Latviešu ceļojums Peru: Andu kalnu ārstniecības augu spēks, kas atver acis un čakras

Vai tu mīli pasauli tādu kāda tā ir – vienkārša, īsta? Neskarta un skarba. Sena un dzīva. Pasauli, kurā senās tradīcijas ir svētas un neaizmirstas.

"How to fall in love with the Earth. Welcome to Peru" jeb "Kā iemīlēties pasaulē" – ir jauns, avantūrisks projekts, kura dalībnieki ir pieredzējušie ceļotāji un pasaules sajūtu izzinātāji – Ray (Raimonds) Gudrups, Ritvars Ozoliņš un Solveiga Ozola-Ozoliņa.

Foto: Ray Gudrups

Kādu vakaru visiem sēžot pie tējas krūzes un apspriežot nākamos ceļojuma plānus, apjautām, ka ir kas vairāk, dziļāks un īstāks par to, ko redz "tūrists parastais".

Takas, kuras min tikai savvaļas lamas un alpakas, uz uguns lēni virošs kartupeļu katls Andu kalnu pakājē, ciemi, kas auto nekad nav redzējuši, tradīcijas, kas no inku kultūras laikiem tiek cieši glabātas un sargātas.

Šis un vēl daudz kas cits bija tas, ko mēs nolēmām meklēt Peru... Drīz vien metāla putns ceļ mūs spārnos un nes uz inku tautas zemi.

Lai gan mūsu plāns un iecere radīt dokumentālo stāstu mūs vilina uz Peru lauku ciemiem un tāliem tūristu neskartiem nostūriem, mūsu ceļš sakās Limā – pilsētā, kur tiekam uzaicināti tikties ar Latvijas goda konsulu Peru.

Foto: Ray Gudrups



Rauls Santiago Lozano-Merino un viņa sieva Zane ir "atbildīgi" arī par Latvijas laukumu Peru galvaspilsētā.

Lima – kā jau jebkura cita pasaules lielā galvaspilsēta – ir haotiska, skaļa un interesanta. Ir gan skaisti koloniāli rajoni, gan jauka pludmales promenāde, kas ved pa klints malu. Tieši šeit arī atrodas jau pieminētais Latvijas laukums ar pasakainu skatu uz Kluso okeānu.

Foto: Ray Gudrups

Ilgi gan galvaspilsētā neaizkavējamies un laižam prom uz Kusko (Cusco) pilsētu jau 3400 metru augstumā virs jūras, Andu kalnos.

Šī gan ir ļoti tūristiska pilsēta, lai gan nenoliedzami arī ļoti šarmanta.

Foto: Ray Gudrups

Tiklīdz aizklīsti nost no galvenās ielas un laukuma un apzināti ļauj sev nomaldīties šaurajās, akmeņu bruģētajās ieliņās, tā pilsēta uzplaukst senā, neskartā akmens cietoksnī, kurā vēstures akmeņi no māju sienām, pamatiem izraud savu aizmirstības sāpi, jo teju visa vecpilsēta ir celta no inku svētvietu akmeņiem – masīviem un perfektiem, radot jauno laiku citadeli miljoniem tūristu, kuri katru gadu apmeklē šo pilsētu, lai tālāk dotos uz vienu no pasaules brīnumiem Maču Pikču.

Foto: Ray Gudrups

Mēs turp dodamies nākamajā dienā.

Bet dienu, pirms pametam pilsētu, kājas pašas netīšām aizved, un atrodam "Pura vida" tējnīcu, kur aizkavējamies visas dienas garumā.

Tās saimnieks Rafaels, augu vīrs no Brazīlijas, kopā ar savu sievu ir radījuši mājīgu istabu, kurā paviesoties, iedzert kafiju vai kokas lapu tēju, apēst gardu kūku, iepazīt un iegādāties arī kādu no Peru pasaules ārstnieciskajiem augiem. Rafaels ir runīgs un atvērts jeb, kā šeit saka, "buena onda". Ļoti zinošs gan par vēstures līkločiem, gan ārstniecības augiem un to pielietošanu. Tā vārdu pa vārdam, un man tiek piedāvāts iepazīt sananga augu.

Foto: Ray Gudrups

Reiz senos laikos Amazones ciltis to izmantojušas, dodoties medībās. Šis augs un tā sula, pilinot acīs, attīra tās no baktērijām, uzlabojot redzi. Redzes dzidrums un dziļums senajai tautai izcili palīdzējis saskatīt savu upuri. Senās tautas šo līdzekli pazina kā "zibens acīs".

Es tieku noguldīts, un Rafaels, izskaidrojot auga iedarbību, man abās acīs iepilina pa pilienam ārstniecības auga. Pēc mirkļa acis deg kā ugunīs. Asaras gāžas pār vaigiem. Bet ar katru mirkli kļūst vieglāk un labāk. Apmēram pēc 10 minūtēm man tiek lūgts atvērt acis. Tās vēl joprojām grauž. Bet, tiklīdz saņemos tās atvērt, mani pārsteidz redzes dziļums. Lai kur es skatītos, viss izskatās fokusā, krāsas izteiksmīgas un košas, bet ne pārspīlētas.

Foto: Ray Gudrups

Sananga ir ārstniecības augs, kas ārstē arī glaukomu, kataraktu un citas acu kaites. Senajās kultūrās un ne tikai inku, bet arī Indijā, Ķīnā, acu "tīrīšana" bija ierasta. Un, šķiet, mūsdienu piesārņotajā pasaulē šis augs patiešām noderētu.

Pēc tējas pauzes un dziļām sarunām esmu pierunāts arī uz "rape" ceremoniju. Šis augu maisījums tiek "iepūsts" nāsīs. To var veikt gan pats, gan kāds cits.

Man tiek piedāvāts vieglākais iepazīšanās maisījums, kura uzdevums ir iztīrīt augšējos elpceļus, un kopā ar sananga, kurš ir "sievišķais" augs, sabalansēt čakras un smadzeņu puslodes.

Senās kultūras, it sevišķi Peru un Brazīlijas Amazones ciltis "rape" izmantoja ikdienā, lai tīrītu savu organismu no piesārņojumiem, attīrot prātu, domas, ārstētu galvassāpes, uzlabotu smadzeņu pusložu darbu un saplūstu ar dabas ritmiem.

Augu vīrs mani nosēdina ērtā pozā un, atkal ievadot iedarbības procesā, strauji iepūš man nāsī pirmo devu. Sajūtu asu cirtienu nāsī un pat nespēju apdomāties, kad arī otra nāss jau sajūt to pašu.

Jūtu, kā lēni, bet uzstājīgi augs pārņem mani. Saplūstu ar to. Kļūstu par to. Uz mirkli esmu daļa no tā. Mans ķermenis notirpst, un to pārņem tāda kā kņudoša skudriņu sajūta. Šī esot tā sajūta, kad "rape" manā ķermenī meklējot nelabās vielas. Drīz vien arī mans deguns sāk tecēt. Arī rīta cepetis pamet manu organismu. Spēka ir maz. Organisms cīnās, bet jau pēc mirkļa sajūtu tīras un svaigas enerģijas pieplūdumu. Smaržas sajūtu pa lielu attālumu, izteiksmīgi un skaidri. Arī elpot ir vieglāk. Nekad nebūtu domājis, ka tā var ELPOT!

Šī ir mana pirmā iepazīšanās ar Amazones un Peru ārstniecības augiem. Šī pasaule ir bagāta ar senajām tradīcijām, un tās mēs arī centīsimies atrast šī ceļojuma laikā. No senajām kultūrām līdz medicīnas augiem un kartupeļu laukiem, un tirkīzziliem Andu kalnu ezeriem. Mēs meklējam neatklāto, patieso un īsto Peru.

Kopā ar video komandu "Munay" no Peru un Urugvajas esam apvienojuši piedzīvojumu gara pieredzi un tālāk dodamies kopā, lai atnestu jums aizraujošu video stāstu no šis tik bagātās Andu kalnu zemes.

Nākamajā stāstā – par Maču Pikču un kāpienu mākoņos.



Seko līdzi "How to fall in love with the Earth. Welcome to Peru" dalībnieku piedzīvojumiem arī sociālajos tīklos šeit.