam drīz krastā tika ieraudzīts kuģītis "Dole", kas tikai apstiprināja to, ka laivinieki dodas uz lielāko Daugavas salu, proti, Doles salu. Un tā arī bija, bet no upes un cita rakursa sala šķita nedaudz svešāka, nekā ierasts to redzēt. Pat muižas jumta kore no Daugavas puses izskatījās mazliet citādi. Pieairējoties tuvāk, acīm pavērās eklektisma stila tornītis ar vēja rādītājā redzamu skaitli "1898", kas apzīmē Doles muižas kungu mājas celšanas gadu.

Komanda nolēma izmantot muzeja atpūtas teritorijā ierīkoto laivu piestātni un doties izpētīt apkārtni: piemiņas ansambli Doles salas applūdinātajām mājām, brīvdabas zvejnieku sētu "Mellupi", lielāko zvejas rīku, ko izmantoja Daugavā, kā arī citus interesantus objektus Doles muižas parkā.

Tāpat interesentu pulciņš iepazinās ar Daugavas muzeja iekštelpu ekspozīciju, kas interaktīvā veidā stāsta par vēstures procesiem un notikumiem, kas apvij Daugavu. Savukārt nesen atklātajā izstādē "Abi krasti" var uzzināt par trīs lielajām pilsētām un 18 novadiem, kas atrodas Daugavas krastos. Vērts piebilst, ka izstāde būs apskatāma līdz pat 2019. gada jūnijam.

Foto: Salaspils TIC arhīvs

Turpinot laivošanu pa Sauso Daugavu, komanda secināja, ka tā nemaz tik sausa nav. Tā ir izbraucama ar kajakiem, smailītēm un kanoe laivām arī šādā nokrišņiem trūcīgā periodā. Ja vēlies izbraukt šauro upes posmu, kas atdala neapdzīvoto salu, proti, Baltsēkli, drīz pēc Daugavas muzeja laivu piestātnes jāturas tuvāk labajam upes krastam un jāatrod īstā "iebrauktuve". Daugavas labajā krastā, iepretim Baltsēkļa tālākajam galam, atrodas Solāžu skansts, no kuras paveras skaista ainava uz Daugavu, kā arī tur ir pieejamas piknika vietas. Tiesa gan, atrašanās šajā teritorijā jāsaskaņo ar "Vējiņu" māju saimniekiem ( tālrunis 28306416).

Braucienam virzoties uz Rīgas pusi, abos upes krastos paveras skati uz sakoptām privātmājām, piestātnēm ar laivām un nelieliem kuģīšiem. Drīz vien kļūst redzama Ķengaraga promenāde un Rīgas torņi.

Foto: Salaspils TIC arhīvs

Laivu brauciens tika noslēgts netālu no Katlakalna baznīcas, kas ir vienīgā apaļā luterāņu baznīca Latvijā. Apskates vērts ir arī dendroloģiskais dārzs, kas ieskauj baznīcu. Tur aug vairāk kā 320 dažādu sugu koki un krūmi.

Maršruta kopējais garums bija aptuveni 11 kilometri, bet aktīvisti to pieveica aptuveni četrās stundās, nesteidzīgi piestājot interesantākajās apskates vietās. Maršruts ir piemērots arī ģimenēm ar bērniem. Ja šogad vairs nesanāks, tad maršrutu noteikti ir vērts pieveikt nākamgad!