Latgales ainiņas: aizsaules balsis Raudives mājās un piedzīvojumi ar upes šķērsošanu

"On The Way of Freedom" motoceļotāji, kas iepriekš veikuši ekspedīcijas uz Austrāliju, Abhāziju un Gruziju, veido motociklu maršrutu ap Latviju fonda "1836" ietvaros kā dāvanu Latvijai simtgadē. Pērn izveidoti maršruti pa Vidzemes pierobežu gan gar jūru, gan Igauniju, bet šogad viņi pēta un atklāj interesanto Latgales robežjoslu. Šoreiz par Dagdas un Asūnes apkārtni.

Fonda "1836" misija ir izveidot tieši 1836 kilometrus garu taku apkārt Latvijai par godu valsts simtgadei 2018. gadā. "On The Way of Freedom" kustības dalībniekiem šajā projektā ir uzticēts izveidot enduro motociklu maršrutu, atklājot Latvijā vēl nezināmas vietas un takas, kas sasniedzamas pašmāju un ārvalstu motoceļotājiem. Video par projekta mērķiem un filozofiju: Motociklu maršruta izveides pamatiecere ir iepazīstināt gan Latvijas, gan ārzemju mototūristus ar mazāk zināmiem kultūrvēstures apskates objektiem un ainavām Latvijas robežas tuvumā, iezīmējot arī iespējamās naktsmāju vietas ceļotājiem. Maršruts tiks sastādīts, braucot pa takām un lauku ceļiem, kur pārvietoties ieteicams ar apvidus motocikliem. Ceļu paredzēts izveidot divos gados. Vairāk par iepriekšējiem maršrutiem lasiet šeit. Lūk, stāsts par šī gada trešo ekspedīciju uz Latgali. 1. 1. diena – aizsaules balsis parapsihologa Raudives dzimtajā vietā

1. diena – aizsaules balsis parapsihologa Raudives dzimtajā vietā 2. 2. diena – mocis iebrauca ūdenī un 'aizrijās'

2. diena – mocis iebrauca ūdenī un 'aizrijās' 3. 3. diena – mūsdienās baznīcas ir tukšas