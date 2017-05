Latvieši ved mājās uzticamo 'ugunsdzēsēju' – jūnijā startēs autoekspedīcija 'Lao Cai-Rīga'

Jūnija sākumā uz Vjetnamu dosies septiņi autoekspedīcijas dalībnieki, kuru mērķis ir atgādāt no Lao Cai atpakaļ uz Rīgu pirms vairāk nekā septiņiem gadiem tur pamesto autoekspedīcijas "Rīga – Melburna" mašīnu – ekspedīcijas vajadzībām pārbūvēto ugunsdzēsēju auto " Mercedes Benz ". Par ekspedīcijas pirmo daļu pirms septiņiem gadiem, lasiet šeit , bet par "iestrēgšanu" uz Vjetnamas robežas – šeit

Toreiz mašīna netika pāri Vjetnamas un Ķīnas robežai, tādēļ "iesprūda" muitas zonā un septiņus gadus nostāvējusi Vjetnamā. Atgādāt to atpakaļ nebūs viegls uzdevums, jo mašīnai pēc ilgās stāvēšanas tropiskā klimatā ir nepieciešami nopietni remontdarbi, turklāt tā ir "iestrēgusi" starp Ķīnu un Vjetnamu, kurās iebraucot, ir jānokārto speciālas atļaujas, kas ir ļoti sarežģīts, dārgs un laikietilpīgs process. Līdz šim visi mēģinājumi organizēt "ugunsdzēsēja" glābšanas ekspedīciju bijuši nesekmīgi, bet šoreiz, lai veiktu šo "neiespējamo misiju" ir salasīta ļoti spēcīga pieredzējušu ceļotāju un mehāniķu komanda.

Ar šo mašīnu iepriekšējās ekspedīcijās ir veikti vairāk nekā 70000 kilometru un tā pabijusi 48 valstīs, piecos kontinentos. Tā ir pārvarējusi daudzas kalnu pārejas un tūkstošiem kilometru neiedomājami sliktu ceļu Latīņamerikā, Āfrikā un Āzijā. Tāpēc tā vienmēr ir uzskatīta par sava veida ekspedīcijas dalībnieku.

Pirms došanās ceļā, Latvijā tiek veikti sagatavošanās darbi, un 2017. gada martā, lai noteiktu "ugunsdzēsēja" tehnisko stāvokli un iespējas to izkustināt no "mirušā punkta", uz Lao Cai devās sešu mehāniķu un ceļotāju grupa. Viņiem izdevās iedarbināt "ugunsdzēsēju" un vienoties ar Vjetnamas varas iestādēm, ka mašīna tiks palaista pāri robežai uz Ķīnu. Lūk, neliels video no "ugunsdzēsēja" modināšanas.

Šobrīd aktīvi notiek ekspedīcijas sagatavošanas darbi – tiek kārtotas atļaujas Ķīnas teritorijas šķērsošanai, šķērsojamo valstu vīzas, kā arī piesaistīti ekspedīcijas atbalstītāji.

Ekspedīcijas mērķis ir, kontaktējoties ar vietējiem iedzīvotājiem, popularizēt Latviju, kā arī iepazīt dažādu tautu kultūru un dzīvesveidu. Tās norises laikā redzētais tiek fiksēts video un foto materiālā. Ekspedīcijas laikā tiek regulāri sniegta informācija dažādiem masu informācijas līdzekļiem, tai skaitā portāla "Delfi" e-žurnālā "TūrismaGids". Pēc ekspedīcijas beigām paredzēts izdot grāmatu, kā arī veidot filmu, televīzijas raidījumus un fotoizstādi par ekspedīcijas laikā piedzīvoto, redzētajām vietām un satiktajiem cilvēkiem.

Galvenais ekspedīcijas "Lao Cai – Rīga 2017" uzdevums ir atgādāt uz Latviju "ugunsdzēsēju", kas pēc tam tiks uzdāvināts Rīgas Motormuzejam un izvietots ekspozīcijā kādā no muzeja filiālēm. Otrs ekspedīcijas mērķis ir uzņemt materiālus filmai kurā tiks parādīta autoekspedīcijas "Lao Cai – Rīga" norise: sagatavošanās darbi, auto remonts Lao Cai un tālais ceļš (ap 14 000 km) līdz Rīgai šķērsojot Ķīnu, Mongoliju, Krieviju un Latviju. Filmā tiks izmantoti arī videomateriāli no iepriekšējām autoekspedīcijām "Pasaules jumts" (Rīga – Katmandu - Rīga 2002.g.), "Saules vārti" (Mehiko – Buenosairesa 2005.g.), "Āfrikas josta" (Rīga – Keiptauna 2007.g) un "Rīga - Melburna" (Rīga – Singapūra – Rīga 2009-2011.g), kas palīdzēs izprast ceļotāju psiholoģiju un to, kāpēc "ugunsdzēsējs" viņiem ir tik dārgs.

Vai mums tas izdosies? Šī, šķiet, būs vissarežģītākā autoekspedīcija, kādā esmu piedalījies. Mums nedēļas laikā būs jāatrisina daudzas tehniskas problēmas un "ugunsdzēsējs" jāsaved tādā kārtībā, lai tas iebraucot Ķīnā varētu iziet tehnisko apskati un bez nopietnām problēmām izbraukt cauri Ķīnai un turpināt ceļu līdz Rīgai. Mēs vēl nezinām, kādas problēmas mūs sagaida Vjetnamas un Ķīnas pusē šķērsojot robežu, kā arī uz citām robežām. Viens gan ir skaidrs, ja mašīna izturēs, tā atbrauks līdz Rīgai jau jūlijā.

Komanda un es personīgi ļoti pateicamies esošajiem autoekspedīcijas "Lao Cai – Rīga 2017" atbalstītājiem, kas daļēji mums palīdz segt plānotās ekspedīcijas izdevumus. Tāpat esam ļoti pateicīgi Latvijas Automobiļu federācijai, ar kuras palīdzību mūsu atbalstītāji saņem likumā noteiktās nodokļu atlaides. Būsim pateicīgi par jebkādu finansiālu vai materiālu atbalstu "ugunsdzēsēja" glābšanas ekspedīcijai!

Mūsu šobrīd jau atbalsta: Juris Jansons, veikals "Virsotne/MARMOT", Ķīnas Tautas republikas vēstniecība Latvijā, z/s "Ķelmēni", SIA"LP Technics", SIA "SB Siltumtehnika", SIA "Lāma". Informatīvie atbalstītāji www.turismagids.lv un www.iauto.lv .

