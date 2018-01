Latviešu ceļotāja pieredze, apmeklējot lielāko ūdenskritumu sistēmu pasaulē

Iguasu ūdenskritums (portugāļu Cataratas do Iguaçu, spāņu Cataratas del Iguazú) ir lielākā ūdenskritumu sistēma pasaulē, uz kuru ik gadu dodas vairāk nekā miljons tūristu, un kas visā pasaulē ir atzīts par vienreizēju dabas skaistumu. Par tā atpazīstamību liecina fakts, ka 2011. gadā šis ūdenskritums tika atzīts par vienu no septiņiem dabas brīnumiem pasaulē.

Iguasu ūdenskritums atrodas Iguasu nacionālajā parkā, Brazīlijas pilsētā Paranas štata un Argentīnas Misiones provinces teritorijā. Patiesībā te ir vairāki ūdenskritumi, kas sadala upi augšējā un apakšējā Iguasu. Lielākā daļa upes šķērso Brazīliju, savukārt lielākā daļa ūdenskritumu atrodas Argentīnas pusē.

Nosaukums "Iguazú" nāk no guarani vai tupi valodas vārdiem "y" (nozīmē "ūdens") un "ûasú" (nozīmē "liels").

Lai iepazītu Iguasu ūdenskritumu, ir divas iespējas: Brazīlijas vai Argentīnas puse. Internetā, kā arī no cilvēkiem, kas tur jau bija paspējuši pabūt, es dzirdēju abus variantus. Būtība, ko es sapratu – ja ir vēlme redzēt vairāk skatu uz Iguasu ūdenskritumu, tad jāizvēlas Brazīlijas puse, bet, ja ir vēlme izbaudīt vairāk pārgājienus un būt tuvāk ūdenskritumiem, Argentīna ir pareizā izvēle. Protams, vienmēr jau var doties uz abām pusēm.

Mans un labākas draudzenes ceļojuma budžets arvien vairāk sāka samazināties, tamdēļ nolēmām kopīgi izvēlēties tikai vienu pusi. Tā kā nakšņojām Fosas (Foz do Iguaçu) pilsētā Brazīlijā un vēlējāmies izbaudīt skatus, nolēmām apmeklēt Iguasu ūdenskritumu Brazīlijas pusē. No mūsu hosteļa "Mandala" netālu atradās pietura, kur ik pēc 20-30 minūtēm kursē autobusi līdz Iguasu nacionālajam parkam. Autobusa brauciens aizņēma apmēram 35 līdz 40 minūtes, un tas maksā 3,45 Brazīlijas reālu (0,9 eiro). Ierodoties parkā, vispirms jāiegādājas biļete, kas maksā 63,6 reālus (17 eiro). Biļetes cenā ietverta maksa par parka apmeklējumu (52 reāli), autobuss līdz un atpakaļ no pārgājiena sākuma punkta (10 reāli) un Iguasu fonda maksa (1,6 reāli). Pēc biļetes iegādes jāgaida rindā uz autobusu, lai nokļūtu līdz pārgājiena sākumpunktam (brauciens ilgst aptuveni 20 minūtes).

Nokļūstot pārgājiena takas sākuma punktā, katrs var izvēlēties, cik ātri vai lēni doties pārgājienā. Pirms ceļojuma noskaidroju, ka parasti pārgājiens ilgst divas līdz četras stundas. Manā gadījumā tās bija 4,5 stundas, jo gribēju izbaudīt gan pašu pārgājienu, gan ūdenskritumus, gan apkārtējo dabu u.c., lai spētu ne tikai novērtēt šo dabas skaistumu, bet arī kādu brīdi atpūsties, relaksēties, pameditēt un vienkārši baudīt mirkļus, ko arī veiksmīgi paveicu!

Foto: Sandris Krūmiņš

Pārgājiena noslēgumā ir iespēja doties uz parkā esošo restorānu, no kura paveras skaists skats uz vietu, kur sāk krist ūdens. Protams, restorānā var ne tikai izbaudīt skatu, bet arī ieturēt maltīti. Vienmēr pastāv arī opcija paņemt līdz sagatavotu ēdienu, lai to izbaudītu parkā, ko abi ar labāko draudzeni arī darījām. Pēc restorāna apmeklējuma iesaku iegriezties suvenīru veikalā, lai iegādātos kaut ko piemiņai, ja tas nav jau izdarīts pārgājiena takas laikā. Mana izvēle šoreiz krita par labu ļoti skaistam Brazīlijas un Iguasu ūdenskrituma magnētam, kas šogad aizceļos manam brālim un viņa ģimenei kopā ar vēl vairākiem citu valstu magnētiem (neliela ģimenes tradīcija).

Kad tas tika paveikts, devāmies atpakaļ uz Iguasu nacionālā parka izeju/ieeju ar to pašu autobusu un pēcāk jau atpakaļ uz mūsu naktsmītnēm, lai kārtīgi izgulētos un aptvertu Iguasu ūdenskrituma apmeklējuma burvību.

Kopumā jāsaka, ka Iguasu ūdenskritums aizrāva ne tikai ar tā dabas skaistumu, bet arīdzan spēku, ko rada mutuļojošais ūdens, krītot no vairāku desmitu metru augstuma vairāku simtu metru platumā. Viennozīmīgi, apmeklējuma vērta vieta gan naudas, gan laika ziņā!

Papildu iemesls ūdenskritumu apskatei ir arī iespēja apmeklēt uzreiz trīs valstis, jo, lai gan Iguasu ūdenskritums atrodas uz divu valstu robežām (Brazīlija un Argentīna), turpat blakus ir arī Paragvaja, kas ir ļoti interesanta vieta. Starp citu, Paragvajā daudzas lietas ir ļoti lētas (piemēram, tehnika, vitamīni u.c.), jo īpaši, salīdzinot ar tās divām kaimiņvalstīm.

